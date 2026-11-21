Границы определяют не исторические бредни, а международное право, напомнил глава МИД Украины.

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Андрей Сибига ответил на заявления Сергея Лаврова / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, скриншот

Главное из заявлений Сибиги:

Во многих регионах РФ веками жили украинцы

Границы определяют не исторические бредни, а международное право

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об "исконно российских землях".

Как написал он в Х, жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины - в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей - веками говорили на украинском языке и считали себя украинцами.

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"Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконные украинские земли?" - поинтересовался министр.

Кроме того, глава украинского МИД упомянул заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке.

"Именно поэтому в мире существуют международно признанные границы. Их определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН - понятия, которые министр иностранных дел РФ должен был бы хорошо знать, но откровенно презирает", - добавил Сибига.

/ @andrii_sybiha

Что наговорил Лавров

Ранее Лавров заявил, что "юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, - это, безусловно, исконно русские земли".

По его словам, там "живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все пошли".

"Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, помимо достижения целей "специальной военной операции", но связанная с этими целями задача - это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить в Украине", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Зеленский заявил о планах Кремля в отношении Европы: какие страны упомянул

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что интересы Москвы могут распространяться за пределы Украины. По его словам, потенциально в поле внимания России могут оказаться Финляндия, Швеция, Венгрия и страны Балтии.

Также украинский лидер обратил внимание на роль американского военного присутствия в Европе. По его словам, в переговорах с представителями США обсуждалось будущее европейской безопасности после окончания войны и возможное изменение механизмов защиты государств континента.

Зеленский считает, что намерения Кремля связаны с более масштабным пересмотром геополитического баланса в Европе, включая существующие границы и распределение влияния.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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