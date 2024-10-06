Куда ставить сумку по этикету в ресторане - на стол, на пол или за спиной

Как правильно, согласно этикету, пользоваться культовым аксессуаром и на что обратить внимание, рассказала Наталья Миронюк.

https://glavred.info/life/kuda-stavit-sumku-po-etiketu-v-restorane-na-stol-na-pol-ili-za-spinoy-10602689.html Ссылка скопирована

Наталья Миронюк рассказала о сумочном этикете / Коллаж: Главред, фото: Instagram, скриншот

Сумки - неотъемлемый атрибут каждого. Этот аксессуар следует подбирать согласно стилю в одежде, образу жизни и месту, куда человек собирается пойти.

Как правильно согласно этикету пользоваться сумкой, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк. Она рассказала, как выглядеть элегантно и какие правила следует соблюдать.

По словам Миронюк, в весенне-летний сезон следует выбирать яркие, светлые цвета и легкие материалы. Осенью и зимой лучше отдать предпочтение сумкам темных оттенков из кожи или замши.

Сумка должна соответствовать и возрасту. Молодежь может позволить себе смелые эпатажные варианты, а женщинам более старшего возраста следует подчеркивать свой статус аксессуаром в классическом стиле.

Важно правильно организовать содержимое сумки.

Хорошо, когда каждый внутренний кармашек имеет свое предназначение - для косметички, кошелька, ключей.

Миронюк советует не переполнять свою сумку, чтобы не испортить элегантный вид. Лучше положить в нее только необходимое.

Если вам необходимо зайти в магазин, то не кладите продукты в свою элегантную сумочку. Лучше купите полотняную сумку, носите ее в сложенном виде и используйте при необходимости.

Можно ли мужчине носить женскую сумку

Мужчина с маленькой женской сумочкой выглядит довольно странно, хотя такую картину можно иногда увидеть на улице, если он хочет поухаживать за своей спутницей на свидании.

Согласно правилам этикета, дамская сумка или клатч должны быть в руках только у женщины.

Мужчина может помочь даме нести тяжелый пакет или чемодан.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Можно ли ставить сумку на стол - этикет

Деловым леди не стоит класть офисную сумку на стол или на пол возле стола. Лучше положить ее в шкаф или на полочку возле рабочего места.

Мужской портфель может быть у стола на полу.

Куда по этикету ставить сумку в ресторане

В кафе или ресторане сумку нельзя класть на стол, под стол или на колени.

Куда же положить вашу сумку? Есть разные варианты:

объемную мягкую сумку вешайте на спинку стула, на котором сидите. Следите, чтобы она не мешала персоналу;

небольшую сумку кладите на стул за спиной. Кроме того, это хороший стимул держать спину ровно;

если у вашей сумки есть ножки на дне, то можете поставить ее на пол возле себя, но так, чтобы она никому не мешала.

В ресторанах высокого уровня вам предложат специальную подставку для сумки.

На соседний стул свою сумку класть не годится.

Мужские сумки, рюкзаки, в том числе портфели, ставят только на пол.

Что такое этикет Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись). По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости. Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим. Виды этикета: государственный (придворный);

дипломатический;

воинский;

религиозный;

общегражданский. Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

На вечерний приём чтоит взять небольшой элегантный клатч. Держите его двумя руками пальцами вниз.

Если вы здороваетесь, подаете руку, то клатч должен быть в левой руке.

Если маленькая сумочка имеет цепочку, повесьте ее на плечо.

На изысканном званом ужине ваша миниатюрная сумочка может быть на краю стола, если сервировка позволяет. Можно положить ее себе на колени.

Если клатч немного большего размера, правильно будет положить его позади себя.

Ранее Главред писал, как правильно пользоваться зонтом по правилам этикета.

Смотрите видео - Как правильно согласно этикету пользоваться сумкой:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред