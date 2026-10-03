В РФ сделали важное заявление об ударах по Украине и обратились к иностранцам

МИД России вновь призвал дипломатов покинуть Украину и пригрозил массированными ударами. В Москве заявили о "смертельной опасности" для иностранцев.

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Дипломатов призвали покинуть Киев - РФ пригрозила новыми ударами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

Ключевые тезисы:

РФ вновь призвала дипломатов покинуть Украину

Москва пригрозила новыми массированными ударами

Страна-агрессор Россия заявила о продолжении массированных ударов по Украине и в очередной раз призвала иностранных граждан, в частности дипломатов, покинуть страну. В Москве также заявили, что ответственность за возможные последствия пребывания в Украине якобы лежит на тех, кто игнорирует российские предупреждения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны-агрессора России от 3 октября 2026 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что украинская сторона якобы совершает "террористические действия" против гражданского населения и инфраструктуры РФ. Этот тезис Москва использует в качестве обоснования для заявления о дальнейших атаках на украинские города.

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"Вооруженные Силы Российской Федерации будут продолжать наносить массированные ответные удары", - говорится в заявлении МИД РФ.

Отдельно Москва обратилась к иностранным гражданам, находящимся в Украине, и к дипломатическому корпусу. Российская сторона утверждает, что ранее уже предупреждала о рисках пребывания в Киеве и вблизи объектов военного и административного назначения.

Заявление МИД РФ / Скриншот

В МИД РФ напомнили, что аналогичное предупреждение было обнародовано 25 мая, а в конце мая российская сторона также доводила эту позицию до сведения иностранных дипломатов. В то же время в заявлении упомянули рекомендации ряда западных государств своим гражданам воздерживаться от поездок в Украину.

"МИД России в очередной раз предостерегает иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий, от пребывания в Украине и поездок на ее территорию", - заявили в российском ведомстве.

Москва отдельно подчеркнула присутствие иностранных дипломатов в Киеве и визиты в Украину представителей других государств. В заявлении это названо игнорированием предупреждений российской стороны.

"Ответственность за возможные негативные последствия полностью и целиком лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение", - говорится в заявлении МИД РФ.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Зачем Россия наносит удары по энергетике и гражданской инфраструктуре - комментарий эксперта

Россия использует удары по энергетике, гражданским объектам и цифровой инфраструктуре как инструмент комплексного давления на Украину - от экономики до общественных настроений. Отдельной целью российской кампании становятся дата-центры. Об этом сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире FREEDOM.

"Это и запугивание населения, это попытка обрушить украинскую экономику. Здесь мы тоже должны это понимать. И, помимо всего прочего, это попытка заставить украинских граждан говорить о том, что они готовы к миру любой ценой", - отметил Леонов.

Цифровая инфраструктура, по мнению Леонова, также стала частью поля боевых действий. Повреждение дата-центров может создавать проблемы для работы государственных учреждений, бизнеса и других систем, зависимых от цифровых ресурсов.

Эксперт считает, что такие методы не стоит рассматривать исключительно в контексте российско-украинской войны. Подобные сценарии могут стать частью будущих угроз для европейских стран и должны учитываться при планировании безопасности НАТО.

"Это война нового типа, которую ведет Россия, с уничтожением, в частности, дата-центров и энергетики. И поэтому я думаю, что этот опыт должны изучать в НАТО и четко понимать, что нужно формулировать ответ, в частности, и на такие удары", - сказал Леонов.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, издание The New York Times обнародовало детали перехваченного документа, в котором описывается масштабная российская кампания с применением до 1000 ракет, беспилотников и управляемых авиабомб против энергетического сектора Украины. В плане отдельно обозначены намерения противника вывести из строя ключевые гидро- и теплоэлектростанции, магистральные подстанции и принудительно остановить работу трех действующих атомных электростанций.

Newsweek проанализировал последние воздушные удары по Украине и пришел к выводу, что Россия начала новую масштабную серию комбинированных атак, которые являются продолжением системной кампании против украинской гражданской инфраструктуры. По наблюдениям военных обозревателей, подавляющее большинство вражеских целей в столичном регионе вновь было сосредоточено именно на объектах энергетики.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что наиболее уязвимой точкой для оказания действенного давления на руководство Кремля является именно Москва, однако для реализации этого сценария Украине необходимо собственное баллистическое оружие. По его убеждению, системные удары по ключевым объектам российской столицы способны сформировать мощный внутренний фактор, который заставит военно-политическое руководство РФ изменить свои решения.

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Об источнике: МИД России Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. Подчиняется Президенту по вопросам, закреплённым за ним Конституцией или в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляется министром иностранных дел; с 2004 года - Сергей Викторович Лавров, пишет Википедия.

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