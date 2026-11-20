Самый сильный ветер прогнозируется на востоке и в центре страны, а также в горах.

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Непогода 21 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

21 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

Под удар попадут восток, центр страны и Карпаты

Объявлен I уровень опасности

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В Украине на 21 ноября объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях: порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Непогода начнется уже ночью и охватит восток и центр страны, а также Карпаты.

Дольше всего ветреная погода продержится в горах и на востоке: там она не утихнет даже после рассвета. В центральных и юго-восточных регионах резкое усиление ветра прогнозируют преимущественно в ночные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"21 ноября в Карпатах, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также ночью в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра составят 15–20 м/с", - говорится в прогнозе.

В Украине объявлен I уровень опасности / Фото: Укргидрометцентр

Что означает I уровень опасности

Для всех упомянутых регионов синоптики объявили I уровень опасности. Он не предполагает чрезвычайной ситуации, но является сигналом для жителей быть более бдительными на улице и в дороге.

В Гидрометцентре советуют следить за обновлениями прогноза, так как погодные условия могут ухудшиться.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

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Как ранее сообщал Главред, метеорологи зафиксировали аномальные изменения в атмосфере над Арктикой, которые могут повысить риск сильных морозов в некоторых регионах Европы. 10 ноября метеорологи зафиксировали аномальное ослабление полярного вихря.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на выходных в Украине будет преобладать погода, более теплая, чем обычно, с местами небольшими дождями, а в воскресенье ожидается похолодание. Он отметил, что похолодание в выходные будет сопровождаться заморозками ночью на севере и в центре страны.

Синоптик Наталья Диденко сообщила о постепенном похолодании с переходом к мокрому снегу и гололеду на дорогах. Она подчеркнула, что похолодание начнется уже в воскресенье, а в понедельник возможен мокрый снег.

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