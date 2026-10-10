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Как сохранить розмарин зимой в квартире: уход, полив и защита от паутинного клеща

Анна Ярославская
10 октября 2026, 03:30
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Средиземноморский куст переживает зиму в комнате только при условии максимума света, влажного воздуха и редкого, но глубокого полива.
Розмарин
Как спасти розмарин зимой на подоконнике: хитрый трюк травников / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Какой горшок и грунт нужны розмарину в комнате
  • Как часто поливать и когда опрыскивать куст
  • Почему зимой растение нельзя подкармливать

Розмарин не переживает зимовку в открытом грунте на большей части территории Украины: растение выдерживает холод только в зонах морозостойкости USDA 8-11, поэтому в более холодных регионах его либо выращивают как однолетник, либо заносят в помещение. На подоконнике этот многолетний средиземноморский куст способен давать урожай круглый год, но требует трех условий - много солнца, хорошо дренированной слабокислой почвы и циркуляции воздуха.

В открытом грунте куст вырастает до двух метров в высоту, поэтому размер контейнера имеет значение с первого дня. Эксперты советуют брать терракотовый горшок с несколькими дренажными отверстиями: пористая глина быстро испаряет лишнюю влагу. Стартовый диаметр - около 20 см, чуть больше земляного кома, а пересаживают растение в емкость на размер больше тогда, когда куст удвоился или корни видны сквозь дренажные отверстия, сообщает Southern Living.

видео дня

Освещение остается критическим фактором. Горшок ставят на южное или восточное окно, где растение получает минимум шесть часов прямого света, а зимой досвечивают полноспектральной LED-лампой - ее можно разместить близко к кусту без риска ожога листьев. Сквозняки от дверей и вентиляционных отверстий вредят растению не меньше, чем темнота.

О том, как выглядит нехватка света на практике, рассказывает на своем ютуб-канале американская травница Хайди Виллегас из хозяйства Healing Harvest Homestead, которая ежегодно заносит двухлетний куст в дом на зимовку. Здоровые побеги у розмарина жесткие, одревесневшие, с густо посаженными листьями.

"Видите, как они разбросаны далеко друг от друга на стебле? Это плохой признак. Это знак, что растение тянется к свету и не получает его достаточно", - отмечает Виллегас.

Розмарин
Розмарин / скриншот

Полив, грунт и температура: где чаще всего гибнет куст

Главная причина гибели комнатного розмарина - не засуха, а переувлажнение. Поливать стоит только тогда, когда верхние 2-5 см субстрата пересохли, но не допуская полного высыхания земляного кома; полив должен быть редким и обильным, пока вода не выйдет через дренажные отверстия.

Виллегас настаивает на том же принципе с другой стороны - она предостерегает не оставлять воду в поддоне.

"Не позволяйте растению мокнуть в воде. Дайте грунту просохнуть между поливами, потом тщательно смочите и снова дайте просохнуть. Розмарин не любит сидеть в сырости", - советует она.

Субстрат нужен песчаный или суглинистый - подойдет грунт для кактусов или обычная смесь, разрыхленная крупным песком или перлитом. Тяжелые почвы удерживают слишком много влаги и провоцируют корневую гниль. Оптимальная кислотность - рН 6,5-7,0.

Комфортный температурный диапазон днем - примерно 15-24°C, ночью на 5-6 градусов прохладнее. Проблему создает именно отопление: оно пересушивает воздух, уменьшает его движение в комнате и образует тепловые потоки. Компенсируют это поддоном с галькой и водой или увлажнителем воздуха.

Подкармливают растение удобрением длительного действия дважды за сезон - весной и в середине лета. Зимой, когда рост замедляется, удобрения не вносят вообще, а для куста, который пойдет на кухню, лучше выбрать органику вроде компоста.

Паутинный клещ и ежедневное опрыскивание

Регулярная срезка побегов - это одновременно и профилактика, и формирование кроны: сбор урожая стимулирует ветвление и не дает стеблям преждевременно одревесневать. Основную обрезку делают после цветения весной или летом, укорачивая ветки на треть и удаляя сухие стебли.

Зимой же травница срезает прежде всего молодые вытянутые верхушки - именно они чаще всего становятся мишенью для вредителя. Прошлогодняя зимовка в ее доме закончилась массовой атакой на растение.

"Я ненавижу этих созданий. Вы поймете, что они на растениях, если увидите крошечные паутинки, и их довольно трудно заметить. Паутинный клещ чрезвычайно мелкий, вам почти нужна лупа", - говорит Виллегас.

Главным своим инструментом она называет не полив, а работу с воздухом. В современной классификации растение относится к роду шалфеев (Salvia rosmarinus), но старое название Rosmarinus officinalis дословно указывает на "морскую росу": в природе куст растет у побережья и питается влагой из морских туманов.

"Я опрыскиваю растение раз, а то и дважды в день, очень тщательно, пока оно не станет полностью мокрым. И честно говоря, это, пожалуй, лучшее, что я делаю зимой, чтобы мой розмарин оставался живым и ярким", - утверждает она.

Срезанные зимой нежные побеги не выбрасывают: они мягче одревесневших веток, поэтому их используют в готовке, заваривают как чай или делают из них настойку.

Смотрите видео - Каким должен быть уход за розмарином зимой:

Как писал Главред, декоративные керамические кашпо без дренажных отверстий обрекают растение на загнивание корней - воде некуда уйти, и она остается в грунте. При этом такой горшок не обязательно выбрасывать: отверстие реально сделать самостоятельно за несколько минут, если подобрать правильное сверло и не спешить. Детальнее читайте в материале: Горшок без дренажа: как просверлить отверстие и не расколоть керамику.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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