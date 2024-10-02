Сны, которые принесут беды и несчастья: 3 образа, на которые стоит обращать внимание

Каждый человек время от времени видел сны. Кто-то во время сна видит хороший и счастливый сюжет, желая смотреть этот сон как можно дольше. А иногда появляется ужасный сон, из-за которого хочется побыстрее проснуться.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев удивил. Он рассказал, какие сны могут принести в вашу жизнь беды и несчастья. Оказывается, что даже в обычных снах могут появиться образы, увидев которые стоит насторожиться.
Сны, которые приносят негатив и беду в жизнь
1. Коты. В жизни коты являются символом энергии, помощи партнерства. Во сне, чем больше вы видите котов, тем больше бед и проблем в вашу жизнь придет.
2. Ребенок. В жизни это символ счастья, будущего, энергии. Однако если вам приснился ребенок, а особенно если вы его укачиваете, ходите с ним, то это знак беды и проблем.
3. Сон, в котором вас укусило что-то или кто-то.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о том, какие сны принесут серьезную беду:
Ранее мольфар Максим Гордеев рассказал, в какие дни рождаются сильные характером женщины. Мольфар утверждает, что женщины, которые родились в определенные даты, хотят быть первыми во всем: на работе, дома и в отношениях. Они обожают доминировать и контролировать все и всех. Таким женщинам важно демонстрировать свой непоколебимый авторитет.
Он также рассказал о том, какие вещи категорически нельзя ставить на пол. Мольфар утверждает, что пол является энергетически опасным местом. Вещи, которые вы будете туда ставить, могут притянуть в вашу жизнь беды.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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