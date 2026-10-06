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Ленивый способ черенковать любое растение: простой трюк со шпилькой

Анна Ярославская
6 октября 2026, 03:30
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Достаточно прижать узел стебля к грунту, и растение само пустит новые корни и листья.
Комнатные цветы, шпилька
Как сделать вьющиеся комнатные растения пышнее - лайфхак со шпилькой / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, Главред

Читайте в материале:

  • Вьющиеся растения можно загустить без черенков в стаканах с водой
  • Узел стебля прикалывают к грунту U-образной шпилькой
  • Невидимки подходят хуже, потому что пережимают стебель
  • Метод позволяет вырастить и новое растение из спирали черенка

Загустить вьющиеся комнатные растения, например сциндапсус, традесканцию, филодендрон или монстеру Адансона, можно без черенкования и радикальной обрезки. Для этого хватит обычных шпилек для волос. Ими узлы стеблей прижимают к грунту, и растение укореняется само. Секретным лайфхаком поделилась опытная садовница и главный издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

По ее словам, со временем лианы в горшках обычно вытягиваются и редеют. Стандартный совет в таком случае - подсадить к материнскому растению укорененные черенки или сильно его обрезать, чтобы стимулировать новый рост.

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Сама Бесемер откровенно признает, что не относится к сторонникам классического размножения, которое среди любителей растений считают чуть ли не главной радостью хобби.

"Я ненавижу, когда стаканы с отвратительной зеленой водой и черенками стоят на каждой ровной поверхности в моем доме. И когда черенок наконец укореняется после недель и недель ожидания, мне нужен еще месяц, чтобы что-то с ним сделать", - объяснила свою позицию садовод.

Свой метод она называет ленивым способом размножения для тех, кто делать это не любит. Его суть в том, чтобы закрепить часть стебля у поверхности субстрата и дать растению укорениться самостоятельно.

Шпилька, а не невидимка

Выбор инструмента имеет принципиальное значение. В соцсетях, в частности на форуме Reddit, этот лайфхак нередко демонстрируют с другой разновидностью аксессуаров для прически.

"Поверьте мне: вам нужны шпильки, а не невидимки. Хотя использовать невидимки можно, шпильки гораздо лучше подходят для этой работы", - объяснила Бесемер.

Разница заключается в конструкции. Невидимка создана для того, чтобы плотно зажимать волосы и возвращаться в закрытое положение. Чтобы ее открыть, приходится разгибать металл, и получается неуклюжий треугольник. Его трудно закрепить в субстрате так, чтобы не повредить стебель. Шпилька же сделана из более тонкой гибкой проволоки, имеет U-образную форму и не работает на натяжение.

Именно эта форма решает практическую проблему.

"Шпильку можно воткнуть прямо в грунт, поэтому лиану легче закрепить там, где вам нужно. Закругленный конец оставляет достаточно места даже для толстых стеблей и не пережимает их. По сути, это крошечные ландшафтные колышки", - объяснила садовод.

Техника простая. Стебель нужно подогнуть так, чтобы один или несколько узлов касались грунта, а затем аккуратно зафиксировать их шпилькой, вдавливая ее вертикально. Узел должен постоянно контактировать с субстратом, поэтому его можно слегка прикопать. Делать это стоит там, где растение выглядит наиболее редким. Бесемер советует выбирать серебристые или золотистые шпильки, потому что их легче заметить в грунте.

Корни как залог густоты

Эффективность приема объясняется биологией лиан, о которой часто помнят лишь наполовину.

"Большинство любителей комнатных растений знают, что вьющиеся растения будут выпускать новые листья везде, где есть узел. Но некоторые из нас забывают, что те же узлы дают и новые корни", - отмечает Беземер.

По ее словам, кустистому растению нужна корневая система, способная прокормить всю зеленую массу. Если же размножать так, чтобы одновременно появлялись и корни, и листья, результат получается значительно пышнее.

Когда в приколотых местах появится новый рост, шпильки можно оставить или снять. Если растение снова начнет редеть, процедуру стоит повторить на другом участке. При пересадке шпильки вынимают, ведь узлы к тому моменту уже достаточно укоренились. Перед повторным использованием их следует протереть спиртом.

Тот же метод подходит и для выращивания нового растения, в частности для спасения традесканции, от которой остался один длинный побег. Для старта отдельного экземпляра лучше брать длинный отрезок материнского побега и не обрывать листья, которые дадут энергию для укоренения.

"Закрутите черенок спиралью по поверхности грунта, приколов так, чтобы все узлы хорошо с ним контактировали. Чем больше узлов вам удастся разместить, тем кустистее будет новое растение", - посоветовала Трейси.

Грунт при этом должен быть влажным, но не мокрым. Горшок накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место с ярким рассеянным светом. Примерно через несколько недель черенок укоренится и начнет выпускать новые листья.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Как писал Главред, осень - отличное время для пересадки лаванды, особенно на юге или в регионах с мягкой зимой. Также в этот период нужно проводить обрезку растения и готовить его к зиме. Все нюансы ухода за лавандой осенью читайте в материале: Нужно успеть до морозов: секреты осенней обрезки и пересадки лаванды.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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