Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

Марина Иваненко
3 октября 2026, 10:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Какие вещи и бытовые привычки могли привлекать бедность. Почему не советовали оставлять мусор на ночь, свистеть в доме и хранить сломанные вещи.
Что, согласно народным приметам, не рекомендуется хранить в доме
Что не рекомендуется хранить в доме согласно народным приметам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие вещи, согласно приметам, могут привлекать бедность
  • Почему не советовали оставлять мусор на ночь
  • Как наши предки берегли достаток в доме

Согласно народным приметам, существуют "удачные" и "неудачные" дни для стирки и смены постельного белья, которые якобы могут влиять на самочувствие, настроение и даже события в жизни. А иногда, чтобы избавиться от невзгод, достаточно просто навести порядок в своём пространстве: разобрать вещи и избавиться от лишнего. Именно так поступали наши предки, которые издавна верили, что бедность не появляется случайно - она приходит туда, где для неё создают условия беспорядком, словами или опрометчивыми поступками. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание ФАКТЫ, наши предки придерживались строгих обычаев, чтобы поддерживать порядок в доме, беречь вещи и привлекать достаток. Многие из этих правил касались обычных бытовых дел, которые сегодня кажутся вполне обыденными. Однако раньше им придавали особое значение и считали, что даже небольшая неосторожность может сказаться на благосостоянии семьи.

видео дня

Порядок в доме и вынос мусора

Прежде всего в доме заботились о чистоте. Считалось, что мусор, оставленный на ночь, притягивает финансовые трудности. Поэтому старались не накапливать ненужные вещи в помещении и регулярно поддерживать порядок. Особенно внимательно относились к вещам, которые уже утратили своё назначение, ведь беспорядок в доме символически связывали с застоем в жизни и материальными проблемами.

В то же время выносить мусор после захода солнца строго запрещалось - по поверьям, вместе с хламом можно было вынести и собственное благосостояние. Именно поэтому бытовые дела старались завершить до наступления темноты. Такой запрет касался не только мусора, но и общего отношения к домашнему порядку: вечером избегали действий, которые могли символически "вынести" из дома что-то важное.

Также старались не хранить дома сломанные вещи, треснутую посуду или поврежденные зеркала, ведь, согласно поверьям, они блокируют денежные потоки. Считалось, что испорченные предметы накапливают негатив и не должны годами оставаться в доме. Поэтому ненужные и поврежденные вещи старались своевременно ремонтировать или выбрасывать.

Об источнике: ФАКТЫ

"ФАКТЫ" (Fakty.ua) - ведущее украинское СМИ, основанное в 1997 году Александром Швецем.Пройдя путь от самой тиражной ежедневной газеты страны до современного онлайн-портала, издание освещает ключевые новости Украины и мира, а также публикует практические советы для широкого круга читателей.

Уважение к хлебу и деньгам

Особое отношение было к хлебу как главному символу благосостояния. В традиционной культуре его воспринимали не просто как продукт питания, а как важную часть семейного благополучия. Именно поэтому с хлебом обращались бережно, не позволяли ему падать на пол и старались не оставлять куски без надобности.

Хлеб не переворачивали и не резали на весах, а крошки аккуратно собирали и отдавали животным или птицам. Такие правила должны были воспитывать бережное отношение к еде и напоминать о её ценности. Считалось, что пренебрежительное отношение к хлебу может привести к потере благосостояния.

С деньгами также обращались бережно: их хранили в порядке, не мяли и не разбрасывали по карманам. Верили, что деньги любят порядок, поэтому купюры старались складывать аккуратно и хранить в одном месте. Не советовали относиться к ним небрежно или оставлять где попало в доме.

Вечерние запреты и бытовые табу

В доме категорически запрещалось свистеть, чтобы не "высвистеть" деньги. Эта приметка известна в украинских и других славянских народных традициях и связана с представлением о том, что определенные звуки или действия могут символически повлиять на материальное благосостояние семьи.

Кроме того, после захода солнца старались ничего не одалживать соседям или знакомым, чтобы вместе с вещью или деньгами не отдать свое благосостояние. Особенно осторожно относились к деньгам, продуктам и предметам, представлявшим ценность для хозяйства.

Считалось, что вечер - не лучшее время для решения финансовых вопросов и передачи чего-либо из дома. Поэтому такие дела старались завершить ещё до наступления темноты. Подобные запреты касались не столько практической стороны жизни, сколько народных представлений о сохранении домашнего благосостояния.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Атмосфера в семье и энергетика калины

Не менее важной считалась и психологическая атмосфера в доме. Ссоры, негатив и постоянные жалобы, согласно народным представлениям, притягивают бедность, тогда как благодарность и доброжелательность способствуют благополучию. Считалось, что слова, сказанные в доме, могут влиять на атмосферу в семье, поэтому старались не ссориться за столом, не желать друг другу зла и не жаловаться постоянно на жизнь.

Особое значение придавали и настроению хозяев. В народных представлениях спокойствие, взаимная поддержка и уважение между членами семьи были своеобразной основой домашнего благополучия. Даже обычная ссора могла восприниматься как нежелательный знак, особенно если она происходила вечером или во время важных семейных событий.

Отдельно обращали внимание и на растения рядом с домом. Например, калину не советовали сажать возле дома, ведь из-за давнего использования в обрядах она нередко ассоциируется с печалью и трауром. В то же время калина занимает особое место в украинской культуре и фольклоре, поэтому отношение к ней в разных традициях могло различаться.

В целом многие из таких примет были связаны со стремлением поддерживать порядок, беречь еду и имущество, не тратить ресурсы без надобности и создавать спокойную атмосферу в доме. Для наших предков эти простые правила были частью повседневной жизни и передавались от старших поколений к младшим.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой дом

РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой дом

09:17Война
Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты "Искандер", что изменилось

Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты "Искандер", что изменилось

08:56Война
Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

07:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

Последние новости

10:36

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

10:35

Популярной певице внезапно сделали предложение — ее реакция удивила сетьВидео

10:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктамиВидео

10:11

Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

09:55

"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
09:37

"Напоминают галлюцинации": в ISW сказали, что стоит за заявлениями Путина

09:29

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Львам — суперсила, Весам — новый старт

09:17

РФ атаковала Днепр: обломки упали на мэрию, горел бизнес-центр и жилой домФото

08:56

Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты "Искандер", что изменилось

Реклама
08:25

Украина может остаться без денег: ЕС поставил условие по кредиту на €90 млрд

07:19

Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

05:55

"Представлять свою страну": Лобода сделала публичное заявление об Украине

05:20

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

05:05

Правильное зонирование погреба: как уберечь урожай овощей от гниения зимой

04:43

Налет и разводы исчезнут надолго: чем протереть стекло душевой кабины

04:21

Почему в СССР не было привычных полиэтиленовых пакетов: ответ может удивить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

03:30

Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осеньюВидео

03:04

Как защитить сумку от карманников - лайфхак с аксессуаром для волос

02:15

Ученые заглянули в недра Земли и сделали сенсационное открытие: что нашли

Реклама
01:16

Украине лгут, страну не примут в ЕС по обычной процедуре – премьер Албании

00:02

"Украина теряет государственность": Зеленский жестко ответил на бред Путина

02 октября, пятница
23:42

Почему корицу добавляют в горшки с растениями: основные причины и предостережения

23:10

Жареный картофель получится хрустящим с одной добавкой: раскрыт простой секретВидео

23:10

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

23:02

Плесень на резинке холодильника исчезнет без труда: поможет один кухонный ингредиент

22:52

Осенняя посадка чеснока: идеальная глубина для получения крупных головок весной

22:34

Поздравления с Днём учителя 2026 — красивые картинки и тёплые пожелания

22:13

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

22:07

В Киеве могут развернуть паромы и понтоны: какие мосты закрывают и когда

21:53

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

21:39

Нужно успеть до холодов: какую одежду и текстиль следует постирать в октябре

21:10

Розы станут крупнее и здоровее: одну простую работу делают в октябреВидео

21:06

Микроволновка умеет больше, чем просто греть пищу: 6 малоизвестных способов использования

20:38

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

20:10

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

19:52

Точно не "востребованный": как правильно сказать на украинском языке

19:35

Как утеплить деревянные окна на зиму – простой способ с бюджетными материалами

19:22

Зачем оставлять разрезанный картофель в ванной на ночь: неожиданный результат

19:10

"Похоже на террор": раскрыта главная цель ударов РФ по Южному мосту

Реклама
19:10

Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киевамнение

18:48

Как правильно поворачивать матрас, чтобы он меньше изнашивался — советы экспертов

18:38

Придет ли бабье лето в октябре: синоптикиня предупредила о заморозках в Украине

18:26

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машинуВидео

18:02

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

17:44

США могут задействовать газохранилища на западе Украины: что задумали

17:22

Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью

17:21

Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

17:19

Зачем деньги заворачивают в лавровый лист: причина популярного трюка

16:44

Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять