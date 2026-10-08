Черника даст рекордный урожай: что положить под куст в октябре

Вы узнаете:
- Как подготовить чернику к зиме
- Чем подкормить чернику в октябре
- Что положить под кусты, чтобы сохранить влагу и защитить корни
Октябрь - подходящее время, чтобы подготовить чернику к зимнему периоду. Правильная подготовка поможет сохранить здоровье растения и создать условия для активного роста весной.
Главред расскажет, что нужно сделать с черникой перед наступлением холодов.
Как обрезать кусты черники
В октябре чернику не стоит сильно обрезать, пишет Deccoria. Основная задача - удалить больные, слабые или поврежденные побеги. Также можно срезать сухие ветки, но здоровые приросты оставляют до весны, даже если они уже сбросили листья. Важно работать только острым и продезинфицированным секатором, чтобы не распространять инфекции.
Чем подкормить чернику осенью
Если кусты уже получили осеннее удобрение в сентябре, повторять подкормку не нужно. Если же нет - в октябре можно внести специальные удобрения для черники или других кислотолюбивых растений с повышенным содержанием калия и фосфора. Важно помнить: удобрение действует только тогда, когда на кусте ещё есть листья. Если они уже опали, корни перестают активно усваивать питательные вещества, и подкормка может даже навредить.
Хорошим вариантом является гранулированный навоз. Он постепенно разлагается, обогащая почву и улучшая её структуру. Горсть гранул, смешанная с верхним слоем влажной почвы, станет достаточной подкормкой для одного куста.
Что положить под чернику в октябре
Для осеннего мульчирования черники хорошо подходит свежая сосновая кора. Её раскладывают вокруг куста, не прижимая непосредственно к основанию побегов. Мульча помогает дольше удерживать влагу в почве, защищает корни от резких перепадов температуры и поддерживает кислую реакцию субстрата, необходимую для черники.
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Об источнике: Deccoria
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