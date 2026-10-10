Как сохранить розмарин зимой в квартире: уход, полив и защита от паутинного клеща

Средиземноморский куст переживает зиму в комнате только при условии максимума света, влажного воздуха и редкого, но глубокого полива.

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Как спасти розмарин зимой на подоконнике: хитрый трюк травников / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Какой горшок и грунт нужны розмарину в комнате

Как часто поливать и когда опрыскивать куст

Почему зимой растение нельзя подкармливать

Розмарин не переживает зимовку в открытом грунте на большей части территории Украины: растение выдерживает холод только в зонах морозостойкости USDA 8-11, поэтому в более холодных регионах его либо выращивают как однолетник, либо заносят в помещение. На подоконнике этот многолетний средиземноморский куст способен давать урожай круглый год, но требует трех условий - много солнца, хорошо дренированной слабокислой почвы и циркуляции воздуха.

В открытом грунте куст вырастает до двух метров в высоту, поэтому размер контейнера имеет значение с первого дня. Эксперты советуют брать терракотовый горшок с несколькими дренажными отверстиями: пористая глина быстро испаряет лишнюю влагу. Стартовый диаметр - около 20 см, чуть больше земляного кома, а пересаживают растение в емкость на размер больше тогда, когда куст удвоился или корни видны сквозь дренажные отверстия, сообщает Southern Living.

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Освещение остается критическим фактором. Горшок ставят на южное или восточное окно, где растение получает минимум шесть часов прямого света, а зимой досвечивают полноспектральной LED-лампой - ее можно разместить близко к кусту без риска ожога листьев. Сквозняки от дверей и вентиляционных отверстий вредят растению не меньше, чем темнота.

О том, как выглядит нехватка света на практике, рассказывает на своем ютуб-канале американская травница Хайди Виллегас из хозяйства Healing Harvest Homestead, которая ежегодно заносит двухлетний куст в дом на зимовку. Здоровые побеги у розмарина жесткие, одревесневшие, с густо посаженными листьями.

"Видите, как они разбросаны далеко друг от друга на стебле? Это плохой признак. Это знак, что растение тянется к свету и не получает его достаточно", - отмечает Виллегас.

Розмарин / скриншот

Полив, грунт и температура: где чаще всего гибнет куст

Главная причина гибели комнатного розмарина - не засуха, а переувлажнение. Поливать стоит только тогда, когда верхние 2-5 см субстрата пересохли, но не допуская полного высыхания земляного кома; полив должен быть редким и обильным, пока вода не выйдет через дренажные отверстия.

Виллегас настаивает на том же принципе с другой стороны - она предостерегает не оставлять воду в поддоне.

"Не позволяйте растению мокнуть в воде. Дайте грунту просохнуть между поливами, потом тщательно смочите и снова дайте просохнуть. Розмарин не любит сидеть в сырости", - советует она.

Субстрат нужен песчаный или суглинистый - подойдет грунт для кактусов или обычная смесь, разрыхленная крупным песком или перлитом. Тяжелые почвы удерживают слишком много влаги и провоцируют корневую гниль. Оптимальная кислотность - рН 6,5-7,0.

Комфортный температурный диапазон днем - примерно 15-24°C, ночью на 5-6 градусов прохладнее. Проблему создает именно отопление: оно пересушивает воздух, уменьшает его движение в комнате и образует тепловые потоки. Компенсируют это поддоном с галькой и водой или увлажнителем воздуха.

Подкармливают растение удобрением длительного действия дважды за сезон - весной и в середине лета. Зимой, когда рост замедляется, удобрения не вносят вообще, а для куста, который пойдет на кухню, лучше выбрать органику вроде компоста.

Паутинный клещ и ежедневное опрыскивание

Регулярная срезка побегов - это одновременно и профилактика, и формирование кроны: сбор урожая стимулирует ветвление и не дает стеблям преждевременно одревесневать. Основную обрезку делают после цветения весной или летом, укорачивая ветки на треть и удаляя сухие стебли.

Зимой же травница срезает прежде всего молодые вытянутые верхушки - именно они чаще всего становятся мишенью для вредителя. Прошлогодняя зимовка в ее доме закончилась массовой атакой на растение.

"Я ненавижу этих созданий. Вы поймете, что они на растениях, если увидите крошечные паутинки, и их довольно трудно заметить. Паутинный клещ чрезвычайно мелкий, вам почти нужна лупа", - говорит Виллегас.

Главным своим инструментом она называет не полив, а работу с воздухом. В современной классификации растение относится к роду шалфеев (Salvia rosmarinus), но старое название Rosmarinus officinalis дословно указывает на "морскую росу": в природе куст растет у побережья и питается влагой из морских туманов.

"Я опрыскиваю растение раз, а то и дважды в день, очень тщательно, пока оно не станет полностью мокрым. И честно говоря, это, пожалуй, лучшее, что я делаю зимой, чтобы мой розмарин оставался живым и ярким", - утверждает она.

Срезанные зимой нежные побеги не выбрасывают: они мягче одревесневших веток, поэтому их используют в готовке, заваривают как чай или делают из них настойку.

Смотрите видео - Каким должен быть уход за розмарином зимой:

Как писал Главред, декоративные керамические кашпо без дренажных отверстий обрекают растение на загнивание корней - воде некуда уйти, и она остается в грунте. При этом такой горшок не обязательно выбрасывать: отверстие реально сделать самостоятельно за несколько минут, если подобрать правильное сверло и не спешить. Детальнее читайте в материале: Горшок без дренажа: как просверлить отверстие и не расколоть керамику.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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