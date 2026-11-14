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Почти 50 тысяч семей без света: Россия ударила по энергообъекту на Одещине

Руслана Заклинская
14 ноября 2026, 11:20
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Энергетики приступили к ремонту, но быстро восстановить электроснабжение не получится.
Почти 50 тысяч семей без света: Россия ударила по энергообъекту на Одещине
Люди на улице без электричества / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • 14 ноября РФ атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области
  • Без света остались почти 50 тысяч семей
  • Быстро восстановить электроснабжение не получится

Утром 14 ноября российские оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч семей. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК в Telegram.

В компании подчеркнули, что ремонтные бригады выехали на объект без промедления, однако быстрого результата не обещают.

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"Энергетики приступили к работам сразу же, как только это стало безопасно. Этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление потребует времени", - говорится в сообщении ДТЭК.

По данным компании, специалисты расчищают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование. Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Где найти пункт стойкости на время отключения света

Если света нет в течение длительного времени, зарядить телефон, согреться и получить доступ к связи можно в пунктах стойкости. Адреса ближайших пунктов можно найти на государственном сайте "Незламність".

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема новые удары РФ этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду объяснил, почему в этом году россияне начали массированные удары по энергетике раньше, чем обычно.

"Сейчас, учитывая, что осень очень тёплая и ожидается тёплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил эксперт.

В то же время, по оценке Прокипа, в Москве до сих пор рассчитывают сломить украинскую энергосистему этой зимой.

"В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто „погасить" и дожать", - подчеркнул специалист.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН обратил внимание, что волны усиленных атак имеют определенную периодичность, и энергосистема пока выдерживает этот темп.

"Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - отметил он.

Удары по энергетике - новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 8 ноября оккупанты нанесли удар по энергетике Одесской области. Тогда россияне атаковали крупный объект ДТЭК, из-за чего часть семей осталась без света. На месте попадания энергетикам пришлось расчищать завалы.

Уже 11 ноября Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Из-за атаки часть потребителей в восьми областях осталась без света. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщали в Минэнерго.

Последствия атак ощутили на себе жители большинства регионов. В "Укрэнерго" предупреждали, что 13 ноября свет будут отключать в течение суток. Конкретные графики отключений для каждого региона публикуют облэнерго.

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Одесса обстрелы ДТЭК Одесская область отключения света
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