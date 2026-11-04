Будут слаще на вкус: какие овощи стоит собирать после первых заморозков

Садовод объяснила, как холод запускает в растениях выработку сахара и до каких температур держатся разные культуры.

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Трейси Бесемер назвала 13 овощей, которые становятся слаще после заморозков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ruralsprout

Вы узнаете:

Почему мороз делает брюссельскую капусту слаще

До каких температур держатся капуста, морковь и шпинат

Какие корнеплоды можно выкапывать даже зимой

Как запекание усиливает сладость осеннего урожая

Первые заморозки делают часть огородных культур заметно слаще, и это не случайность, а защитная реакция растений на холод. Поэтому опытные садоводы сознательно откладывают сбор брюссельской капусты, моркови, пастернака или кейла до первых заморозков, а некоторые культуры сеют отдельно для осеннего урожая.

Какие овощи становятся вкуснее после первых заморозков - рассказала садовод и автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

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Объяснение кроется в физиологии растений. Во время фотосинтеза они накапливают запасы, которые затем становятся источником энергии, однако у холодостойких культур есть собственный механизм выживания.

"Когда температура падает и наступают заморозки, растение превращает еще больше крахмала в сахар. Этот процесс решает две задачи: синтез сахаров производит больше энергии, что согревает растение, а повышенное содержание сахаров действует как растительный антифриз", - объяснила Бесемер.

По ее словам, молекулы сахара в клетках не дают образовываться кристаллам льда, поэтому растение не повреждается. Чем больше сахара накапливает культура, тем ниже должна опуститься температура, чтобы она замерзла, и тем слаще она кажется на вкус. Именно поэтому осенняя брюссельская капуста с фермерского рынка часто вкуснее летней.

Чтобы дольше наслаждаться такими овощами, автор советует мульчировать грядки легким материалом, например сосновой стружкой, а сверху накрывать агроволокном. А на кухне вкус урожая можно усилить еще одним простым приемом.

"Сильный жар при запекании карамелизует сахара в овощах, придавая им вкус, которого вы не почувствуете ни в какое другое время года", - отметила садовод.

Корнеплоды: от свеклы до пастернака

Свеклу Бесемер относит к наименее холодостойким культурам в списке. Ее стоит выкопать до того, как температура опустится ниже примерно -2°C. Верхняя часть корнеплода, выступающая над землей, более уязвима к холоду, поэтому ее защитит слой мульчи. Ботва свеклы после легкого заморозка тоже становится вкуснее, но более сильных морозов не выдерживает.

Среди корнеплодов автор отдельно выделяет культуру, которую чаще всего недооценивают в обычной, летней версии.

"Морковь чудесно сладкая, если дать ей пережить один-два заморозка, а потом запечь. Мне особенно нравится выращивать некоторые красные японские сорта, которые растут только осенью. Это одна из самых сладких морковок, которые я ела в жизни", - рассказала Бесемер.

Морковь легко переносит температуру до -7°C, однако замерзать в почве ей нельзя, а ее верхушки также стоит прикрыть мульчей. Пастернак, по словам садовода, становится тем слаще, чем дольше остается в земле: пока почва не промерзла, его можно выкапывать всю зиму.

Брюква выдерживает морозы примерно до -10°C. Большинство сортов репы держатся до -7°C, однако мелкие японские сорта, например Hakurei, переносят лишь первый легкий заморозок.

Капуста и зелень: кто выдержит мороз до -18°C

Самой холодостойкой среди любимых культур автора является брюссельская капуста: она стоит на грядке примерно до -7°C, а отдельные сорта выдерживают и более сильный холод. Белокочанная капуста со зрелыми кочанами переносит похожие температуры, а савойская держится примерно до -9°C. От повторных заморозков с потеплением кочаны могут трескаться, однако сердцевина остается пригодной.

Брокколи стоит срезать раньше, пока температура не опустилась значительно ниже 0°C. Кольраби нужно собрать до -7°C, лук-порей погибает при морозах около -11°C, а незащищенный шпинат выдерживает до -7°C. Листовая капуста коллард переносит морозы вплоть до -12°C.

Особое место в списке занимает кейл, который садовод теперь принципиально выращивает только во второй половине сезона.

"Я больше даже не выращиваю кейл до осени. Слишком много лет я отбивалась от гусениц капустной белянки, поэтому теперь сажаю осенний урожай кейла, и он растет вплоть до самой глубокой зимы, все время становясь слаще", - отметила Бесемер.

Некоторые сорта капусты, в частности лацинато, выдерживают морозы до -18°C. Это делает их источником свежей зелени даже посреди зимы.

"И поверьте, в самые темные дни зимы ничто не сравнится с горстью нарезанного кейла, только что сорванного с огорода, в вашем супе - это заряд витамина C", - резюмировала Бесемер.

Как писал Главред, выращивать укроп в помещении можно круглый год, чтобы всегда иметь под рукой свежую ароматную зелень для салатов, супов и домашних заготовок. Главное - обеспечить растению достаточно света, подобрать глубокий горшок и не допускать переувлажнения почвы.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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