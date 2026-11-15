"Путин хочет все": генерал США предложил неожиданный план завершения войны

Кит Келлог объяснил, на каких условиях стороны могли бы договориться о прекращении боевых действий.

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Кит Келлог раскрыл цель Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главное из заявлений Келлога:

РФ стремится получить как можно больше украинских территорий

Решением может стать установление режима тишины вдоль ЛБС

Диктатор РФ Владимир Путин стремится получить как можно больше украинских территорий.

В то же время, одним из возможных вариантов прекращения огня может стать установление режима тишины вдоль нынешней линии фронта, заявил бывший спецпредставитель президента США, генерал Кит Келлог.

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"Очевидно, что Путин хочет получить все. Сначала он хотел захватить всю Украину, потом четыре области, это без уже оккупированного Крыма. Вот чего он желает", - убежден он.

В то же время генерал поднял вопрос о том, на каких условиях стороны могли бы договориться о прекращении боевых действий.

"Но вопрос в том, каким в конце концов может быть соглашение. Как выйти на прекращение огня на текущих позициях?", – сказал он.

Келлог предположил, что для этого можно разглядеть гуманитарный подход к установлению режима тишины.

"Возможно стоит использовать модель, которую Первая леди США применила в Олешках. Имею в виду, на гуманитарной основе начать устанавливать режим тишины вдоль линии столкновения, как в демилитаризованной зоне", - пояснил он.

В то же время Келлог выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив завершения войны после последнего раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. По его мнению, положительный результат можно достичь, поскольку к переговорному процессу наконец-то привлечены люди, имеющие полномочия принимать решения и заинтересованные в поиске компромисса.

Зеленский рассказал, на какие страны Европы может претендовать Кремль

Российские амбиции, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, не ограничиваются украинской территорией. Глава государства считает, что Москва стремится изменить сложившийся баланс сил в Европе и добиться масштабного пересмотра геополитического устройства континента.

Среди стран, которые могут оказаться в поле интересов российского руководства, Зеленский перечислил Финляндию, Швецию, Венгрию и государства Балтии. Отдельно он обратил внимание на присутствие американских военнослужащих в европейском регионе. Об этом президент сообщил во время общения с журналистами.

Зеленский также рассказал, что в переговорах с представителями США поднимался вопрос о будущем европейской безопасности после завершения войны. Обсуждались возможные изменения существующей системы защиты и принципы нового взаимодействия между государствами.

При этом украинский президент полагает, что у Кремля есть собственное видение будущего Европы, предполагающее пересмотр действующего политического порядка. Возможное изменение границ и сфер влияния он рассматривает как составляющую более широкой стратегии Москвы, направленной на преобразование геополитической ситуации на континенте.

/ Инфографика: Главред

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Как ранее сообщал Главред, телефонный разговор Зеленского с Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Советник президента Дмитрий Литвин акцентировал внимание на необходимости переговоров с участием трех сторон.

Президент США заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

Также Трамп сообщил, что Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны. В комментарии журналистам он отметил, что стороны близки к достижению договоренности.

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