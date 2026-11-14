Из неё не едят: зачем на праздничный стол ставят сервировочную тарелку

Сервировочные тарелки защищают столешницу от жара и следов, а с салфеткой сверху подходят для подачи канапе или печенья.

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Большая тарелка под обеденной: зачем её ставят и когда убирают / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Что такое подставка под тарелку и чем она отличается от обеденной тарелки

Когда сервировочную тарелку убирают со стола

Как ещё можно использовать подставную тарелку

Большая тарелка, которую ставят под обеденную, называется подставной или сервировочной (англ. charger). Её ставят до прихода гостей, из неё не едят, а убирают перед подачей основного блюда или вместе с пустой тарелкой перед десертом - это одна из тонкостей сервировки праздничного стола, которая сбивает с толку многих. Об этом рассказала эксперт по этикету, основательница Protocol School of Texas Дианы Готтсман на своём сайте.

По словам Готтсман, такая посуда часто вызывает вопросы у гостей.

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"Многих смущает большая тарелка, стоящая на столе под обеденной. Она называется чарджером", - пишет эксперт.

Когда убирают подставную тарелку

Чарджер ставят на стол заранее, ещё до прихода гостей. Блюда, предшествующие основному, в частности салат и суп, едят, не снимая его.

"Когда на стол подают основное блюдо, официант или хозяин убирает чарджер и заменяет его основным блюдом или убирает за один раз вместе с пустой обеденной тарелкой. Я предпочитаю убирать его до подачи основного блюда", - отмечает Готтсман.

Для чего используется сервировочная тарелка

Эксперт выделяет две функции подставки - защитную и декоративную. Первая касается прежде всего деревянных столешниц.

"Чарджеры выполняют важную функцию: защищают стол от тепла и не дают оставаться на нем лишним следам и кругам, которые практически невозможно убрать без повторной шлифовки и тонировки", - объясняет она.

В то же время это элемент декора: некоторые хозяева заказывают подставки с монограммами или коллекционируют праздничные модели. Чаще всего их изготавливают из фарфора, окрашенной металлизированной смолы или плетеной лозы - такие тарелки можно увидеть на свадьбах, званых ужинах и в ресторанах высокой кухни.

Чем подставка отличается от обеденной тарелки

Подставная тарелка не предназначена для подачи блюд, и из нее не едят. По размеру она меньше тарелки для мяса, но больше обычной обеденной.

Часто чарджер имеет другой цвет или материал, чем сервиз, либо серебряный или золотой ободок. Так граница между тарелками становится заметной и создает визуальный акцент.

Готтсман советует и другие способы использования подставной тарелки:

с кружевной салфеткой сверху на ней можно подать канапе, закуски, нарезанный кекс или небольшое печенье;

на подставке можно расставить свечи разного размера и формы - для прихожей или других уголков дома.

Дополнить сервировку, по её словам, помогут красивая скатерть, меню и именные карточки, индивидуальные солонки и перечницы, а также кольца для салфеток.

Как правильно сервировать праздничный стол по правилам этикета

Эксперт по этикету, основательница школы этикета Наталья Миронюк объясняла, что сервировочная тарелка имеет значение и для обращения со салфетками. Использованные бумажные салфетки кладут на край сервировочной тарелки или рядом с ней, слева, а тканевая салфетка остается на коленях.

Говоря о декоре, Миронюк отмечала, что подсвечник следует подбирать так, чтобы он гармонично сочетался со скатертью и посудой. Например, к столу, сервированному хрусталем, не подходит подсвечник из дерева или керамики.

Как сообщал Главред, правила этикета касаются не только сервировки, но и поведения в ресторане. Эксперт по этикету Наталья Миронюк объяснила, куда по этикету следует ставить сумку. По её словам, деловой леди не стоит класть офисную сумку на стол или на пол возле стола, лучше оставить её в шкафу или на полочке.

Также Миронюк рассказывала о правилах пользования зонтиком. Она подчеркнула, что сложенный зонтик всегда должен находиться в чехле. Компактный зонт кладут в сумку или держат на запястье, а в толпе его поднимают выше, чтобы не задеть прохожих.

Отдельно эксперт объясняла, как украсить праздничный стол свечами. Традиционно одна свеча на праздничном столе бывает цвета слоновой кости. Она гармонично сочетается с фарфором, керамикой и посудой сдержанных тонов.

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