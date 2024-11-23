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Минус солдаты КНДР и генерал: появились подробности удара ракетами Storm Shadow

Марина Фурман
23 ноября 2024, 14:00обновлено 23 ноября, 14:43
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20 ноября Силы обороны Украины впервые использовали ракеты Storm Shadow для удара по территории России.
Страйк Шторм Тень
Удар ракетами Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Основное:

  • ВСУ атаковали командный пункт россиян в Курской области
  • В результате удара есть много погибших и раненых

В результате атаки Storm Shadow по Марьино Курской области 20 ноября могли быть убиты генерал-лейтенант РФ Валерий Солодчук и 18 вражеских военных. Также могли быть уничтожены офицеры из КНДР. Об этом сообщает Global Defense Corp со ссылкой на источник и Defense Express.

В сообщении говорится, что во время удара также были ранены трое северокорейских военных, в том числе два офицера-мужчины и одна женщина, которую сначала идентифицировали как медика, хотя источники предполагают, что она, возможно, работала переводчиком.

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"Также в результате попытки разминирования, очевидно какая-то боевая часть не сдетонировала, ранения получили 13 российских саперов, включая заместителя начальника штаба 88-го саперного полка.", - пишут в издании со ссылкой на Telegram-канал "Досье Шпиона".

При этом участие такого начальства на месте разборки завалов может указывать на то, что речь может не ограничиться офицерами и одним генералом.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Ракета Storm Shadow/SCALP / Bнфографbка: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Недавно Украина получила разрешение на удары дальнобойными ракетами, имея около 50 таких ракет в своем арсенале. В ночь на 19 ноября украинские войска ударили по складам ракетно-артиллерийского управления РФ, уничтожив важные ресурсы, которые Россия планировала использовать для контрнаступления на украинские позиции в Курской области.

Как писал Главред, Силы обороны Украины впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военным целям на территории России. Об этом 20 ноября сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника, знакомого с этим вопросом.

Журналисты Forbes со ссылкой на одного российского блогера сообщали, что целью ракетного удара был командный пункт, откуда офицеры руководили 50-тысячным контингентом российских и северокорейских войск. Известно, что к массированному удару по Курщине 20 ноября были привлечены рекордные пять украинских бомбардировщиков Су-24, каждый из которых имел по паре высокоточных ракет.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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