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В Курскую область перебрасывают новые подразделения КНДР: в ГУР раскрыли подробности

Марина Фурман
2 января 2025, 13:13
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Подразделения КНДР продолжают нести значительные потери среди личного состава на Курском направлении.
В Курскую область перебрасывают новые подразделения КНДР: в ГУР раскрыли подробности
Боевой дух солдат из Северной Кореи упал / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Коротко:

  • Солдаты КНДР несут значительные потери на передовой
  • РФ перебрасывает новые подразделения северокорейских войск на Курское направление

Северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Из-за потерь российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

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"31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе н.п. Уланок, Фанасеевка, Черкасская Конопелька Курской области.", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, российские командиры низшего звена врут высшему командованию о реальном количестве убитых и раненых среди раненых солдат КНДР.

"Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины", - подчеркнули в ГУР.

Кроме того, украинская разведка также зафиксировала случаи злоупотребления алкоголем среди северокорейских солдат в новогоднюю ночь. В том числе и тех, которые привлекаются к боевым действиям.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3 тысячи бойцов.

В то же время в Белом доме заявили, что только за неделю КНДР потеряла около 1000 северокорейских солдат. По словам координатора Кирби, у США есть данные, что военные КНДР ведут наступление на украинские позиции в Курской области, неся огромные потери

Недавно Главред писал, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, который воевал на стороне российских оккупантов.

Впоследствии разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что украинские военные взяли в плен раненого солдата армии КНДР в Курской области.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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ГУР войска КНДР в Украине Военные КНДР в Курской области
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