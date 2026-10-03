Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны: что задумал Путин

Россия использует "реактивношахедное" окно возможностей, считает Мадяр.

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Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны / коллаж: Главред, фото: t.me/robert_magyar, ОПУ

Кратко:

Мадяр обратил внимание на усталость и истощение украинцев

Украинские защитники наращивают темпы уничтожения противника

Украинцам необходимо отказаться от иллюзий о скором завершении войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты. Об этом 3 октября в Telegram заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Он обратил внимание на усталость и истощение украинцев, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. По словам Бровди, этим состоянием пытаются воспользоваться люди, распространяющие обещания скорого прекращения огня и наступления мира.

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Командующий подчеркнул, что подобные заявления звучат на фоне усиления эскалации со стороны России и угроз, которые Владимир Путин адресует международному сообществу. Бровди связал происходящее с недавними заявлениями российского президента на Валдайском форуме.

"Путин – точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивношахедное" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", – заявил Мадяр.

По его словам, Силы обороны Украины намерены противодействовать новым возможностям российских войск, в том числе путем перевооружения. Однако для реализации необходимых мер потребуется время, продолжительность которого зависит от ряда факторов.

Бровди также отметил, что обстановка на фронте остается тяжелой. Российские оккупанты продолжают наступательные действия и не намерены снижать давление, однако украинские защитники, по его словам, наращивают темпы уничтожения противника.

В завершение командующий СБС призвал украинцев сохранять трезвость мышления, не поддаваться ложным надеждам и рассчитывать прежде всего на собственные силы и взаимную поддержку.

"Армия закалилась, вот и тылу тоже пора повзрослеть. Не верьте в иллюзии и чудеса – опираемся на собственную силу и друг на друга – только так сохраним государственность и Родину. А предлагаемый шакалами сарай под белым флагом сожгут в первую же темную ночь. Взрослые меня поймут", – резюмировал он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Стоит ли ожидать скорого завершения войны - комментарий эксперта

Быстрого перемирия между Украиной и Россией в ближайшие месяцы ожидать не стоит, а переговорный процесс может сведиться к отдельным техническим договоренностям без полноценного прекращения войны. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По словам аналитика, американская сторона сама демонстрирует осторожные ожидания относительно сроков возможного прекращения боевых действий. В частности, на это указывало заявление Джареда Кушнера во время его пребывания в Киеве.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил Клочок.

В то же время активность Вашингтона на дипломатическом направлении может иметь и внутриполитическую составляющую. Эксперт считает, что администрации Дональда Трампа важно демонстрировать наличие прогресса во внешней политике.

"Я не вижу, чтобы они всерьёз рассчитывали на быстрый результат. Скорее речь идет о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит. У него такая внешняя политика. Тем более, с Ираном у него очень сложная ситуация, поэтому где-то нужно показать результат", - сказал аналитик.

Отдельные договоренности между Киевом и Москвой при этом исключать нельзя. Речь идет об ограниченных решениях относительно конкретных видов ударов или экономических вопросов, которые не будут означать завершение войны.

"Я не исключаю, что, например, могут договориться о прекращении ударов по НПЗ. Российская нефть будет лучше поступать на рынок, цена может снизиться, и Трамп скажет: видите, я повлиял на ситуацию. Запрет на удары по глубинным целям также может стать одним из аргументов на переговорах. И это уже проявление нашей субъектности", - подытожил Клочок.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам госсекретаря США Марка Рубио, война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров.

Ранее сообщалось, что завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

Накануне стало известно, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война России против Украины остается самым сложным из международных конфликтов для урегулирования, однако выразил уверенность в её окончательном завершении.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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