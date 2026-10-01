Враг накопил опасные ракеты и дроны: когда РФ будет массированно атаковать Украину

Оккупанты изменили тактику атак, чтобы в ближайшем будущем усилить обстрелы Украины.

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Россия планирует усилить обстрелы Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, Википедия ​

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РФ накапливает ракеты и беспилотники для будущих атак

Враг сделал ставку на более дешёвые средства поражения для террора в Украине

У Украины пока недостаточно средств противодействия воздушным атакам РФ

Страна-агрессор Россия накапливает ударные беспилотники и ракеты, чтобы зимой наносить массированные удары по Украине, которые могут достигать 1500 целей за одну атаку.

Как сообщает CBS News, это в два-три раза больше, чем нынешние обстрелы. Ключевой целью врага является снижение эффективности работы украинской противовоздушной обороны.

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С тех пор как армия РФ начала применять новые реактивные модели беспилотников, показатель их перехвата составляет 57%, тогда как более старые модификации сбивались с эффективностью 90–95%.

На вооружении противника сейчас две реактивные модели - "Герань-4" и "Герань-5", запасы которых пополняются параллельно. По оценкам Киева, в сентябре Россия могла изготовить 1200 беспилотников "Герань-4" и 800 "Герань-5", и ежемесячно эти объемы будут расти.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Арсенал, которым располагает противник, до сих пор применялся лишь частично: аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Виктория Чекалина насчитала от 450 до 700 единиц старых беспилотников без реактивного двигателя, более новых реактивных моделей и муляжей без взрывного действия, известных как "Бандероли".

"Несмотря на возможность запуска 600–1000 беспилотников за одну массированную атаку, фактически было использовано лишь около 150–300 дронов", - отметила Чекалиная, прогнозируя, что зимой один налёт может достигать около 1500 единиц.

Небольшие залпы реактивных беспилотников позволили оккупантам достигать результата без затрат на более дорогое вооружение и сберечь крылатые и баллистические ракеты.

В августе Украина перестала публиковать данные об их количестве, однако военные аналитики сообщили CBS News, что в августе и сентябре массированные ракетные обстрелы стали менее частыми.

Одновременно заводы РФ нарастили выпуск. По подсчётам Чекалиной, плановые показатели по производству ракет перевыполнены на 110–120%, а к августу враг накопил 130 баллистических ракет.

"В ходе зимней кампании Россия сосредоточится на атаках на электроэнергетическую и отопительную инфраструктуру, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения. Одновременно они будут использовать турбореактивные беспилотники вместе с ракетами против местных предприятий, складов и других целей", - предупредила она.

Есть ли у Украины средства противодействия атакам РФ

Противодействие новым типам угроз остается слабым местом. Украине по-прежнему критически не хватает баллистических ракет-перехватчиков PAC-3 американского производства, а средства противодействия реактивным беспилотникам находятся на стадии тестирования.

Почему российские дроны стали опаснее

Главред писал, что по словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, российские войска повышают разрешение камер на своих беспилотниках и используют для их изготовления более дорогие и качественные материалы.

Качество оптики оказывает непосредственное влияние на способность врага детально анализировать обстановку на земле. Поэтому современные беспилотники все чаще объединяют сразу несколько ролей - разведывательную, ударную и ретрансляционную.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия переходит к новому этапу системной кампании против украинской энергетики в преддверии отопительного сезона. Особое внимание РФ сосредоточила на столице и Киевской области.

Ранее сообщалось, что Россия начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 30 сентября вражеские ракеты и дроны нанесли удары по энергетическим объектам в Киеве, области и других регионах.

Накануне стало известно, что пять человек погибли, а еще четырнадцать получили ранения в результате массированной ночной атаки России на Украину в ночь на 30 сентября.

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Об источнике: CBS News CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также курирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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