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Зачем люди носят кошачий ус в кошельке: откуда взялась приметка

Марина Иваненко
1 октября 2026, 16:31
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Кошачий ус в кошельке считается необычным талисманом, привлекающим деньги и удачу. Откуда взялась эта приметка и что делать с найденной вибриссой.
Что означает найденный кошачий ус
Что означает найденная кошачья уса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем идет речь:

  • Зачем кошачий ус кладут в кошелек
  • Какое значение имеет эта необычная приметка
  • Как правильно хранить найденный ус

Во многих странах мира существует необычное поверье: если положить в кошелек кошачий ус, это якобы защитит от ненужных трат и поможет привлечь финансовую удачу. Многие владельцы домашних питомцев не выбрасывают случайно найденные усы, а бережно хранят их как личные талисманы.

Откуда взялось это поверье и что делать с необычной находкой дома, расскажет Главред.

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Зачем кошачий ус кладут в кошелек

Как сообщает "Телеграф", традиция хранить кошачий ус в кошельке особенно популярна в Японии. Издавна местные торговцы верили, что этот оберег защищает капитал от "утечки" и привлекает новых покупателей. Помимо финансового благополучия, такой амулет считался защитой от мелких неприятностей и источником удачи.

Корни этой приметы уходят во времена, когда главной угрозой для фермеров и купцов были грызуны. Мыши уничтожали запасы зерна, товары и еду, нанося огромный ущерб. Кошки, которые вылавливали вредителей, буквально спасали состояние своих хозяев. Считалось, что частичка "защитника" имущества - его усы - сохранит и денежные сбережения.

К тому же вибрисы у кошек выпадают естественным путем довольно редко. Поэтому каждая подобная находка воспринималась как редкая удача и благоприятный знак судьбы.

Приметы о животных
Приметы о животных / Инфографика: Главред

Что делать с кошачьим усом

Эксперты и зоозащитники подчеркивают важное правило: усы можно только найти. Категорически запрещено выдергивать или срезать усы у животного.

Усы - важный орган чувств кошки, пронизанный нервными окончаниями, которые помогают ей ориентироваться в пространстве. Выдергивание усов причиняет питомцу боль и может травмировать животное.

Если вы случайно нашли выпавшую усу на полу или в лежанке, её рекомендуют осторожно завернуть в бумажную салфетку или положить в маленький конверт.

Для тех, кто верит в кошачьи талисманы, находку можно хранить в отдельном кармашке кошелька, чтобы не сломать и не потерять.

Для приверженцев таких примет в продаже даже есть специальные миниатюрные деревянные футляры и коробочки для бережного хранения вибрисс.

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