Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствиях

Инна Ковенько
1 октября 2026, 10:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
В момент удара более 100 учеников и около 60 сотрудников школы находились в укрытии.
Попадание в школу в Киеве
Обстрел школы в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот, полиция

Кратко:

  • Российский дрон попал в школу в Соломенском районе Киева
  • Во время атаки более 100 учеников и 60 сотрудников находились в укрытии
  • В школе после удара возник пожар, предварительно пострадавших нет

Утром 1 октября российский беспилотник поразил здание школы в Соломенском районе Киева. После удара в учебном заведении возник пожар. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на момент атаки ученики и сотрудники школы находились в укрытии. Предварительно, в результате удара никто не пострадал.

видео дня

"В Соломенском районе БПЛА попал в здание школы. Возник пожар. Дети находились в укрытии. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

  • Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня
    Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня Фото: поліція
  • Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня
    Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня Фото: поліція
  • Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня
    Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня Фото: поліція
  • Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня
    Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня Фото: поліція
  • Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня
    Наслідки влучання у школу в Києві 1 жовтня Фото: поліція

В полиции уточнили, что в укрытии находились более 100 учеников и около 60 сотрудников учреждения. Удар повредил фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего возник пожар.

На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что РФ накапливает ударные беспилотники и ракеты, чтобы зимой наносить массированные удары по Украине, которые могут достигать 1500 целей за одну атаку. Как сообщает CBS News, это в два-три раза больше, чем нынешние обстрелы. Ключевой целью врага является снижение эффективности работы украинской противовоздушной обороны.

Напомним, Россия переходит к новому этапу системной кампании против украинской энергетики в преддверии отопительного сезона. Особое внимание РФ сосредоточила на столице и Киевской области.

Ранее сообщалось, что Россия начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 30 сентября вражеские ракеты и дроны нанесли удары по энергетическим объектам в Киеве, области и других регионах.

Что может остановить удары РФ по Украине - комментарий эксперта

Украина может сдерживать российские удары по своей территории за счет поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву необходимо баллистическое оружие. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это оптимальный вариант. Я называю это "иранской защитой". Иранцы показали, как можно защищать 90-миллионную страну, даже имея ограниченные возможности ПВО и авиации, но обладая баллистическим оружием и нанося удары по ключевым точкам противника", - заявил Свитан.

Особое внимание военный эксперт уделил Москве. По его мнению, именно столица РФ может стать фактором, который будет оказывать внутреннее давление на российское руководство.

"Нужно найти болевые точки. У россиян она одна - Москва. Это ахиллесова пята, давление на которую может заставить всю Российскую Федерацию не делать того, чего делать не следует", - подчеркнул он.

Свитан также указал на психологический аспект возможных ударов по столице РФ. Он считает, что жители Москвы должны ощутить прямое влияние войны, а не воспринимать её как событие, происходящее далеко от них.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро

РФ дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро

12:29Украина
Украина ударила по судну в Черном море и месту пуска дронов — Зеленский

Украина ударила по судну в Черном море и месту пуска дронов — Зеленский

12:04Война
Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствиях

Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствиях

10:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего молоко мальчика за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего молоко мальчика за 35 с

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

"Мы поливаем пустыню": новая заявка Киева на миллиарды евро рассорила ЕС - Le Monde

"Мы поливаем пустыню": новая заявка Киева на миллиарды евро рассорила ЕС - Le Monde

Последние новости

12:42

Давно похоронили: отшельник Губин появился на публике

12:29

РФ дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро

12:25

Зачем оставлять базилик цвести: садовая хитрость для большого урожая овощей

12:05

Украинцы довели мужа Лорак до истерики: при чем тут Путин

12:04

Украина ударила по судну в Черном море и месту пуска дронов — Зеленский

Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машинуПолиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину
11:56

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

11:56

"Мне очень сложно": Тина Кароль раскрыла, в чем отказывает себе из-за профессии

11:45

Какой знак зодиака будет купаться в деньгах: Таро-прогноз на октябрь 2026Видео

11:34

О привычных удлинителях можно забыть: какое решение приходит им на смену

Реклама
11:15

На валютном рынке возможны изменения: что будет с долларом и евро в начале октября

11:11

Китайский гороскоп на завтра, 2 октября: Быкам - гармония, Обезьянам - мера

11:01

Кого ждут успехи, переезд и обнуление прошлого опыта: Таро-прогноз на октябрь 2026

10:47

Дрон РФ прицельно попал в школу во время занятий: что известно о последствияхФото

10:44

Таро-прогноз для Тельцов на октябрь 2026: исполнение мечты, триумф и финансовый прорывВидео

10:38

Враг накопил опасные ракеты и дроны: когда РФ будет массированно атаковать Украину

10:24

"Был бы номер один": известная актриса жестко высказалась о решении Винника

10:08

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

09:59

Быстрая закуска с крабовыми палочками — рецепт рулета, который готовится 10 минут

09:53

"Стеснялся заплакать": звезда "Дизель Шоу" сделал неожиданное признание

09:25

Гороскоп на завтра, 2 октября: Весам — успех, Близнецам — хорошие новости

Реклама
09:19

Как назвать мальчика, родившегося в октябре: лучшие варианты и их значение

08:48

Взрывы и пожары в Одессе: РФ ударила по бизнес-центру, есть раненыйФото

08:45

ВСУ сорвали планы РФ, линия фронта меняется: где удалось оттеснить врага

08:02

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

07:34

Ночной обстрел Киева: загорелся склад и жилой дом, есть пострадавшийФото

07:04

"Мы поливаем пустыню": новая заявка Киева на миллиарды евро рассорила ЕС - Le Monde

05:31

Как платить за отопление на 10 % меньше: поможет простой осенний трюк

04:27

Как сушить грибы на зиму в домашних условиях: простой способ за 2 часа

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

02:22

Красная рыба получится вкуснее магазинной: как засолить ее за 5 минут

01:20

Большинство допускает ошибку: какие продукты нельзя заворачивать в пищевую пленку

00:20

Ситуация обостряется: оккупанты имеют продвижение на ключевом направлении фронта

30 сентября, среда
23:04

Нож снова станет острым через несколько минут: понадобится обычная стеклянная бутылка

22:45

Урожай смородины приятно удивит: какое удобрение внести под кусты в октябре

22:41

Перекапывать огород осенью или нет: агроном поставил неожиданную точку в вопросеВидео

22:14

Глянцевые фасады потеряли былую популярность: что сейчас выбирают для кухни

21:54

Открытая дверь не спасёт от плесени: что на самом деле нужно сделать после душаВидео

21:48

Малина отблагодарит обильным урожаем: основные правила осенней посадки и обрезки

21:46

Отключения света возвращаются: как будут действовать графики 1 октября

20:38

Могилевская поделилась радостной новостью и удивила поклонников

Реклама
20:33

Перехватчики уже сбивают реактивные дроны, но есть проблема — Буданов

20:25

Деревянный пол будет сиять, как новый: поможет неожиданное средство из кухни

20:24

Что делать, чтобы в доме всегда приятно пахло: поможет простой домашний спрей

20:10

Зеленский раскрыл новые детали и результаты операции "Вивальди" — что известно

19:52

Дочь Агутина и Варум живет в нечеловеческих условиях: что происходит

19:38

Как с помощью фольги узнать, не завелась ли в доме мышь: простой трюк

19:26

Украинцам советуют поставить тарелку с содой под кровать: зачем это делать

19:25

Дрова будут долго гореть и дадут больше тепла: как правильно их складыватьВидео

19:10

Путин хочет расколоть ЕС: Коваленко назвал главную цель Кремлямнение

19:08

Россия пригрозила применить ядерное оружие против НАТО: как отреагировали в Альянсе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять