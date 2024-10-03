Будут проблемы со здоровьем: как правильно выбрать обувь на осень

Ортопед-травматолог назвал несколько нюансов, на которые следует обращать внимание, выбирая теплую обувь.

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Как правильно выбрать теплую обувь на осень / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Идеальная пара обуви может не только дополнить образ, но и навредить здоровью. Некачественная и неправильно выбранная обувь может стать причиной появления различных заболеваний. Ортопед-травматолог, хирург Сергей Боднарук в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, как правильно выбрать обувь на осень и на что стоит обращать внимание.

Как правильно выбрать обувь

При выборе обуви следует обращать внимание на образ жизни, как часто вы будете в ней ходить и где. Она должна быть удобной, подходить по размеру, не давить. Промежуток между кончиком пальца и концом "носка" должен быть в один палец или в один сантиметр.

Подошва в обуви должна быть тоньше со стороны "носика" и толще на пятке. Задник обязательно должен быть фиксированным и средней жесткости. Если задник не будет фиксированным, стопа будет "ездить", а обувь будет натирать.

Лучшим вариантом станет наличие супинатора, особенно в детской обуви. Сама стелька должна выниматься, чтобы иметь возможность ее постирать или заменить.

Если вы покупаете обувь не для себя, а, например, для ребенка, которого не смогли взять с собой в магазин, то вам заранее нужно поставить ножку ребенка на лист бумаги и обвести ее. Для удобства можно вырезать след. Стельку нужно прислонить к бумаге с обведенной ногой. Если из-под стельки не видно следа, то такая обувь подойдет для вашего ребенка. Следует обращать внимание на то, не будет ли обувь пережимать пальчики, они должны лежать свободно. Отдавать предпочтение нужно обуви с более закругленным "носиком".

Последствия неправильно подобранной обуви:

разрастание костной и хрящевой ткани стопы,

появление бурсита,

отеки,

хронические мозоли и натоптыши,

варикозное расширение вен и тромбофлебит,

проблемы с коленными тазобедренными суставами,

нарост на пяточной кости,

подошвенный фасцит,

плоскостопие,

искривление позвоночника.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать обувь на осень:

Сколько нужно времени, чтобы разносить туфли? Время, которое понадобится для того, чтобы разносить туфли, зависит от материала, из которого они изготовлены, и от того, насколько они тесные. В среднем, может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней.

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