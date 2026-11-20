Были ли это реальные запуски, станет известно примерно через час, а в Ивано-Франковске предупредили о тревогах в течение дня.

https://glavred.info/war/mozhliviy-noviy-raketniy-udar-monitori-pomitili-puskoviy-manevr-tu-160-10813700.html Ссылка скопирована

Российские самолеты / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Два Ту-160 выполнили пусковой маневр в Вологодской области

Были ли реальные пуски, мониторы узнают примерно через час

В Ивано-Франковске предупредили о возможных новых тревогах

Утром 20 ноября два стратегических бомбардировщика Ту-160 страны-агрессора РФ выполнили пусковой маневр в Вологодской области. Украину могут атаковать новые крылатые ракеты. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар".

Маневр самолетов зафиксировали примерно в 07:40 по киевскому времени. Мониторы подчеркнули, что пока не могут подтвердить, действительно ли россияне запустили ракеты.

видео дня

"Возможно, ещё будет немного крылатых. 40 минут назад зафиксирован пусковой маневр двух самолётов Ту-160 в Вологодской области. Были ли пуски реальными или нет - узнаем чуть больше, чем через час", - говорится в сообщении.

Продолжение атак в течение дня не исключает и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram.

"В течение дня могут быть повторные тревоги! Реагируем", - написал он.

Еще утром мэр призвал горожан зарядить портативные зарядные устройства, позаботиться о запасе воды и не игнорировать сигналы тревоги. Он также предупредил, что в городе возможны перебои с электричеством.

Самолеты, с которых РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Почему Россия наносит удары по глубокому тылу

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью "Главреду" объяснил, что удары по тылу противника - один из базовых принципов войны, и Украина тоже его применяет.

"Собственно, мы также пытаемся наносить удары по российской экономике. Это один из принципов ведения войны. Если не можешь победить противника на фронте, пытаешься нанести ему критические поражения в тылу - по предприятиям, транспортным коммуникациям, центрам связи и другим объектам, которые обеспечивают функционирование государства и управление вооруженными силами", - подчеркнул специалист.

Говоря о российской тактике, Гончар обратил внимание на то, что противник смог нарастить производство средств поражения.

"Россияне действуют по схожей логике. Они активизировали такие атаки еще в прошлом году, в частности благодаря тому, что смогли нарастить производство средств поражения. Появились новые возможности, в частности реактивные ударные дроны", - пояснил Гончар.

В то же время эксперт признал, что полностью обезопасить себя от массированных атак невозможно.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подытожил он.

Ракетный удар 20 ноября - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки на столицу погибли 3 человека.

Также утром 20 ноября взрывы прогремели в Ивано-Франковской области. Из-за атаки троллейбусы в Ивано-Франковске перешли на автономный режим работы.

В то же утро Россия атаковала Львов реактивными дронами и ракетами. Мэр города предупредил, что в направлении Львова летят ещё ракеты. Глава ОВА призвал не прекращать работу ПВО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред