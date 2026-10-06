Что посадить на участке возле туалета — зеленая завеса и защита от влаги

О чём вы узнаете:
- Какие растения посадить возле дачного туалета
- Что поможет удалить лишнюю влагу
- Какие растения лучше не высаживать
Дачный туалет редко становится украшением участка. Обычно это отдалённый уголок, куда ведёт тропинка среди сорняков, а после дождей у входа собираются лужи. К тому же сам домик привлекает лишнее внимание.
Однако природа предлагает естественное решение: существуют растения, которые действуют как "насосы" - они активно поглощают из почвы лишнюю влагу, любят богатую органикой почву и создают плотную зеленую завесу. Главред расскажет об этом подробнее.
Что посадить вокруг туалета
Деревья (для больших участков)
Как сообщает ukr.media, береза, ива или чёрная ольха в жаркий день могут поглощать десятки литров воды. Однако высаживать их следует не ближе чем в 6–10 метрах от ямы, ведь их мощные корни могут повредить конструкцию. На стандартных 6 сотках для таких деревьев обычно недостаточно места.
Кустарники (на расстоянии 2–3 метров)
Оптимальныйвыбор - белый или пестрый дерн. Он быстро растет, любит влагу и за несколько сезонов формирует трехметровую живую изгородь. Для более компактных композиций подойдут иволистная спирея или кустарниковый перстач - они неприхотливы и красиво цветут.
Многолетники (вплотную, на расстоянии 0,5–1 м от стен)
Крупные сорта хосты раскроют листья в полутени и закроют нижнюю часть здания. Украшением зоны станут злаки, в частности мискантус китайский, а также гадючник вязолистный с его пушистыми кремовыми соцветиями. В качестве дополнения подойдут неприхотливые осоки.
Видео о том, какие деревья нельзя сажать возле дома, можно посмотреть здесь:
Чего делать не стоит
- Сажать плодовые и ягодные культуры: собирать ягоды возле выгребной ямы негигиенично и нецелесообразно.
- Высаживать требовательные к влаге растения: розы, сирень или садовый жасмин из-за застоя воды и избытка органики могут быстро загнить или зачахнуть.
- Пускать девичью виноградную лозу прямо по стенам: под плотным ковром из листьев деревянные доски не проветриваются и быстро гниют. Если хочется вырастить лиану, лучше установить для неё отдельную решётку рядом со зданием.
Советы по обустройству
- Оставьте проезд: со стороны очистки ямы обязательно сохраните свободное пространство для ассенизаторной машины.
- Направьте водосток: воду с крыши туалета лучше отводить по желобу непосредственно под влаголюбивые кусты.
- Мульчируйте почву: засыпьте землю между растениями корой или щепой - это защитит её от сорняков и придаст участку опрятный вид.
Правильно подобранные растения помогут осушить почву, скроют хозяйственную постройку и превратят неприглядный уголок в ухоженный зеленый оазис.
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Об источнике: Ukr.media
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