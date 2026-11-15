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Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

Инна Ковенько
15 ноября 2026, 15:07
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Очередной российский удар по энергетике привёл к отключению электроэнергии в Запорожской и Днепропетровской областях.
Россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре двух областей
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру двух областей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия атаковала энергетику Запорожской и Днепропетровской областей
  • Часть населенных пунктов осталась без света, действуют аварийные отключения
  • В Запорожье восстанавливают водо- и теплоснабжение, больницы работают на генераторах

Российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения.

Как сообщили в Минэнерго, из-за последствий обстрела в обоих регионах были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

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Какова ситуация в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что из-за российской атаки частично обесточены населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов. Работают "Пункты непоколебимости". Там можно согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом", - говорится в сообщении.

Что происходит в Запорожье

По словам начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья, после чего также возникли проблемы с коммунальными услугами.

По прогнозу Федорова, водоснабжение должно было вернуться к штатному режиму в течение ближайших 30 минут после его сообщения.

Теплоснабжение также восстанавливают. Ожидалось, что в течение часа тепло вернется примерно к 75% потребителей.

Все медицинские учреждения Запорожья перешли на резервное питание, однако продолжают оказывать помощь пациентам в обычном режиме. Мобильные операторы работают, а светофоры функционируют благодаря резервному питанию.

Пункты стойкости в городе готовы к работе. При необходимости их откроют.

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Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема новые удары РФ этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду объяснил, почему в этом году россияне начали массированные удары по энергетике раньше, чем обычно.

"Сейчас, учитывая, что осень очень тёплая и ожидается тёплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил эксперт.

В то же время, по оценке Прокипа, в Москве до сих пор рассчитывают сломать украинскую энергосистему этой зимой.

"В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто „погасить" и дожать", - подчеркнул специалист.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН обратил внимание, что волны усиленных атак имеют определенную периодичность, и энергосистема пока выдерживает этот темп.

"Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - отметил он.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Главред писал, что РФ нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области в субботу, 14 ноября. В результате российского удара по Павлограду 10 человек получили ранения, есть погибший.

Напомним, страна-агрессор Россия в пятницу, 13 ноября, нанесла удар по пятиэтажному дому в Запорожье. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, среди них - двое детей.

Кроме того, в ночь на 13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

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