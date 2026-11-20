Садовые блогеры объяснили, как готовить настой из биогумуса, сколько его добавлять в грунт и чем он полезен для растений.

https://glavred.info/sad-ogorod/idealnoe-udobrenie-dlya-vazonov-kak-prigotovit-chay-iz-biogumusa-10813469.html Ссылка скопирована

Биогумус вместо удобрений: чем подкормить комнатные растения / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Чем биогумус лучше традиционных удобрений для комнатных растений

Как приготовить чай из биогумуса и как часто им поливать

Сколько биогумуса добавлять в грунт

Биогумус (то есть продукт переработки органики дождевыми червями) - этодно из самых безопасных удобрений для комнатных растений: его можно вносить почти без риска передозировки. Такой совет дали американские садовые блогеры Джим и Мэри Компетти, авторы блога Simple Garden Life.

По их словам, биогумус давно используют при посадке овощей на огороде и однолетних цветов в контейнерах, подвесных кашпо и на клумбах. Однако для домашних горшечных растений он подходит не хуже.

видео дня

"Биогумус дает растениям идеальный баланс питательных веществ. Причем в форме, которая легко и быстро усваивается. В отличие от традиционных удобрений, здесь почти нет риска перекормить растение и повредить его нежную листву", - отмечают Компетти.

Еще одно преимущество блогеры видят в том, как это средство действует на субстрат в горшке.

"Более того, биогумус не только питает растения. Он еще и улучшает состав почвы комнатных растений. Именно это является ключом к тому, чтобы растения и их корневая система были крепкими и здоровыми", - подчеркивают блогеры.

Что такое биогумус и как его выбрать

Происхождение этого удобрения объясняет, почему оно такое питательное.

"По сути, биогумус - это высушенные экскременты червей. Передвигаясь в почве, черви поглощают почти все на своем пути. Это и самая разная органика, и сама почва", - поясняют Компетти.

В пищеварительном тракте червей органика разлагается и превращается в мелкие гранулы, богатые фосфором, калием, азотом и кальцием. Именно эти элементы нужны растениям для активного роста.

"Лучше всего то, что эти питательные вещества хорошо сбалансированы и более стабильны, чем в традиционных видах навоза. Это значит, что они не перегрузят и не сожгут растения, а это отлично, когда речь идет о комнатных растениях", - уверены блогеры.

Биогумус можно получить в собственном домашнем вермикомпостере, но большинству садоводов, по мнению авторов, проще и быстрее его купить. При выборе советуют внимательно читать состав.

"Покупая биогумус, важно убедиться, что продукт на 100% состоит из чистого биогумуса. Некоторые производители добавляют наполнители. К сожалению, такой продукт будет не таким чистым, богатым и полезным, а питательные вещества из него растениям часто труднее усвоить", - предупреждают Компетти.

Как подкормить комнатные растения биогумусом: три способа

Блогеры называют три способа использовать биогумус дома: жидкая подкормка, внесение на поверхность субстрата и добавление в грунтосмесь при пересадке. Лучшим из них они считают питательный "чай", который можно чередовать с обычным поливом как мягкое жидкое удобрение.

Для приготовления понадобится одна чашка биогумуса (около 240 мл) на примерно 3,8 л воды.

"Перемешайте и дайте смеси настояться один-два дня. Перемешивайте или встряхивайте емкость несколько раз в день, чтобы биогумус распределился в жидкости", - советуют авторы.

Готовый настой процеживают и используют вместо воды.

"Используйте его вместо воды каждые два-три полива. Можно даже поливать чаем из биогумуса непосредственно листья растений, не боясь обжечь или повредить их", - отмечают Компетти.

Остатки настоя хранят в закрытой емкости. Отцеженный осадок можно смешать с грунтом в горшках или отправить в компостную кучу.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

Второй способ - мульчирование. Поскольку биогумус содержит азот, калий и фосфор, а также микроэлементы, его можно рассыпать поверх субстрата. При каждом поливе вода будет переносить питательные вещества к корням небольшими дозами.

"Добавьте примерно от ¼ до ½ чашки биогумуса на поверхность почвы комнатного растения. Не нужно волноваться, если биогумус касается стебля, как это бывает с традиционными удобрениями или навозом. Поскольку он такой чистый и натуральный, он просто не сожжет растения", - подчеркивают блогеры.

Третий способ подходит и для самодельной, и для покупной грунтосмеси. Пропорция - одна чашка биогумуса на четыре чашки грунта. Такая добавка делает субстрат рыхлым и легким, что особенно важно для корней.

"Если грунтосмесь слишком плотная, растениям трудно расти и образовывать корни. Плотная почва также склонна удерживать слишком много влаги, из-за чего корни постоянно находятся в переувлажненном грунте и в конце концов загнивают", - предупреждают Компетти.

При этом биогумус помогает поддерживать оптимальный водный баланс в горшке.

"Разрыхляя почву, биогумус одновременно может впитывать больше влаги, чем весит сам. Это позволяет растениям удерживать влагу и питательные вещества без переувлажнения грунта", - отмечают блогеры.

Ранее Главред писал, почему у калатеи буреют листья. Садоводы поделились секретами правильного ухода за "павлиньим цветком".

Также эксперты объясняли, как часто поливать комнатные цветы осенью после похолодания и почему стоит ориентироваться на грунт, а не на календарь.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред