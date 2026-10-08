Одна осенняя добавка ускорит созревание компоста: что положить в кучу

Обычная компостная куча может созревать около года, однако правильная аэрация и сбалансированный состав позволяют существенно сократить этот срок.

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Как ускорить процесс компостирования / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как ускорить созревание компоста

Что добавить в компост осенью

Компостирование - это естественный процесс, который обычно длится год. Но благодаря нескольким простым приёмам можно получить готовое удобрение уже через два-четыре месяца.

Главред расскажет, что положить в компост осенью для быстрого созревания.

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Что делать для быстрого созревания компоста

Микроорганизмы, разлагающие органику, нуждаются в кислороде, пишет Deccoria. Если куча уплотнена, процесс замедляется, а остатки начинают гнить. Поэтому компост нужно переворачивать каждые две–три недели. Это обеспечивает доступ воздуха к более глубоким слоям и ускоряет созревание.

Какие ингредиенты добавить осенью

Осенью в компосте часто преобладают сухие листья, ветки, опилки или кора - материалы с высоким содержанием углерода. Чтобы процесс не затянулся, стоит добавлять больше азотных компонентов: скошенную траву, кожуру овощей и фруктов, кухонные отходы. Именно они запускают активное разложение.

Какими должны быть температура и влажность

Оптимальная температура внутри кучи - от 40 до 60 °C. Она обеспечивает быстрое созревание и обеззараживание массы. Важно защитить компостер от первых заморозков, накрыв его теплоизоляционным слоем. Влажность должна быть как у хорошо отжатой губки: достаточная, но без излишка. В жару кучу нужно увлажнять, чтобы процесс не остановился.

Чем мельче частицы, тем быстрее они разлагаются. Измельчённые ветки, листья или овощные отходы микроорганизмы перерабатывают значительно быстрее, чем крупные куски.

Как ускорить процесс естественным путем

Ускорить созревание можно с помощью природных средств. Хорошо помогают кофейная гуща, навоз, а также травяные настои - ромашка, одуванчик, крапива. Полезно добавить немного уже зрелого компоста: он содержит активные микроорганизмы, которые запускают процесс в новой куче.

Грибной мицелий помогает быстрее разлагать растительные остатки. А дождевые черви, рыя ходы, улучшают аэрацию и равномерность процесса. Их присутствие значительно сокращает время созревания.

Если есть возможность, стоит приобрести термокомпостер. В нём поддерживается постоянная высокая температура и вентиляция. Это позволяет получить готовый компост уже через семь недель.

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