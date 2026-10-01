Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствиях

В момент удара более 100 учеников и около 60 сотрудников школы находились в укрытии.

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Обстрел школы в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот, полиция

Кратко:

Российский дрон попал в школу в Соломенском районе Киева

Во время атаки более 100 учеников и 60 сотрудников находились в укрытии

В школе после удара возник пожар, предварительно пострадавших нет

Утром 1 октября российский беспилотник поразил здание школы в Соломенском районе Киева. После удара в учебном заведении возник пожар. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на момент атаки ученики и сотрудники школы находились в укрытии. Предварительно, в результате удара никто не пострадал.

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"В Соломенском районе БПЛА попал в здание школы. Возник пожар. Дети находились в укрытии. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в укрытии находились более 100 учеников и около 60 сотрудников учреждения. Удар повредил фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего возник пожар.

На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что РФ накапливает ударные беспилотники и ракеты, чтобы зимой наносить массированные удары по Украине, которые могут достигать 1500 целей за одну атаку. Как сообщает CBS News, это в два-три раза больше, чем нынешние обстрелы. Ключевой целью врага является снижение эффективности работы украинской противовоздушной обороны.

Напомним, Россия переходит к новому этапу системной кампании против украинской энергетики в преддверии отопительного сезона. Особое внимание РФ сосредоточила на столице и Киевской области.

Ранее сообщалось, что Россия начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 30 сентября вражеские ракеты и дроны нанесли удары по энергетическим объектам в Киеве, области и других регионах.

Что может остановить удары РФ по Украине - комментарий эксперта

Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Особое внимание военный эксперт уделил Москве. По его мнению, именно столица РФ может стать фактором, который будет оказывать внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Это ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

Свитан также указал на психологический аспект возможных ударов по столице РФ. Он считает, что жители Москвы должны ощутить прямое влияние войны, а не воспринимать её как событие, происходящее далеко от них.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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