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Черника даст рекордный урожай: что положить под куст в октябре

Инна Ковенько
8 октября 2026, 00:07
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Осенний уход за черникой поможет кусту легче пережить холодный период и создаст благоприятные условия для роста следующей весной.
Черника даст рекордный урожай: что положить под куст в октябре
Как ухаживать за черникой осенью / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как подготовить чернику к зиме
  • Чем подкормить чернику в октябре
  • Что положить под кусты, чтобы сохранить влагу и защитить корни

Октябрь - подходящее время, чтобы подготовить чернику к зимнему периоду. Правильная подготовка поможет сохранить здоровье растения и создать условия для активного роста весной.

Главред расскажет, что нужно сделать с черникой перед наступлением холодов.

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Как обрезать кусты черники

В октябре чернику не стоит сильно обрезать, пишет Deccoria. Основная задача - удалить больные, слабые или поврежденные побеги. Также можно срезать сухие ветки, но здоровые приросты оставляют до весны, даже если они уже сбросили листья. Важно работать только острым и продезинфицированным секатором, чтобы не распространять инфекции.

Чем подкормить чернику осенью

Если кусты уже получили осеннее удобрение в сентябре, повторять подкормку не нужно. Если же нет - в октябре можно внести специальные удобрения для черники или других кислотолюбивых растений с повышенным содержанием калия и фосфора. Важно помнить: удобрение действует только тогда, когда на кусте ещё есть листья. Если они уже опали, корни перестают активно усваивать питательные вещества, и подкормка может даже навредить.

Хорошим вариантом является гранулированный навоз. Он постепенно разлагается, обогащая почву и улучшая её структуру. Горсть гранул, смешанная с верхним слоем влажной почвы, станет достаточной подкормкой для одного куста.

Что положить под чернику в октябре

Для осеннего мульчирования черники хорошо подходит свежая сосновая кора. Её раскладывают вокруг куста, не прижимая непосредственно к основанию побегов. Мульча помогает дольше удерживать влагу в почве, защищает корни от резких перепадов температуры и поддерживает кислую реакцию субстрата, необходимую для черники.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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