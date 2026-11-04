Секрет пышного цветения пионов: чем нужно подкормить кусты в ноябре

От осеннего ухода зависит, насколько обильно зацветут кусты в мае.

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Как правильно ухаживать за пионами перед зимой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Когда наступает время обрезать пионы осенью

Чем укрыть корневища на зиму

Пионы, как и другие растения в саду, нужно правильно подготовить к зиме. Именно такие простые действия обеспечивают обильное цветение весной.

Главред решил разобраться, как ухаживать за пионами осенью.

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Нужно ли обрезать пионы

Главная осенняя процедура для пионов - правильная обрезка. Травянистые и гибридные сорта укорачивают примерно до 5 см над землей. Деревовидные пионы в это время обрезать нельзя, так как весной они не зацветут, пишет Deccoria.

Обрезка снижает риск грибковых заболеваний, к которым эти растения склонны. Браться за секатор стоит только тогда, когда вся листва пожелтела. Часто это происходит после первых заморозков, на практике - в конце октября или в начале ноября.

После обрезки участок под кустом нужно тщательно очистить. Опавшие листья и остатки стеблей следует сразу убрать, ведь в них сохраняются возбудители болезней, прежде всего споры серой гнили.

Как поливать и мульчировать пионы

Пионы обычно хорошо переносят зиму, однако корневища страдают от чередования оттепелей и морозов. Чтобы защитить их, кусты следует укрыть тонким слоем лёгкой мульчи - сухими листьями, соломой или древесной стружкой. Ранней весной, ещё до появления розовых побегов, этот слой осторожно сгребают.

Осенью растения поливают умеренно и только тогда, когда почва сухая. Последний полив производят непосредственно перед тем, как земля замерзнет.

Пересадка пионов осенью: пошаговый гайд / Инфографика: Главред

Чем можно подкормить пионы в ноябре

Пионы требовательны к питанию и могут расти на одном месте десятилетиями. Осенью следует избегать азотных удобрений, так как они стимулируют рост. Вместо этого стоит использовать средства с фосфором и калием: они повышают морозостойкость, укрепляют корни и способствуют закладке цветочных почек на следующий год.

Готовые магазинные средства можно заменить простым домашним. На одно растение понадобится скорлупа трёх яиц. Её промывают под проточной водой, высушивают и измельчают в ступке или мясорубке до состояния порошка. Затем смешивают с 1 литром зрелого компоста и двумя столовыми ложками чистой древесной золы, просеянной через сито.

Смесь рассыпают вокруг куста, осторожно перемешивают с верхним слоем почвы и поливают. Вносить её нужно до наступления сильных морозов.

Как обрезать пионы осенью – видео:

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