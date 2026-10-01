Взрывы и пожары в Одессе: РФ ударила по бизнес-центру, есть раненый

Разрушений жилищного фонда не зафиксировано, сообщили в ГВА.

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Последствия атаки на Одессу 1 октября 2026 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

В ночь на 1 октября Одесса оказалась под ударом

Поврежден бизнес-центр, вспыхнул пожар

Пострадал один человек, раненому оказали помощь

В ночь на 1 октября российская оккупационная армия атаковала Одессу. Под удар попал бизнес-центр. Пострадал один человек – помощь ему оказали на месте.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе повреждена лишь инфраструктура. Разрушений жилищного фонда не зафиксировано.

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"Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и убирать территорию. В других районах города ночь прошла без вражеских атак", - добавил Лысак.

В ГСЧС уточнили, что в результате вражеской атаки в Одессе повреждена крыша и фасад двух зданий бизнес-центра. Взрывной волной выбито остекление, частично разрушены стены на пятом этаже, возник пожар.

Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня. От ГСЧС привлекалось более 20 спасателей.

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, в ночь на 1 октября в Киеве несколько раз объявили воздушную тревогу. Существовала угроза со стороны беспилотников. В столице были слышны звуки взрывов. Последствия вражеской атаки зафиксировали в трех районах столицы. Один человек пострадал.

Пять человек погибли и еще 14 - получили ранения в результате массированной ночной атаки России по Украине в ночь на 30 сентября. Враг применил почти 190 ударных дронов и баллистическое вооружение, а основной целью стала энергетика столицы и Киевской области.

На Киевщине в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 30 сентября погиб ребенок 2012 года рождения. Еще три человека травмированы, среди них - ребенок.

РФ готовит серию ударов по энергосистеме Украины - мониторы

Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.

"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", - считают аналитики.

Оккупанты ставят перед собой цель отключить украинские АЭС от объединенной сети, полностью отрезать Киев от внешнего питания и разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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