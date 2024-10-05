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Этикет против ливня: как правильно пользоваться зонтом

Анна Ярославская
5 октября 2024, 13:43
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Что делать, если у вас один зонт на двоих? Кто его должен нести во время дождя? Эксперт по этикету объяснила нюансы.
Наталья Морозюк, зонт
Наталья Морозюк рассказала правила пользования зонтом в общественных местах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Осень - дождливая пора, и зонт станет нашим незаменимым другом во время каждой прогулки. Как правильно пользоваться зонтом - то есть механически открыть и закрыть его - умеют все. Но вот как это делать по правилам этикета? Все секреты раскрыла эксперт в этом вопросе Наталья Морозюк.

Как пользоваться зонтом по правилам этикета

Хорошо воспитанный человек должен знать, как это все делать по этикету.

Если у вас компактная складная модель зонта, то его нужно класть в сумку или держать на запястье на веревочке, которая для этого и предназначена.

Если у вас стильный зонт-трость, то его вешают за загнутую рукоятку на левое предплечье, чтобы он свисал вниз, или держат правой рукой острием вниз.

Нельзя расшатывать или нести зонт на перевес - в этом случае есть ненароком задеть прохожих.

"По правилам этикета, закрытый зонт всегда должен быть в чехле. Это признак собранности и аккуратности", - предупредила Морозюк.

Во время дождя зонт нужно сначала опустить и только после этого открыть.

Зонт носят над головой ровно. Не стоит наклонять купол слишком сильно назад или вперед, чтобы не загораживать обзор дороги прохожим.

Если вы идете с зонтом сквозь толпу, поднимите его выше, чтобы не зацепить людей спицами. Это элементарное правило безопасности.

Кто такая Наталья Миронюк

Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов.

Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Как вести девушку под зонтом

Правила хорошего тона позволяют мужчинам носить зонты только черного цвета. Мужчина может взять женский зонт в свою руку, только если требуется его немного подержать или укрыть спутницу во время дождя.

Итак, у вас один зонт на двоих - кто его должен нести? Это вопрос также урегулирован правилами этикета:

  • если женщина идет со спутником, то зонт несет мужчина;
  • если вы одного пола, то зонт несет тот, кто выше по росту.

Важно! Вода с зонта не должна стекать на того, кого ведет под зонтом спутник.

Что такое этикет

Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись).

По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.

Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.

Виды этикета:

  • государственный (придворный);
  • дипломатический;
  • воинский;
  • религиозный;
  • общегражданский.

Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

Когда вы заходите в помещение, важно следовать важному правилу: зонт никогда не сушат зонт открытым.

Мокрая ткань растягивается на спицах, и зонт таким образом портится. Кроме того, влага будет стекать на пол, а сам раскрытый зонт - мешать проходу.

Как сделать правильно:

  • перед входной дверью зонт нужно несколько раз открыть и закрыть, чтобы стряхнуть капли;
  • полураскрытый зонт поставить в специальную подставку;
  • если подставки нет - повесить на вешалку, но так, чтобы он не касался чужой одежды.

Смотрите видео - Как правильно пользоваться зонтом:

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