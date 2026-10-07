Орхидея снова покроется цветами: чем нужно поливать растение в октябре

Вы узнаете:
- Чем подкормить орхидею для повторного цветения
- Как правильно приготовить чайный раствор
Ухаживать за орхидеями довольно легко, но заставить их зацвести снова после того, как цветы увяли, бывает сложнее. Однако помочь в этом может натуральная домашняя подкормка.
Главред решил разобраться, чем подкормить орхидею, чтобы она зацвела.
Чем можно подкормить орхидею
Заставить орхидею зацвести во второй раз можно с помощью охлажденного черного чая, который действует как мягкий домашний источник азота и полностью заменяет дорогие специализированные удобрения, пишет Express.
После опадения первых цветов многие владельцы сталкиваются с тем, что орхидея больше не выпускает цветоносы. Причина часто банальна: запас питательных веществ в почвосмеси горшка со временем исчерпывается.
Как приготовить домашнюю подкормку для орхидеи
Рецепт не предполагает никаких сложных манипуляций: достаточно заварить чашку обычного черного чая и дать ему полностью остыть. Только после этого жидкостью можно поливать растение - горячий напиток способен его погубить.
Делать заварку крепче или добавлять в нее посторонние ингредиенты не стоит. Цель заключается исключительно в том, чтобы выработать мягкий режим питания без резких доз питательных веществ.
Как часто нужно подкармливать орхидею
Орхидеи чрезвычайно чувствительны к перекормке, поэтому логика "больше удобрений - более обильное цветение" здесь не работает: процедуру проводят только раз в месяц в течение осени и зимы, а не еженедельно.
Подкормка чаем даст результат только в комплексе - при условии правильного освещения, температуры и влажности.
Что сделать, чтобы орхидея цвела круглый год - видео:
Читайте также:
- Нарциссы зацветут пышнее: что сделать с луковицами перед посадкой в октябре
- Спасение сада от вымерзания: обязательная процедура перед заморозками
- Что посадить на участке возле туалета - занавес из зелени и защита от влаги
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред