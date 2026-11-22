Квартиры разрушены с первого по пятый этаж, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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Удар по жилому дому в Киевской области 22 ноября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Атака дронов повредила пятиэтажное здание в Вышгородском районе

Под завалами могут находиться люди, продолжается поисковая операция

Ранены два человека, среди них подросток

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В ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться люди, двое человек пострадали, среди них подросток. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Отмечается, что многоквартирный дом получил серьезные повреждения по всей высоте.

"Возник пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Спасатели проводят эвакуацию жильцов", - подчеркнул Ткаченко.

Глава области не исключает, что под обломками находятся люди. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Взрывная волна затронула и соседние здания. Поврежден расположенный рядом детский сад, а также помещение магазина.

Что известно о пострадавших

По данным местных властей, пострадали два человека, среди них - ребенок.

Подросток получил многочисленные осколочные ранения руки, его доставили в больницу. У 22-летней девушки - резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте, без госпитализации.

На месте взрыва работают подразделения ГСЧС, психологи и бригада скорой медицинской помощи.

Впоследствии спасатели продемонстрировали последствия атаки в Киевской области и уточнили, что под удар попал поселок Дымер в Вышгородском районе.

Тревогу объявляли несколько раз

После полуночи в Вышгородском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя, желтого уровня, длилась с 04:48 до 05:04.

Военные предупреждали, что на север Киевской области летят реактивные БПЛА.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Можно ли полностью защитить города от российских ударов: мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в своем комментарии подчеркнул, что стопроцентной защиты от ракетно-дроновых атак не существует. В то же время, по его мнению, это не отменяет необходимости защищаться всеми доступными средствами.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.

Гончар также напомнил, что тактика массированных ударов не нова для России: подобные атаки агрессор уже проводил осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.

Массированная атака на Украину - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и дронами. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили или подавили 462 цели, среди них 79 крылатых ракет и 380 беспилотников. Атака продолжалась с вечера 19 ноября до утра, попадания зафиксировали в 23 местах.

Под ударом оказались Киев и ещё девять областей. В результате ночного обстрела погибли восемь человек, ещё 28 пострадали. В Харькове под удар попала больница скорой помощи, ранены четверо человек.

В Киеве взрывы раздавались двумя волнами ночью. В результате ударов были повреждены Подольско-Воскресенский, Южный и Дарницкий мосты, среди погибших в столице - трое сотрудников "Киевводоканала". После атаки часть потребителей в Киеве и ряде областей осталась без света.

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