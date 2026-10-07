Орхидея снова покроется цветами: чем нужно поливать растение в октябре

Садоводам стоит отказаться от дорогих специализированных удобрений в пользу напитка, который есть почти в каждом доме.

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Чем подкармливать орхидеи осенью / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем подкормить орхидею для повторного цветения

Как правильно приготовить чайный раствор

Ухаживать за орхидеями довольно легко, но заставить их зацвести снова после того, как цветы увяли, бывает сложнее. Однако помочь в этом может натуральная домашняя подкормка.

Главред решил разобраться, чем подкормить орхидею, чтобы она зацвела.

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Чем можно подкормить орхидею

Заставить орхидею зацвести во второй раз можно с помощью охлажденного черного чая, который действует как мягкий домашний источник азота и полностью заменяет дорогие специализированные удобрения, пишет Express.

После опадения первых цветов многие владельцы сталкиваются с тем, что орхидея больше не выпускает цветоносы. Причина часто банальна: запас питательных веществ в почвосмеси горшка со временем исчерпывается.

Как приготовить домашнюю подкормку для орхидеи

Рецепт не предполагает никаких сложных манипуляций: достаточно заварить чашку обычного черного чая и дать ему полностью остыть. Только после этого жидкостью можно поливать растение - горячий напиток способен его погубить.

Делать заварку крепче или добавлять в нее посторонние ингредиенты не стоит. Цель заключается исключительно в том, чтобы выработать мягкий режим питания без резких доз питательных веществ.

3 способа размножения орхидей дома / Инфографика: Главред

Как часто нужно подкармливать орхидею

Орхидеи чрезвычайно чувствительны к перекормке, поэтому логика "больше удобрений - более обильное цветение" здесь не работает: процедуру проводят только раз в месяц в течение осени и зимы, а не еженедельно.

Подкормка чаем даст результат только в комплексе - при условии правильного освещения, температуры и влажности.

Что сделать, чтобы орхидея цвела круглый год - видео:

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