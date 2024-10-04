3 очень строгих запрета: что нельзя делать 5 октября

5 октября церковь почитает память святой мученицы Харитины. Как сообщает Главред, она жила в III-IV веке во время гонений на христиан в Римской империи. Она родилась в богатой семье и вела благочестивый образ жизни. Харитина решила посвятить свою жизнь служению Богу.
Девушка активно помогала христианам, которые страдали от преследований. Из-за этого её также арестовали и подвергли пыткам. Харитина осталась преданной вере и не отказалась от нее.
Что можно делать 5 октября
- В этот день можно заниматься рукоделием. В старину женщины пряли полотна, вязали и шили.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили о здоровье близких и семейном благополучии.
- В этот день незамужним девушкам можно устраивать вечеринки. Также это благоприятный день для гадания на свою судьбу.
Что нельзя делать 5 октября
1. Нельзя 5 октября сплетничать. Это может испортить вашу жизнь и навлечь беду.
2. Нельзя 5 октября хвастаться. Иначе вы можете лишиться многого.
3. Нельзя 5 октября отказывать другим в помощи. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в сложной ситуации.
Приметы 5 октября
- Если в этот день в воздухе летает паутина, то скоро будет снег.
- Если в этот день на сосне мало шишек, то зима будет теплой.
- Если в этот день погода безветренная, то скоро придет похолодание.
- Если черемуха и клен сбросили листву, то скоро придет настоящая зима.
Что стоит учитывать читателю
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