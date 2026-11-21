Пока рынок держится за счет больших товарных запасов, но логистика и остановка производства уже оказывают давление на цены.

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Что будет с ценами на подсолнечное масло в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления экономиста:

Товарные запасы подсолнечного масла большие, но они закончатся

Цена будет зависеть от масштабов аграрного кризиса

Запасаться маслом не стоит

Подсолнечное масло в Украине может подорожать в полтора-два раза из-за проблем с логистикой и остановки внутреннего производства. В то же время дефицита продукта на полках пока не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE.

"Сейчас очень большие товарные запасы масла, но они будут заканчиваться. Оно точно станет дороже. Может подорожать и в полтора раза, и в два раза", - отметил он. видео дня

По его словам, окончательная цена будет зависеть от того, насколько глубоким окажется аграрный кризис. В сложных условиях фермеры могут сокращать площади под посевы или вообще не засевать поля.

В самом пессимистичном сценарии, предупреждает аналитик, без посевов может остаться до половины пахотных земель страны.

В то же время экономист не советует запасаться маслом заранее. Он подчеркивает, что при неправильном хранении продукт может испортиться.

Будет ли дефицит продуктов зимой

Экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что, несмотря на удары по складам, проблемы с логистикой и отключения света, Украина имеет значительное перепроизводство основных продуктов и сырья для них.

По его мнению, главный риск - временные сбои, а не пустые полки.

"Поэтому никакой дефицит основных продуктов питания ни при каких условиях нам не грозит", - подчеркнул он.

В то же время прогнозировать конкретные проценты подорожания до конца года, по мнению экономиста, невозможно, ведь ситуация с электроэнергией и топливом меняется каждую неделю.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ввели ограничения на продажу подсолнечного масла. Это произошло на фоне российских ударов по предприятиям пищевой промышленности, хотя в профильном министерстве уверяли, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит.

Также известно, что цены на огурцы в Украине резко взлетели. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве отдельные позиции уже продают по 200 грн/кг. Причина в том, что завершился урожай в пленочных теплицах и предложения на рынке стало меньше.

Кроме того, в Украине впервые с середины лета подорожал репчатый лук. Овощ подорожал в среднем на 12%. Одной из причин стало похолодание, из-за которого фермеры вынуждены приостанавливать уборку урожая.

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