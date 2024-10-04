Станет настоящим оберегом: что нужно повесить в доме 4 октября

4 октября церковь почитает память святого священномученика Еротея. Как сообщает Главред, он родился в Афинах во времена, когда в Греции только начинало распространяться христианство. Еротей получил хорошее образование, знал ответы на религиозные и философские вопросы. Еротей стал епископом Афин и активно проповедовал христианство.
Однако во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане его арестовали и обвинили в пропаганде новой веры, которая противоречит римским традициям и культам. Еротея подвергли жестким пыткам, но он не отказался от веры, после чего его казнили.
Что можно делать 4 октября
- В этот день нужно развесить по дому чеснок. Считается, что это отпугнет нечисть.
- В этот день нужно помолиться святому. У него стоит попросить о помощи в трудной ситуации и принятии решений.
Что нельзя делать 4 октября
1. Нельзя 4 октября впускать в дом чужих людей. Предки верили, что вместе с ними в дом могут пробраться злые духи.
2. Нельзя 4 октября общаться с незнакомцами. Они могут принести в вашу жизнь неприятности.
3. Нельзя 4 октября ссориться и сквернословить. Церковь считает это серьезным нарушением.
Приметы 4 октября
- Если в этот день пасмурная погода, то тепла не будет еще целый месяц.
- Если в этот день сильный ветер, то зима будет суровой.
- Если в этот день потеплело к вечеру, то зимой будет много снега.
- Если в этот день сильно фыркает лошадь, то будет теплая погода.
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