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Угроза появления войск КНДР у границ НАТО: у Зеленского сделали громкое заявление

Алексей Тесля
29 декабря 2024, 11:54
168
Военные из КНДР уже воюют на территории Европы, напомнил Андрей Ермак.
Ермак
Андрей Ермак сделал заявление о войсках КНДР / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Главное:

  • Страны НАТО могут столкнуться с гибридными угрозами РФ
  • Возможно появление на границах стран НАТО переодетых в форму РФ военных КНДР

Теневой флот, осуществляющий диверсии против кабелей, соединяющих страны НАТО, может быть не единственной гибридной угрозой от РФ для этих стран, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Когда мы говорим, о чем должны думать страны Европы, государства НАТО, следует рассматривать риски появления гибридных угроз на границах… Появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных КНДР, или иранских прокси - это вполне реально, если не остановить Россию сейчас", - написал он в Telegram.

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Глава ОП подчеркнул, что военные из КНДР уже воюют на территории Европы, о чем ранее вредили кто-то мог подумать.

"Безнаказанность порождает вседозволенность. Сейчас тот момент, который требует сильных решений и сильных действий", - сказал Ермак.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Что предшествовало

Как известно, 25 декабря ряд СМИ сообщили об обрыве силового кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию по дну Балтийского моря, а в четверг – о повреждении трех подводных телекоммуникационных кабелей между этими странами.

Полиция Финляндия в четверг на специальной пресс-конференции сообщила, что в этом инциденте подозревается нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который по данным финских властей, входит в "теневой флот" РФ. Танкер Eagle S был остановлен и находится в территориальных водах Финляндии, власти которой не исключают возможность саботажа.

Издание Lloyd's List сообщило, что на танкере Eagle S были установлены приемо-передающие устройства, которые фактически позволили ему стать "шпионским судном" для РФ.

Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.

Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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