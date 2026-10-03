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Не парализовать, а вытеснить: эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

Анна Ярославская
3 октября 2026, 14:48
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Проблемы с переправами ударят по экономике столицы, малому бизнесу и ее международному имиджу.
Киев, мост
Из-за закрытия мостов в Киеве киевляне будут терять два часа в день / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Около 80% рабочих мест Киева сосредоточено на правом берегу
  • Закрытие мостов может увеличить время на дорогу на работу до двух часов
  • Цель атак может быть в том, чтобы сделать город неудобным для жизни

Длительное закрытие даже одного киевского моста способно ударить по столице сильнее, чем кажется на первый взгляд. Город не остановится, но киевляне начнут терять часы в дороге, а бизнес - клиентов. Атаки на переправы могут быть нацелены не на паралич Киева, а на вытеснение части его жителей. Такое мнение озвучил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду.

Уязвимость города заложена в самой его географии. Более 40% населения проживает на востоке города, остальные - по другую сторону Днепра. Распределение почти равное, хотя восточная часть плотнее заселена из-за многоэтажной застройки.

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"А вот с рабочими местами ситуация совсем иная. По довоенным данным, соотношение составляло примерно 80 к 20: около 80% рабочих мест - на правом берегу. Поэтому если вы живете на левом берегу, то с большой вероятностью работаете на правом", - отметил Беспалов.

На правобережье сконцентрировано значительно больше вакансий: офисы, госучреждения, министерства, немало медицинских учреждений.

Два часа в дороге: цена для экономики

Отсюда критическая роль сообщения через Днепр для ежедневного ритма столицы. Эксперт объясняет, что именно происходит, когда его качество падает.

"Если мы ухудшаем транспортную доступность между левым и правым берегами, город не останавливается. Но если дорога начинает занимать два часа, возникает другая проблема. Вместо того чтобы работать, отдыхать, учиться или пользоваться товарами и услугами, человек тратит лишний час утром и лишний час вечером просто на дорогу", - подчеркивает Беспалов.

Такие потери эксперт называет огромными в социально-экономическом измерении. Транспортные планировщики, напротив, стремятся сократить продолжительность поездок, ведь чем быстрее по городу перемещаются люди и грузы, тем активнее работает экономика.

Цель: не остановить город, а вытеснить людей

Именно в этом Беспалов видит возможный замысел ударов по переправам.

"Поэтому я думаю, что цель таких атак может заключаться не столько в том, чтобы буквально парализовать Киев, сколько в том, чтобы сделать город менее комфортным и заставить часть людей уезжать. Если передвижение по городу становится чрезвычайно сложным и опасным, это начинает сказываться на малом бизнесе. Какой смысл в кафе, если туда никто не ходит, потому что людям опасно или слишком долго добираться?" - предположил Беспалов.

По его словам, дальше запускается цепная реакция: сокращается экономическая активность, а вместе с ней и поступления.

Отдельный риск эксперт видит в имиджевом измерении. Киев является столицей и в определенной степени витриной Украины для иностранных партнеров, которые сюда наведываются.

"Раньше мы могли говорить, что город хорошо защищен, что здесь работают "Патриот". Сейчас ситуация воспринимается уже иначе. И если сейчас еще некоторые делегации приезжают, то это может быть ненадолго", - предостерегает эксперт.

Удары РФ по мостам в Киеве - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег временно перекрыли.

Мосты Киева меняют режим работы: что известно

3 октября в Киевской городской военной администрации сообщили, что на Южном мосту ограничение движения во время воздушной тревоги действует только в одном направлении. Транспорт с левого на правый берег движется без каких-либо препятствий, тогда как в обратном направлении движение останавливают на четверть часа с момента объявления сигнала тревоги, после чего его возобновляют.

Более жёсткий режим введён на Подольско-Воскресенском мосту. Там транспортный поток останавливают дважды - и в начале, и после завершения тревоги.

Остальные мосты столицы продолжат работать в штатном режиме независимо от воздушных тревог. Без ограничений будет двигаться транспорт по Северному, Дарницкому мостам, мосту Патона и мосту Метро.

В столичной администрации призвали водителей учитывать эти правила заранее.

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О персоне: Дмитрий Беспалов

Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего приступил к работе на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects.

В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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