Президент США сообщил, что Си Цзиньпин поддерживает идею ограничения вооружений, и пообещал и впредь поднимать эту тему.

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Трамп назвал переговоры с РФ и Китаем о сокращении ядерного оружия "очень сложными" / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео x.com/WhiteHouse

Что произошло:

Трамп признал, что заключить ядерное соглашение с Китаем и РФ очень сложно

Си Цзиньпин, по его словам, поддерживает саму идею

Декларация саммита обещает лишь диалог о ядерных рисках

Договориться с Китаем и Россией об ограничении ядерного оружия будет очень сложно, поскольку ни одно государство не хочет добровольно отдавать половину своего арсенала. Так президент США Дональд Трамп в интервью Reuters объяснил итоги трехсторонней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, которая завершилась в Шэньчжэне.

Глава Белого дома поговорил с агентством по телефону на борту самолета, на котором возвращался в Вашингтон.

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По словам Трампа, сама концепция сокращения арсеналов ему нравится, однако на практике это одна из самых сложных переговорных задач.

"Мне нравится сама концепция, но с точки зрения чистых переговоров это очень сложная вещь для меня как президента", - сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что Си Цзиньпин согласен с идеей ограничения ядерного оружия. Однако, по его словам, ни одна страна не готова просто так отказаться от половины боеголовок.

"В то же время очень трудно кому-то сказать: „У нас 4000 ядерных боеголовок, мы отдадим половину". Это трудно сделать", - пояснил президент США.

Трамп пообещал и в дальнейшем поднимать эту тему, ведь, по его словам, "это стоит сделать, но психологически это сложно".

Что было зафиксировано в декларации о ядерном оружии

Как отмечает Reuters, в совместном заявлении по итогам переговоров лидеры "подтвердили, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". Они также пообещали "провести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия", однако сроки этого диалога не определили.

Документ получил название "Декларация глав государств США, России и Китая на пути к миру". По данным Fox News, он состоит из четырёх пунктов:

реформа ООН;

наращивание производства и поставок нефтепродуктов и стабильные энергетические потоки;

иммунитет государственных должностных лиц и призыв к Международному уголовному суду не злоупотреблять юрисдикцией;

признание того, что в ядерной войне не может быть победителей, и диалог о ядерных рисках.

О трехсторонних переговорах о сокращении ядерных арсеналов по итогам встречи не объявили. Война в Украине в декларации не упоминается.

Сколько ядерного оружия у США, России и Китая

Начало трехсторонних переговоров о контроле над ядерными вооружениями было одним из главных приоритетов Трампа во время поездки в Китай. Пекин избегает таких разговоров, поскольку стремительно наращивает собственный арсенал, чтобы догнать Россию и США. Договор СНВ-3 (New START) между Вашингтоном и Москвой истекает в феврале 2026 года.

Reuters приводит следующие оценки "Бюллетеня ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists):

Россия - около 5420 боеголовок по состоянию на март 2026 года, крупнейший арсенал в мире;

США - около 3708 боеголовок;

Китай - примерно 410 боеголовок по оценке 2023 года.

В то же время в Пентагоне прогнозируют, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 боеголовок в оперативной готовности.

​Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Что означает встреча Трампа, Си и Путина для Украины

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что Путин оказался за столом переговоров с Трампом и Си не зря, а сам саммит был прежде всего встречей лидеров США и Китая.

"Одним словом, это был, по большому счету, саммит Трампа и Си, а все остальные были там для демонстрации их союзников", - подчеркнул специалист.

Пункт декларации о ядерной войне эксперт расценивает как сигнал Кремлю, связанный с Ираном.

"Я считаю, что таким образом США и Китай оказывают давление на Путина, чтобы он не вытворял глупостей и не помогал Ирану. Позиции Пекина и Вашингтона в отношении ядерной программы Ирана совпадают: они оба против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием", - пояснил Загородний.

В то же время аналитик британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джонатан Эйял в комментарии, который приводит The Korea Times, обратил внимание на риски такого формата для небольших государств.

"Крупные государства диктуют условия, а малые страдают", - отметил он.

Встреча Трампа, Си и Путина - новости

Как сообщал Главред, накануне саммита Белый дом называл главной темой встречи в Шэньчжэне сокращение ядерных арсеналов. Тогда же в Вашингтоне подчеркивали, что Украина не стоит на повестке дня трехсторонних переговоров. Отдельного соглашения по итогам встречи в США не ожидали.

Накануне саммита президент Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу NBC News. В нем он заявил, что Трамп и Си способны остановить войну за одну встречу с Путиным, если действительно этого захотят. Решать судьбу Украины без Киева президент назвал ошибкой.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал результаты трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином и заявил о якобы достигнутом взаимопонимании по международным вопросам, вновь обвинил Украину в развязывании войны и пригрозил болезненным ответом на удары по Крымскому мосту. Кроме того, глава Кремля выдвинул условия завершения войны, высказался против территориальных уступок России и рассказал о возможном участии Европы в дальнейших переговорах.

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