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Дерево будет быстро расти и останется здоровым: 7 важных правил ухода от садоводов

Дарья Пшеничник
5 октября 2026, 12:24
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Развитие кроны закладывается ещё в посадочной яме, а не в мешке с удобрениями.
Дерево будет быстро расти и останется здоровым: 7 важных правил ухода от садоводов
Как помочь дереву расти здоровым и крепким / Коллаж: Главред, фото: freepik, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему избыток удобрений вредит корням дерева
  • Какими должны быть посадочная яма и слой мульчи
  • Когда обрезают лиственные и цветущие деревья

видео дня

Большие дозы удобрений не ускоряют рост дерева, а повреждают его корневую систему и нарушают баланс развития. Основой для крепкой кроны является правильная посадка, медленное глубокое увлажнение почвы и слой мульчи, сообщает jurnalul.ro.

Ожидание быстрого результата - типичная мотивация тех, кто высаживает саженец ради тени, уединения или чтобы сад выглядел более взрослым.

"Если вы посадили дерево ради тени, уединения или чтобы придать саду более зрелый вид, вполне естественно, что вы хотите, чтобы оно быстро росло. Однако ускорение роста не означает использования большого количества удобрений. Чрезмерная подкормка может повредить корни и привести к несбалансированному росту", - предупреждают в материале.

Всё решается под землёй

Именно подземная часть определяет, сколько влаги и питательных веществ получит растение, как оно будет накапливать энергию и насколько устойчиво будет держаться в почве.

"Правильная посадка, глубокий полив и нанесение слоя мульчи - это одни из важнейших мер, способствующих формированию корней", - заверили в публикации.

Первую ошибку садоводы допускают ещё на этапе копания. Яма должна быть примерно в два-три раза шире корневого кома, а землю вокруг стоит разрыхлить, чтобы молодые побеги могли свободно продвигаться в стороны.

Плотность субстрата после засыпки - риск, который замечают не сразу.

"Утрамбованная почва может препятствовать циркуляции воздуха и отводу воды, что способствует возникновению проблем с корнями и может замедлить развитие дерева", - объясняет издание.

Мульча, полив и время для обрезки

Слой органики вокруг ствола удерживает влагу и сглаживает перепады температуры почвы, а со временем разлагается и обогащает землю. Перед укладкой участок очищают от травы и сорняков, а древесную щепу толщиной 8–10 сантиметров распределяют кольцом. Крайне важно оставить промежуток у основания ствола.

"Её скопление вокруг основания, известное как "мульчирование типа вулкана", может удерживать влагу в контакте с корой и способствовать появлению вредителей или гниению", - посоветовали в публикации.

Молодые саженцы нуждаются в медленном и глубоком увлажнении, поскольку их корневая система еще формируется. В жару и при длительном отсутствии осадков недостаток воды заметно тормозит развитие.

"Зрелые деревья нуждаются в поливе реже, однако периоды засухи могут потребовать дополнительного полива. Когда почва становится слишком сухой, дерево снижает свою жизненную активность, чтобы сохранить воду. В таких условиях может происходить опадение листьев, а некоторые ветви могут засохнуть", - предупредили в материале.

Сбалансированное питание действительно способствует гармоничному развитию, но количество вносимых удобрений не влияет на скорость роста.

"Для улучшения почвы можно использовать органические вещества, компост или измельчённую листву. После первого года в некоторых случаях может быть полезно удобрение с медленным высвобождением, богатое азотом. В случае со зрелыми деревьями дополнительная подкормка не требуется, если только нет признаков того, что дерево страдает от дефицита питательных веществ", - отмечается в публикации.

Если признаки истощения все же заметны, эксперты советуют провести анализ почвы - он покажет, каких именно элементов не хватает.

Санитарная обрезка кроны позволяет избавиться от сухих, больных, поврежденных и перекрещивающихся ветвей, после чего ресурсы перераспределяются на здоровые побеги. Сроки процедуры зависят от породы.

"Как правило, лиственные деревья обрезают в конце зимы или в начале весны, тогда как деревья, цветущие весной, обычно обрезают после окончания периода цветения", - добавляет издание.

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Об источнике: Jurnalul

Jurnalul - румынское издание, базирующееся в Бухаресте. Издание основано 7 июня 1993 года. Компания Jurnalul, входящая в медиагруппу холдинга Intact, была создана в июне 1995 года. Jurnalul является флагманским изданием компании Antena 3, пишет Википедия.

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