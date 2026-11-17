Садоводы советуют не класть листья некоторых деревьев в компостную кучу, а тыквы без предварительной обработки дадут нежелательные всходы на грядках.

https://glavred.info/sad-ogorod/garbuz-soloma-y-hrizantemi-pislya-svyat-shcho-z-osinnogo-dekoru-pide-v-kompost-10812539.html Ссылка скопирована

Как превратить тыквы, опавшие листья и хризантемы в идеальное удобрение / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels.com

Вы узнаете:

Какое соотношение сырья необходимо для компоста

Как подготовить тыквы, солому и хризантемы

Какие листья не стоит класть в компостную кучу

Тыквы, кукурузные стебли, солома, хризантемы и опавшая листва после Хэллоуина не обязательно вывозить на свалку - из них получается замечательный осенний компост для грядок и вазонов. Главное - соблюсти пропорции (примерно одна часть зеленых материалов на четыре части коричневых), удалить семена и измельчить крупные куски. Такие советы дают Джим и Мэри Компетти - авторы американского садоводческого блога Simple Garden Life.

По словам садоводов, большая часть натурального осеннего декора - это либо зелёное, либо коричневое сырьё для компостной кучи. Зелёные материалы содержат много азота и нагревают кучу. Коричневые - богаты углеродом и добавляют в кучу кислород, необходимый для разложения. Именно от баланса этих двух видов сырья зависит, как быстро органика превратится в удобрение.

видео дня

"Чтобы получить лучший компост, требуется примерно одна часть зеленого материала на четыре части коричневого", - говорится в публикации.

Как подготовить тыкву к компостированию

Тыквы, кабачки и декоративные тыквы - это зеленое сырье. Они являются источником азота и полезных бактерий, быстро разлагаются и помогают разогреть компостную кучу.

Самое важное - избавиться от семян. В домашнем компосте температура часто не поднимается настолько, чтобы их уничтожить, поэтому в следующем году на грядках могут появиться нежелательные всходы.

"Постарайтесь удалить как можно больше семян, когда добавляете эти продукты в компостную кучу", - советуют авторы блога.

Не стоит класть в компост тыквы-фонарики, которые обрабатывали вазелином или маслами, чтобы дольше сохранить свежий вид, а также окрашенные тыквы: большинство красок и морилок содержат вредные для огорода химикаты. Перед заложением тыквы лучше порезать на небольшие куски - так они разложатся быстрее.

Как тыквы после праздника перерабатывают в удобрение, показала садовод, автор YouTube-канала Nana's Worms & Garden - смотрите видео:

Можно ли добавлять солому и кукурузные стебли в компост

Солома - одна из лучших коричневых добавок. Она удерживает влагу, необходимую для компостирования, и добавляет в кучу много органики, а еще ею можно утеплить посаженные осенью луковичные или чеснок.

Перед заложением из соломы убирают семенные головки, снимают шпагат с тюка и разрыхляют его. Чтобы солома разлагалась быстрее, её можно измельчить газонокосилкой и выкладывать слоями, чередуя с другими остатками растительности, - авторы называют это "компостной лазаньей".

Кукурузные стебли тоже относятся к коричневым материалам. Их волокна добавляют углерод, а крупные стебли создают в куче воздушные карманы. Впрочем, целыми их оставлять не стоит.

"Недостаток кукурузных стеблей в том, что на их разложение могут уйти месяцы, если оставить стебли целыми", - объясняют садоводы.

Поэтому стебли измельчают. Полушки и обертки тоже можно компостировать, но зерна из них следует удалить.

Хризантемы и другие цветы из осенних вазонов

Хризантемы, астры, декоративную капусту и кале после сезона часто выбрасывают, хотя часть растений можно высадить в грунт на зимовку. Если же цветы уже отцвели, их листья станут зеленым, богатым азотом компонентом компоста.

Сначала с растений срезают соцветия, чтобы в кучу попало как можно меньше семян. Затем растение вынимают из вазона, разбирают и измельчают корни и листья, а почву можно добавить в компост или использовать повторно.

Какую листву не стоит класть в компост

Опавшая листва - бесплатное коричневое сырьё, которое часто сжигают или выбрасывают в пакетах. Её можно класть в компост целиком или предварительно измельчить газонокосилкой.

Однако не все листья одинаково полезны. Дубовые листья имеют более кислую реакцию, поэтому их добавляют умеренно, а любые остатки черного ореха и эвкалипта, в частности листья, авторы блога советуют не класть в компост. Лучше всего подходит листва клена, ясеня и плодовых деревьев - её можно добавлять в большом количестве.

"Эти сухие листья - отличный коричневый материал для компоста", - отмечают садоводы.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

Как быстрее сделать компост осенью из опавших листьев?

Агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача агронома", ранее объяснил, что для горячего компоста одних листьев недостаточно - к ним нужна зеленая масса. Ее пропорция немного отличается от американской: зеленая масса должна составлять около трети кучи.

"Одних опавших листьев будет недостаточно для горячего компоста, даже если мы будем добавлять карбамид или другие ускорители. Зеленой массой могут быть скошенная трава, сорняки или овощные отходы. Она должна составлять примерно 30% от общего объема кучи, а две трети - это опавшая листва", - отметил Игорь.

Не менее важен и размер кучи: маленькая быстро остывает, и процесс замедляется.

"Для горячего компостирования необходимо, чтобы внутри кучи повышалась температура. Если она будет небольшой, то будет быстро остывать, а компостирование значительно замедлится. Для начала нужна куча объемом примерно один кубический метр, то есть метр в длину, метр в ширину и метр в высоту", - подчеркнул специалист.

Что делать с тыквой после Хэллоуина?

Алексис Барнс, специалист по садоводству Illinois Extension при Университете Иллинойса, в статье для службы советует перед компостированием разбивать тыквы. Так растительная ткань начинает разлагаться еще до того, как попадет в кучу.

"Разбивание тыкв способствует тому, что растительный материал начинает распадаться и разлагаться еще до того, как его добавят в компостную кучу", - пояснила Барнс.

Перед тем как разбивать тыквы, эксперт советует удалить с них все украшения.

"Обязательно удалите с тыкв любые украшения, краску или материалы, которые не подходят для компостирования", - подчеркнула она.

Как сообщал Главред, ускорить созревание компоста до двух-четырех месяцев поможет переворачивание кучи каждые две-три недели. Оптимальная температура внутри кучи составляет от 40 до 60 градусов, а влажность должна быть как у хорошо отжатой губки.

Садовод Трейси Бесемер рассказала о шести способах эффективного использования опавшей листвы.

В свою очередь, садовница Оксана Стеценко показала, как за зиму превратить опавшую листву с деревьев в питательную почву для овощей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред