Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

Какие вещи и бытовые привычки могли привлекать бедность. Почему не советовали оставлять мусор на ночь, свистеть в доме и хранить сломанные вещи.

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Что не рекомендуется хранить в доме согласно народным приметам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие вещи, согласно приметам, могут привлекать бедность

Почему не советовали оставлять мусор на ночь

Как наши предки берегли достаток в доме

Согласно народным приметам, существуют "удачные" и "неудачные" дни для стирки и смены постельного белья, которые якобы могут влиять на самочувствие, настроение и даже события в жизни. А иногда, чтобы избавиться от невзгод, достаточно просто навести порядок в своём пространстве: разобрать вещи и избавиться от лишнего. Именно так поступали наши предки, которые издавна верили, что бедность не появляется случайно - она приходит туда, где для неё создают условия беспорядком, словами или опрометчивыми поступками. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание ФАКТЫ, наши предки придерживались строгих обычаев, чтобы поддерживать порядок в доме, беречь вещи и привлекать достаток. Многие из этих правил касались обычных бытовых дел, которые сегодня кажутся вполне обыденными. Однако раньше им придавали особое значение и считали, что даже небольшая неосторожность может сказаться на благосостоянии семьи.

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Порядок в доме и вынос мусора

Прежде всего в доме заботились о чистоте. Считалось, что мусор, оставленный на ночь, притягивает финансовые трудности. Поэтому старались не накапливать ненужные вещи в помещении и регулярно поддерживать порядок. Особенно внимательно относились к вещам, которые уже утратили своё назначение, ведь беспорядок в доме символически связывали с застоем в жизни и материальными проблемами.

В то же время выносить мусор после захода солнца строго запрещалось - по поверьям, вместе с хламом можно было вынести и собственное благосостояние. Именно поэтому бытовые дела старались завершить до наступления темноты. Такой запрет касался не только мусора, но и общего отношения к домашнему порядку: вечером избегали действий, которые могли символически "вынести" из дома что-то важное.

Также старались не хранить дома сломанные вещи, треснутую посуду или поврежденные зеркала, ведь, согласно поверьям, они блокируют денежные потоки. Считалось, что испорченные предметы накапливают негатив и не должны годами оставаться в доме. Поэтому ненужные и поврежденные вещи старались своевременно ремонтировать или выбрасывать.

Об источнике: ФАКТЫ "ФАКТЫ" (Fakty.ua) - ведущее украинское СМИ, основанное в 1997 году Александром Швецем.Пройдя путь от самой тиражной ежедневной газеты страны до современного онлайн-портала, издание освещает ключевые новости Украины и мира, а также публикует практические советы для широкого круга читателей.

Уважение к хлебу и деньгам

Особое отношение было к хлебу как главному символу благосостояния. В традиционной культуре его воспринимали не просто как продукт питания, а как важную часть семейного благополучия. Именно поэтому с хлебом обращались бережно, не позволяли ему падать на пол и старались не оставлять куски без надобности.

Хлеб не переворачивали и не резали на весах, а крошки аккуратно собирали и отдавали животным или птицам. Такие правила должны были воспитывать бережное отношение к еде и напоминать о её ценности. Считалось, что пренебрежительное отношение к хлебу может привести к потере благосостояния.

С деньгами также обращались бережно: их хранили в порядке, не мяли и не разбрасывали по карманам. Верили, что деньги любят порядок, поэтому купюры старались складывать аккуратно и хранить в одном месте. Не советовали относиться к ним небрежно или оставлять где попало в доме.

Вечерние запреты и бытовые табу

В доме категорически запрещалось свистеть, чтобы не "высвистеть" деньги. Эта приметка известна в украинских и других славянских народных традициях и связана с представлением о том, что определенные звуки или действия могут символически повлиять на материальное благосостояние семьи.

Кроме того, после захода солнца старались ничего не одалживать соседям или знакомым, чтобы вместе с вещью или деньгами не отдать свое благосостояние. Особенно осторожно относились к деньгам, продуктам и предметам, представлявшим ценность для хозяйства.

Считалось, что вечер - не лучшее время для решения финансовых вопросов и передачи чего-либо из дома. Поэтому такие дела старались завершить ещё до наступления темноты. Подобные запреты касались не столько практической стороны жизни, сколько народных представлений о сохранении домашнего благосостояния.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Атмосфера в семье и энергетика калины

Не менее важной считалась и психологическая атмосфера в доме. Ссоры, негатив и постоянные жалобы, согласно народным представлениям, притягивают бедность, тогда как благодарность и доброжелательность способствуют благополучию. Считалось, что слова, сказанные в доме, могут влиять на атмосферу в семье, поэтому старались не ссориться за столом, не желать друг другу зла и не жаловаться постоянно на жизнь.

Особое значение придавали и настроению хозяев. В народных представлениях спокойствие, взаимная поддержка и уважение между членами семьи были своеобразной основой домашнего благополучия. Даже обычная ссора могла восприниматься как нежелательный знак, особенно если она происходила вечером или во время важных семейных событий.

Отдельно обращали внимание и на растения рядом с домом. Например, калину не советовали сажать возле дома, ведь из-за давнего использования в обрядах она нередко ассоциируется с печалью и трауром. В то же время калина занимает особое место в украинской культуре и фольклоре, поэтому отношение к ней в разных традициях могло различаться.

В целом многие из таких примет были связаны со стремлением поддерживать порядок, беречь еду и имущество, не тратить ресурсы без надобности и создавать спокойную атмосферу в доме. Для наших предков эти простые правила были частью повседневной жизни и передавались от старших поколений к младшим.

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