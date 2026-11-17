Это тропическое растение из Бразилии требует влажности от 60 % и рассеянного света. При прямом солнечном свете на листьях появляются ожоги.

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Калатея: всё об уходе в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему у калатеи буреют и засыхают края листьев

Чем поливать калатею в квартире

Какая влажность и освещение нужны растению

Края листьев калатеи чаще всего буреют из-за воды из-под крана: растение чувствительно к фтору, а также к слишком мягкой или слишком жесткой воде. Вторая распространённая причина - сухой воздух в отопительный сезон, из-за чего кончики листьев комнатных растений буреют и засыхают.

Как ухаживать за калатеей, которую из-за узора на листьях называют "павлиньим цветком" или "павлиньим хвостом", рассказали Джим и Мэри Компетти - авторы садоводческого издания Simple Garden Life.

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Как сообщает Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS), калатея Макоя родом из тропических лесов Бразилии, поэтому в природе растет в тени и влажной среде. Сегодня ботаники относят её к роду Goeppertia семейства марантовых, но в магазинах она до сих пор продаётся под названием Calathea makoyana.

В комнате растение достигает примерно 60 см в высоту и в ширину. Листья имеют темно-зелёный и светло-зелёный узор, похожий на павлиньи перья, а с нижней стороны они темно-фиолетовые или бордовые.

Молодые листья появляются скрученными и розовыми и только со временем расправляются. Ночью листья калатеи складываются вверх, поэтому её, как и другие растения семейства марантовых, называют молитвенным растением.

Калатея Макоя / Фото: pexels.com

Как поливать калатею

Правильный полив авторы Simple Garden Life называют важнейшим условием для здоровья павлиньего растения. Лучше всего подходит дистиллированная или дождевая вода, так как избыток фтора в водопроводной воде вызывает побурение краев листьев.

Вода должна быть комнатной температуры или слегка тёплой: холодная может шокировать корни. Почву поддерживают постоянно влажной, но без застоя воды, а зимой, когда растение не растёт активно, поливают реже.

Подсказкой служат именно листья:

листья желтеют - растение, скорее всего, переливают;

листья буреют - растению не хватает воды;

края листьев буреют и скручиваются - воздух слишком сухой.

Как ухаживать за калатеей?

Калатее нужна относительная влажность воздуха от 60%. Опрыскивание немного помогает, но более стабильный результат дает поддон с камешками и водой под вазоном или увлажнитель рядом.

Комфортная температура для растения - 18–27 °C, без резких перепадов. Вазон следует держать подальше от открытых окон, сквозняков и батарей, а по данным RHS минимальная температура для неё должна быть выше 15 °C.

Прямые солнечные лучи обжигают нежные листья, поэтому калатею ставят в полутени или у западного или северного окна с рассеянным светом. RHS также предупреждает, что яркий свет может вызвать ожоги листьев.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как пересаживать и подкармливать калатею

С весны до осени калатею подкармливают раз в месяц универсальным жидким удобрением в половинной дозировке, а зимой подкормку прекращают. В качестве почвы подойдет обычная смесь для комнатных растений с добавлением органики, главное - чтобы она хорошо пропускала воду.

Калатея растет медленно, поэтому пересаживать её достаточно раз в несколько лет в чуть более крупный горшок с дренажными отверстиями. Делить куст рекомендуют только в том случае, если взрослое растение здоровое.

Среди вредителей для неё опасны тля, мучнистые червецы и паутинный клещ, а без дренажа может появиться корневая гниль. Засохшие листья и цветоносы срезают у основания острым секатором.

Смотрите видео - Как ухаживать за калатеей и размножать её в домашних условиях:

Ядовита ли калатея для кошек и собак?

Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA) в своей базе данных растений относит род Calathea к безопасным для домашних питомцев.

"Нетоксична для собак, нетоксична для кошек, нетоксична для лошадей", - указано в описании растения на сайте ASPCA.

В то же время отдельной записи именно о калатее макояне в этой базе нет, поэтому данные касаются рода в целом. Если животное съело много листьев, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Как сообщал Главред, комнатные растения способны украсить интерьер и оживить пространство, однако далеко не каждый вид цветов подходит для длительного выращивания в домашних условиях. Одним растениям необходимы особые условия для роста, которые сложно воссоздать в обычной квартире, а другие могут представлять угрозу для домашних животных, детей или людей, склонных к аллергии. Подробнее читайте в материале: Какие растения не стоит выращивать дома: названы самые прихотливые цветы.

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