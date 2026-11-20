Кратко:
- 21 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с
- Под удар попадут восток, центр страны и Карпаты
- Объявлен I уровень опасности
В Украине на 21 ноября объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях: порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Непогода начнется уже ночью и охватит восток и центр страны, а также Карпаты.
Дольше всего ветреная погода продержится в горах и на востоке: там она не утихнет даже после рассвета. В центральных и юго-восточных регионах резкое усиление ветра прогнозируют преимущественно в ночные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"21 ноября в Карпатах, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также ночью в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра составят 15–20 м/с", - говорится в прогнозе.
Что означает I уровень опасности
Для всех упомянутых регионов синоптики объявили I уровень опасности. Он не предполагает чрезвычайной ситуации, но является сигналом для жителей быть более бдительными на улице и в дороге.
В Гидрометцентре советуют следить за обновлениями прогноза, так как погодные условия могут ухудшиться.
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Как ранее сообщал Главред, метеорологи зафиксировали аномальные изменения в атмосфере над Арктикой, которые могут повысить риск сильных морозов в некоторых регионах Европы. 10 ноября метеорологи зафиксировали аномальное ослабление полярного вихря.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на выходных в Украине будет преобладать погода, более теплая, чем обычно, с местами небольшими дождями, а в воскресенье ожидается похолодание. Он отметил, что похолодание в выходные будет сопровождаться заморозками ночью на севере и в центре страны.
Синоптик Наталья Диденко сообщила о постепенном похолодании с переходом к мокрому снегу и гололеду на дорогах. Она подчеркнула, что похолодание начнется уже в воскресенье, а в понедельник возможен мокрый снег.
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