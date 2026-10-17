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Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконнике

Анна Ярославская
17 октября 2026, 12:06
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Как посадить укроп дома, чтобы зелень не переводилась на кухне? Посадка укропа каждые 2–3 недели помогает сменять старые растения молодыми и собирать урожай.
Укроп
Как вырастить укроп на подоконнике - главные правила ухода / скриншот

Читайте в материале:

  • Как вырастить укроп дома круглый год
  • Растению нужны 6 часов солнца и горшок глубиной от 25 см
  • Новые семена высевают каждые 2–3 недели

Выращивать укроп в помещении можно круглый год, чтобы всегда иметь под рукой свежую ароматную зелень для салатов, супов и домашних заготовок. Главное - обеспечить растению достаточно света, подобрать глубокий горшок и не допускать переувлажнения почвы.

Главред разобрался, как вырастить укроп на подоконнике, чтобы он дольше оставался сочным и давал хороший урожай.

видео дня

Можно ли вырастить укроп в квартире

Как пишет Southern Living, в некоторых случаях выращивать укроп дома даже предпочтительнее, чем в открытом грунте, особенно в южных регионах. Дело в том, что растение плохо переносит повышение температуры выше 27 °C.

При выращивании в помещении сезон сбора зелени можно значительно продлить. Если поставить горшок на солнечное место, где температура держится в пределах 20–23 °C, укроп способен расти в течение всего года. Однако это не означает, что одно и то же растение будет давать урожай все двенадцать месяцев.

Укроп - однолетняя культура с относительно коротким жизненным циклом. Поэтому для непрерывного получения свежей зелени используют метод последовательных посевов: новые семена высевают до того, как предыдущие растения завершат свой жизненный цикл.

Что любит и чего не любит укроп
Что любит и чего не любит укроп / Инфографика: Главред

Как вырастить укроп на подоконнике

В целом, выращивание укропа в помещении мало отличается от посадки в открытом грунте. Главное преимущество заключается в том, что дома проще поддерживать подходящую температуру. Семена можно высевать ранней весной, как и в саду, или в любое другое время года. Умеренное тепло в помещении хорошо подходит укропу, который предпочитает прохладную погоду весной и осенью.

1. Выберите хорошо освещенное место. Укропу необходимо не менее шести часов прямого солнечного света в день. Поэтому лучше всего поставить горшок на южный или другой хорошо освещенный подоконник.

2. Подберите достаточно глубокий горшок. В отличие от многих других пряных трав, у которых корневая система расположена преимущественно у поверхности почвы, укроп образует длинный стержневой корень, напоминающий морковь. Глубина контейнера должна составлять не менее 25 см. В слишком мелкой емкости растение может развиваться плохо.

3. Заполните горшок питательным грунтом. Укропу нужна действительно хорошая садовая почва, поэтому добавление компоста или хорошо перепревшего навоза пойдет ему на пользу. Обычно растению также требуется небольшое количество удобрений.

4. Сразу сейте семена там, где укроп будет расти. Оптимальное расстояние между растениями - примерно 25–30 см. Семена следует заглублять примерно на 0,6 см - не глубже первой фаланги пальца. Укроп плохо переносит пересадку, поэтому лучше сразу выбрать для него постоянное место.

5. Поддерживайте умеренную влажность почвы. Земля должна оставаться влажной, но не переувлажненной.

Поливать нужно, когда почва начинает подсыхать, особенно пока растения еще совсем молодые. Нельзя допускать, чтобы корни постоянно находились в сырой земле.

Как собирать урожай укропа в домашних условиях

Одно из главных преимуществ выращивания укропа дома - возможность регулярно получать свежую зелень в течение всего года. Однако это не означает, что достаточно посадить одно растение и несколько месяцев подряд срезать с него листья.

Чтобы укроп не переводился на кухне, используют последовательные посевы. Суть метода заключается в том, чтобы новые растения подрастали к тому времени, когда предыдущие завершат свой жизненный цикл.

Начинать сбор урожая с одного растения можно, когда на нем появится примерно пять веточек с листьями. Сначала срезают самые старые листья, оставляя молодые побеги расти дальше. Обычно растение продолжает давать пригодную для употребления зелень еще два-три месяца. Затем укроп начинает стрелковаться, образует цветы и постепенно сбрасывает листья.

Как правильно хранить укроп
Как правильно хранить укроп / Инфографика: Главред

Чтобы свежий укроп был доступен постоянно, высевайте новые семена каждые две-три недели. Для этого можно использовать отдельные горшки или разделить большой контейнер на несколько секций.

Как только очередная партия быстрорастущих растений начнет формировать ажурные зеленые листья, можно постепенно использовать укроп предыдущего посева. Когда молодые растения подрастут, они будут готовы заменить старые.

Даже если вы специально не планировали последовательные посевы, укроп может самостоятельно дать новые всходы после цветения и созревания семян.

Смотрите видео - Как вырастить зелень на подоконнике:

Ранее Главред писал, что куст розмарина способен давать урожай круглый год, но требует трех условий - много солнца, хорошо дренированной слабокислой почвы и циркуляции воздуха. Детальнее читайте в материале: Как сохранить розмарин зимой в квартире: уход, полив и защита от паутинного клеща.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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