Этикет против ливня: как правильно пользоваться зонтом

Осень - дождливая пора, и зонт станет нашим незаменимым другом во время каждой прогулки. Как правильно пользоваться зонтом - то есть механически открыть и закрыть его - умеют все. Но вот как это делать по правилам этикета? Все секреты раскрыла эксперт в этом вопросе Наталья Морозюк.
Как пользоваться зонтом по правилам этикета
Хорошо воспитанный человек должен знать, как это все делать по этикету.
Если у вас компактная складная модель зонта, то его нужно класть в сумку или держать на запястье на веревочке, которая для этого и предназначена.
Если у вас стильный зонт-трость, то его вешают за загнутую рукоятку на левое предплечье, чтобы он свисал вниз, или держат правой рукой острием вниз.
Нельзя расшатывать или нести зонт на перевес - в этом случае есть ненароком задеть прохожих.
"По правилам этикета, закрытый зонт всегда должен быть в чехле. Это признак собранности и аккуратности", - предупредила Морозюк.
Во время дождя зонт нужно сначала опустить и только после этого открыть.
Зонт носят над головой ровно. Не стоит наклонять купол слишком сильно назад или вперед, чтобы не загораживать обзор дороги прохожим.
Если вы идете с зонтом сквозь толпу, поднимите его выше, чтобы не зацепить людей спицами. Это элементарное правило безопасности.
Кто такая Наталья Миронюк
Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.
Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.
Как вести девушку под зонтом
Правила хорошего тона позволяют мужчинам носить зонты только черного цвета. Мужчина может взять женский зонт в свою руку, только если требуется его немного подержать или укрыть спутницу во время дождя.
Итак, у вас один зонт на двоих - кто его должен нести? Это вопрос также урегулирован правилами этикета:
- если женщина идет со спутником, то зонт несет мужчина;
- если вы одного пола, то зонт несет тот, кто выше по росту.
Важно! Вода с зонта не должна стекать на того, кого ведет под зонтом спутник.
Что такое этикет
Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).
По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.
Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.
Виды этикета:
- государственный (придворный);
- дипломатический;
- воинский;
- религиозный;
- общегражданский.
Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.
Когда вы заходите в помещение, важно следовать важному правилу: зонт никогда не сушат зонт открытым.
Мокрая ткань растягивается на спицах, и зонт таким образом портится. Кроме того, влага будет стекать на пол, а сам раскрытый зонт - мешать проходу.
Как сделать правильно:
- перед входной дверью зонт нужно несколько раз открыть и закрыть, чтобы стряхнуть капли;
- полураскрытый зонт поставить в специальную подставку;
- если подставки нет - повесить на вешалку, но так, чтобы он не касался чужой одежды.
Смотрите видео - Как правильно пользоваться зонтом:
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