Большой чеснок без удобрений и расходов: агроном назвал 3 приема для щедрого урожая

Правильная подготовка почвы осенью поможет создать условия для образования крупных головок чеснока без покупки дорогих средств.

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Обильный урожай чеснока без затрат: агроном раскрыл 3 простых секрета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как вырастить крупный чеснок

Как подготовить почву для чеснока

Чем подкормить чеснок осенью

Крупные головки чеснока можно вырастить без покупки специальных удобрений и дорогих средств. Агроном и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь назвал три приёма, которые стоит применить при подготовке почвы осенью.

По его словам, основное внимание следует уделить структуре почвы, доступным питательным веществам и выбору участка. Часть необходимых материалов можно получить буквально без затрат. Как именно подготовить почву и где лучше высаживать чеснок осенью - выяснял Главред.

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Как подготовить почву для чеснока

Одним из главных условий для формирования крупных головок агроном считает рыхлую почву. При таком подходе растение, по его словам, лучше направляет питательные вещества именно на формирование головки.

"Чеснок любит очень рыхлую почву. Чем рыхлее у вас почва, тем больше мы стимулируем чеснок направлять свои питательные вещества и соки в головку, а не в стебель", - отмечает агроном.

Для рыхления почвы специалист не советует просто добавлять песок. Он обращает внимание на то, что такой материал подходит не для всех типов почвы и не обогащает её питательными веществами.

Вместо этого одним из вариантов может стать органический материал, образующийся из опавших листьев. Осенью его можно собрать, оставить для созревания, а в следующем сезоне использовать при работе с землёй.

"Если у вас нет торфа, посмотрите вокруг. У вас есть этот источник торфа бесплатно. Сейчас осень, и листья опадают. Именно компост из опавших листьев будет намного лучше торфа", - советует он.

Смотрите видео о том, что внести в почву перед посадкой чеснока:

Как использовать опавшую листву для огорода

Для заготовки листового компоста агроном предлагает использовать листья со здоровых растений. Их можно сложить в черные пакеты, предварительно проделав в них отверстия, а затем оставить в затененном месте до следующего сезона.

Такой материал, по словам специалиста, можно будет использовать для улучшения структуры почвы перед посадкой чеснока. Это позволяет не покупать отдельное средство для рыхления почвы.

"Сейчас, осенью, собирайте листья со здоровых растений прямо в черные пакеты, проделав в них отверстия, и складывайте в каком-нибудь тенистом месте. Пусть лежат до следующего сезона. Затем вы будете вносить их в почву, в землю, которая образуется в процессе перегнивания", - отмечает агроном.

Чем бесплатно удобрить почву для чеснока

Вторым доступным ресурсом Игорь называет золу. Её можно получить после сжигания растительных остатков или использовать золу, оставшуюся после отопления.

Специалист советует не тратиться на специальные смеси, если в хозяйстве уже есть соответствующий источник золы. При этом он называет конкретное количество для внесения на грядку.

"Вносим золу в дозировке примерно пол-литрового стакана на один квадратный метр. Не просеиваем, потому что эти недогары, остающиеся в золе, еще дополнительно сделают нашу почву более рыхлой", - советует Игорь.

Где сажать чеснок осенью

Третий прием касается не материалов, а выбора места для посадки. Агроном рекомендует не высаживать чеснок на участке, где недавно росли другие представители луковых культур.

По его словам, для посадки следует выбирать свежую почву. Лучше всего, если луковые растения не выращивались на этом месте несколько лет.

"Высаживаем чеснок всегда в свежую почву, в которой за год до этого, а лучше за два или за три года до этого, не росли никакие луковые культуры", - подчеркивает специалист.

Урожай чеснока / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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