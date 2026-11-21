Лавров повторил тезис о якобы искусственном происхождении украинского государства.

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Лавров раскрыл территориальные амбиции Кремля / коллаж: Главред, фото: МИД РФ, deepstatemap

Кратко:

Лавров заявил о претензиях РФ на значительную часть Украины

К "российским" территориям в Москве отнесли и Киев

Главной задачей Кремль называет "преодоление русофобии"

Страна-агрессор Россия якобы претендует на юго-восток и большую часть центральной Украины вместе с Киевом. Такие территориальные амбиции озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также в очередной раз повторил пропагандистский тезис о якобы искусственном происхождении украинского государства.

В частности, во время беседы с журналистами Лавров обозначил, на какие именно украинские регионы распространяются аппетиты Кремля.

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"Юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, - это, безусловно, исконно русские земли", - цинично заявил Лавров.

Свои претензии глава МИД РФ обосновывает тем, что на этих территориях якобы живет тот же народ, что и в России, и этот народ вместе с россиянами принял крещение.

Кроме того, министр заявил, что одной из главных задач для России в настоящее время является "преодоление русофобии в Украине".

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Может ли Путин завершить войну

Дипломат Владимир Огрызко считает, что российское руководство пока не проявляет реальной готовности к завершению войны против Украины даже на условиях компромисса.

По его мнению, такая позиция обусловлена не только стремлением Москвы добиться определённых успехов на фронте или получить преимущества в ходе переговоров.

"Мир, даже плохой, с Россией заключен не будет. Ведь заключение любого мира - это конец Путина и его режима. Он это прекрасно понимает, а потому отвергает любые попытки заключить хотя бы соглашение о перемирии (о мирном соглашении вообще не может быть и речи, это нереалистично)", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем.

Администрация Дональда Трампа хочет добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января. В Киеве опасаются, что Вашингтон будет пытаться ускорить достижение договоренностей в ущерб украинским интересам, тогда как Москва не демонстрирует готовности к скорейшему компромиссу.

Издание The New York Times писало, что российский диктатор Владимир Путин не собирается всерьёз договариваться о завершении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы.

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