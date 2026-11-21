Главное из заявлений Сибиги:
- Во многих регионах РФ веками жили украинцы
- Границы определяют не исторические бредни, а международное право
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об "исконно российских землях".
Как написал он в Х, жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины - в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей - веками говорили на украинском языке и считали себя украинцами.
"Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконные украинские земли?" - поинтересовался министр.
Кроме того, глава украинского МИД упомянул заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке.
"Именно поэтому в мире существуют международно признанные границы. Их определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН - понятия, которые министр иностранных дел РФ должен был бы хорошо знать, но откровенно презирает", - добавил Сибига.
Что наговорил Лавров
Ранее Лавров заявил, что "юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, - это, безусловно, исконно русские земли".
По его словам, там "живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все пошли".
"Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей "специальной военной операции", но связанная с этими целями задача - это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить в Украине", - отметил он.
Зеленский заявил о планах Кремля в отношении Европы: какие страны упомянул
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что интересы Москвы могут распространяться за пределы Украины. По его словам, потенциально в поле внимания России могут оказаться Финляндия, Швеция, Венгрия и страны Балтии.
Также украинский лидер обратил внимание на роль американского военного присутствия в Европе. По его словам, в переговорах с представителями США обсуждалось будущее европейской безопасности после окончания войны и возможное изменение механизмов защиты государств континента.
Зеленский считает, что намерения Кремля связаны с более масштабным пересмотром геополитического баланса в Европе, включая существующие границы и распределение влияния.
Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.
Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.
Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.
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