Какие 5 деревьев нельзя сажать возле дома: виды, опасные для фундамента

Некоторые деревья могут создать проблемы для дома через несколько лет после посадки. Рассказываем, каких растений следует опасаться и чем опасны их корни.

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Какие деревья лучше не сажать рядом с домом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие деревья не стоит сажать возле дома

Чем опасны корни этих растений

Какие проблемы могут возникнуть через несколько лет

Деревья дают тень, прохладу и украшают сад, двор или городское пространство. Однако выбирать дерево для посадки возле дома только по внешнему виду или скорости роста не стоит. Важно учитывать, на каком расстоянии оно будет находиться от стен, тротуаров, труб и других сооружений. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Infobae, испанский специалист по обрезке и вырубке деревьев Уррако, известный как Poda Experta Urraco, предупреждает о деревьях, которые со временем могут нанести серьезный ущерб дому и другой инфраструктуре.

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Дерево растет годами, а проблемы могут возникнуть внезапно

Опасность таких деревьев заключается в том, что последствия неправильной посадки становятся заметны не сразу. В первые годы после посадки дерево может казаться вполне безопасным. Однако через 5–10 лет его корневая система разрастается, и тогда могут появиться трещины на стенах, повреждения тротуаров или проблемы с подземными коммуникациями.

Из-за этого владелец дома не всегда сразу понимает, что причиной повреждений может быть растущее рядом дерево.

Какие 5 деревьев могут повредить дом

Платан (5-е место)

Это дерево имеет поверхностную корневую систему, которая активно разрастается у самой поверхности почвы. Со временем корни могут приподнимать плитку и повреждать тротуар возле дома.

Плакучая ива (4-е место)

Ива хорошо растет там, где достаточно влаги, поэтому ее корни могут разрастаться в направлении подземных источников воды. По словам эксперта, они способны проникать в водопроводные или канализационные трубы и повреждать их.

Видео о том, какие деревья не стоит сажать возле дома, можно посмотреть здесь:

Тополь (3-е место)

Как и ива, тополь обладает сильной корневой системой и требует много воды. Его корни могут проникать в подземные коммуникации и создавать проблемы с трубами.

Эвкалипт (2-е место)

Это быстрорастущее дерево потребляет много воды. По словам специалиста, его корневая система может сильно изменять влажность почвы у фундамента. В некоторых случаях это может привести к появлению трещин в стенах здания.

Фикус (1-е место)

Несмотря на декоративный вид, фикус обладает мощной корневой системой. Эксперт предупреждает, что его корни могут проникать в трещины и повреждения фундамента и стен, постепенно увеличивая их.

Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Где лучше сажать деревья возле дома

Перед посадкой стоит учесть не только размер молодого саженца, но и то, каким станет дерево через несколько лет. Важно оставлять достаточно места для развития корней и кроны, а также не сажать крупные деревья слишком близко к фундаменту, тротуарам и подземным коммуникациям.

Эксперт Уррако подчеркивает, что место для дерева нужно продумать заранее. Если посадить его слишком близко к дому, проблемы могут возникнуть не сразу, а через несколько лет, когда корневая система значительно разрастётся.

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Об источнике: Infobae Infobae - это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании расположена в Буэнос-Айресе. Компания открыла редакции в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.

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