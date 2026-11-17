Вы узнаете:
- Почему у калатеи буреют и засыхают края листьев
- Чем поливать калатею в квартире
- Какая влажность и освещение нужны растению
Края листьев калатеи чаще всего буреют из-за воды из-под крана: растение чувствительно к фтору, а также к слишком мягкой или слишком жесткой воде. Вторая распространённая причина - сухой воздух в отопительный сезон, из-за чего кончики листьев комнатных растений буреют и засыхают.
Как ухаживать за калатеей, которую из-за узора на листьях называют "павлиньим цветком" или "павлиньим хвостом", рассказали Джим и Мэри Компетти - авторы садоводческого издания Simple Garden Life.
Как сообщает Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS), калатея Макоя родом из тропических лесов Бразилии, поэтому в природе растет в тени и влажной среде. Сегодня ботаники относят её к роду Goeppertia семейства марантовых, но в магазинах она до сих пор продаётся под названием Calathea makoyana.
В комнате растение достигает примерно 60 см в высоту и в ширину. Листья имеют темно-зелёный и светло-зелёный узор, похожий на павлиньи перья, а с нижней стороны они темно-фиолетовые или бордовые.
Молодые листья появляются скрученными и розовыми и только со временем расправляются. Ночью листья калатеи складываются вверх, поэтому её, как и другие растения семейства марантовых, называют молитвенным растением.
Как поливать калатею
Правильный полив авторы Simple Garden Life называют важнейшим условием для здоровья павлиньего растения. Лучше всего подходит дистиллированная или дождевая вода, так как избыток фтора в водопроводной воде вызывает побурение краев листьев.
Вода должна быть комнатной температуры или слегка тёплой: холодная может шокировать корни. Почву поддерживают постоянно влажной, но без застоя воды, а зимой, когда растение не растёт активно, поливают реже.
Подсказкой служат именно листья:
- листья желтеют - растение, скорее всего, переливают;
- листья буреют - растению не хватает воды;
- края листьев буреют и скручиваются - воздух слишком сухой.
Как ухаживать за калатеей?
Калатее нужна относительная влажность воздуха от 60%. Опрыскивание немного помогает, но более стабильный результат дает поддон с камешками и водой под вазоном или увлажнитель рядом.
Комфортная температура для растения - 18–27 °C, без резких перепадов. Вазон следует держать подальше от открытых окон, сквозняков и батарей, а по данным RHS минимальная температура для неё должна быть выше 15 °C.
Прямые солнечные лучи обжигают нежные листья, поэтому калатею ставят в полутени или у западного или северного окна с рассеянным светом. RHS также предупреждает, что яркий свет может вызвать ожоги листьев.
Как пересаживать и подкармливать калатею
С весны до осени калатею подкармливают раз в месяц универсальным жидким удобрением в половинной дозировке, а зимой подкормку прекращают. В качестве почвы подойдет обычная смесь для комнатных растений с добавлением органики, главное - чтобы она хорошо пропускала воду.
Калатея растет медленно, поэтому пересаживать её достаточно раз в несколько лет в чуть более крупный горшок с дренажными отверстиями. Делить куст рекомендуют только в том случае, если взрослое растение здоровое.
Среди вредителей для неё опасны тля, мучнистые червецы и паутинный клещ, а без дренажа может появиться корневая гниль. Засохшие листья и цветоносы срезают у основания острым секатором.
Смотрите видео - Как ухаживать за калатеей и размножать её в домашних условиях:
Ядовита ли калатея для кошек и собак?
Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA) в своей базе данных растений относит род Calathea к безопасным для домашних питомцев.
"Нетоксична для собак, нетоксична для кошек, нетоксична для лошадей", - указано в описании растения на сайте ASPCA.
В то же время отдельной записи именно о калатее макояне в этой базе нет, поэтому данные касаются рода в целом. Если животное съело много листьев, стоит проконсультироваться с ветеринаром.
Как сообщал Главред, комнатные растения способны украсить интерьер и оживить пространство, однако далеко не каждый вид цветов подходит для длительного выращивания в домашних условиях. Одним растениям необходимы особые условия для роста, которые сложно воссоздать в обычной квартире, а другие могут представлять угрозу для домашних животных, детей или людей, склонных к аллергии. Подробнее читайте в материале: Какие растения не стоит выращивать дома: названы самые прихотливые цветы.
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