Что посадить на участке возле туалета — зеленая завеса и защита от влаги

Какие растения посадить возле дачного туалета, чтобы скрыть постройку и поглотить лишнюю влагу. Какие деревья, кустарники и многолетники подойдут для этого.

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Как озеленить неприглядный уголок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие растения посадить возле дачного туалета

Что поможет удалить лишнюю влагу

Какие растения лучше не высаживать

Дачный туалет редко становится украшением участка. Обычно это отдалённый уголок, куда ведёт тропинка среди сорняков, а после дождей у входа собираются лужи. К тому же сам домик привлекает лишнее внимание.

Однако природа предлагает естественное решение: существуют растения, которые действуют как "насосы" - они активно поглощают из почвы лишнюю влагу, любят богатую органикой почву и создают плотную зеленую завесу. Главред расскажет об этом подробнее.

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Что посадить вокруг туалета

Деревья (для больших участков)

Как сообщает ukr.media, береза, ива или чёрная ольха в жаркий день могут поглощать десятки литров воды. Однако высаживать их следует не ближе чем в 6–10 метрах от ямы, ведь их мощные корни могут повредить конструкцию. На стандартных 6 сотках для таких деревьев обычно недостаточно места.

Кустарники (на расстоянии 2–3 метров)

Оптимальныйвыбор - белый или пестрый дерн. Он быстро растет, любит влагу и за несколько сезонов формирует трехметровую живую изгородь. Для более компактных композиций подойдут иволистная спирея или кустарниковый перстач - они неприхотливы и красиво цветут.

Многолетники (вплотную, на расстоянии 0,5–1 м от стен)

Крупные сорта хосты раскроют листья в полутени и закроют нижнюю часть здания. Украшением зоны станут злаки, в частности мискантус китайский, а также гадючник вязолистный с его пушистыми кремовыми соцветиями. В качестве дополнения подойдут неприхотливые осоки.

Видео о том, какие деревья нельзя сажать возле дома, можно посмотреть здесь:

Чего делать не стоит

Сажать плодовые и ягодные культуры: собирать ягоды возле выгребной ямы негигиенично и нецелесообразно.

Высаживать требовательные к влаге растения: розы, сирень или садовый жасмин из-за застоя воды и избытка органики могут быстро загнить или зачахнуть.

Пускать девичью виноградную лозу прямо по стенам: под плотным ковром из листьев деревянные доски не проветриваются и быстро гниют. Если хочется вырастить лиану, лучше установить для неё отдельную решётку рядом со зданием.

Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Советы по обустройству

Оставьте проезд: со стороны очистки ямы обязательно сохраните свободное пространство для ассенизаторной машины.

со стороны очистки ямы обязательно сохраните свободное пространство для ассенизаторной машины. Направьте водосток: воду с крыши туалета лучше отводить по желобу непосредственно под влаголюбивые кусты.

воду с крыши туалета лучше отводить по желобу непосредственно под влаголюбивые кусты. Мульчируйте почву: засыпьте землю между растениями корой или щепой - это защитит её от сорняков и придаст участку опрятный вид.

Правильно подобранные растения помогут осушить почву, скроют хозяйственную постройку и превратят неприглядный уголок в ухоженный зеленый оазис.

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