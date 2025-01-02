В Курскую область перебрасывают новые подразделения КНДР: в ГУР раскрыли подробности

Подразделения КНДР продолжают нести значительные потери среди личного состава на Курском направлении.

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Боевой дух солдат из Северной Кореи упал / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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Солдаты КНДР несут значительные потери на передовой

РФ перебрасывает новые подразделения северокорейских войск на Курское направление

Северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Из-за потерь российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

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"31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе н.п. Уланок, Фанасеевка, Черкасская Конопелька Курской области.", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, российские командиры низшего звена врут высшему командованию о реальном количестве убитых и раненых среди раненых солдат КНДР.

"Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины", - подчеркнули в ГУР.

Кроме того, украинская разведка также зафиксировала случаи злоупотребления алкоголем среди северокорейских солдат в новогоднюю ночь. В том числе и тех, которые привлекаются к боевым действиям.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области количество раненых и убитых северокорейских солдат уже превышает 3 тысячи бойцов.

В то же время в Белом доме заявили, что только за неделю КНДР потеряла около 1000 северокорейских солдат. По словам координатора Кирби, у США есть данные, что военные КНДР ведут наступление на украинские позиции в Курской области, неся огромные потери

Недавно Главред писал, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, который воевал на стороне российских оккупантов.

Впоследствии разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что украинские военные взяли в плен раненого солдата армии КНДР в Курской области.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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