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"Мы поливаем пустыню": новая заявка Киева на миллиарды евро рассорила ЕС - Le Monde

Анна Ярославская
1 октября 2026, 07:04
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Украине не хватает 69 миллиардов евро на 2027 год, тогда как 15 миллиардов уже выделенной помощи остаются замороженными из-за реформ.
Зеленский, Евросоюз, деньги
Доноры не спешат давать Киеву дополнительные миллиарды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

О чем пишет Le Monde:

  • Почему Киев просит рекордную надбавку на 2027 год
  • Что блокирует выплату 15 млрд евро бюджетной помощи
  • Какие рычаги финансирования остались у Брюсселя

Украина просит от западных доноров дополнительных десятков миллиардов евро, несмотря на уже согласованный пакет в 90 миллиардов до конца 2027 года, и эта заявка натолкнулась на сопротивление в Брюсселе. 29 сентября в штаб-квартире Еврокомиссии ключевые доноры вместе с представителями МВФ оценивали реальные потребности Киева, сообщает Le Monde.

Конкретные цифры озвучил министр финансов Украины Сергей Марченко, откомандированный в бельгийскую столицу. На 2027 год стране необходимо около 69 миллиардов евро: 40 миллиардов на военные расходы и еще 29 - на функционирование государственных служб.

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"Мы нашли способы уменьшить эту сумму", - отметил Марченко о дефиците текущего года.

Речь идет о "дыре" в 27 миллиардов долларов на 2026 год, которую Владимир Зеленский озвучил 24 августа на заседании "Коалиции желающих" в Киеве, застав партнеров врасплох. В Киеве объясняют разрыв двумя факторами: усиление российских бомбардировок подкосило экономику и сократило налоговые поступления, а блокировка зернового экспорта через Черное море обрушила аграрные поставки на 60% и лишила страну валюты.

Все эти расчеты уже учитывают двустороннюю помощь партнеров и совместный заем на 90 миллиардов евро - ежегодно 30 миллиардов должны идти на вооружение, а 15 миллиардов на бюджет. По состоянию на середину сентября Брюссель потратил 15 миллиардов на закупку военной техники.

Политический момент играет против Киева

Общий вклад европейцев перед донорами напомнила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос: с февраля 2022 года ЕС и страны-члены предоставили Украине почти 225 миллиардов евро. При этом Вашингтон не перечислил Киеву ни одного доллара с тех пор, как в начале 2025 года в Белый дом вернулся Дональд Трамп.

Настроения в кулуарах Еврокомиссии далеки от энтузиазма.

"Складывается впечатление, что мы поливаем пустыню", - признается один из европейских дипломатов.

Время для новых запросов действительно неудачное: 27 стран блока ведут активные переговоры по следующему многолетнему бюджету ЕС, где на Украину заложено 100 миллиардов евро на период 2028–2034 годов. Германия и ее союзники хотят урезать этот бюджет на сотни миллиардов, поэтому анонсировать дополнительную помощь Киеву политически почти невозможно. На 2027 год приходятся решающие национальные выборы во Франции, Испании, Польше и Италии - кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен, которой соцопросы прочат победу, уже пообещала полностью прекратить финансовую помощь Украине.

Пока Брюссель тянет время, пишет издание. Решения ожидают на совете министров финансов 9 октября или на Европейском совете в середине месяца.

Отдельные дипломаты напоминают и о том, что Киев до сих пор не воспользовался 15 миллиардами евро, предусмотренными на содержание государства. Эти средства привязаны к пакету реформ, прежде всего антикоррупционных.

"Наш месседж украинским друзьям четкий: выполняйте согласованные реформы, чтобы мы могли и дальше оказывать вам финансовую поддержку", - настаивает Кос.

Украинский министр финансов рассчитывает на осеннюю сессию парламента, но часть требований считает несвоевременной.

"Рада должна собраться снова с середины октября, и я надеюсь, что она продвинет необходимые реформы. Впрочем, некоторые требования [ЕС] касаются введения новых налогов. А сейчас не время повышать налоги для наших предприятий, которые и так сильно страдают", - подчеркнул Марченко.

Куда Брюссель может дотянуться за деньгами

Прежде чем запускать новые инициативы, Еврокомиссия предлагает исчерпать имеющиеся механизмы. В середине сентября Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать остатки займа на 150 миллиардов евро, взятого на перевооружение Европы: около 20 миллиардов до сих пор не распределены и могли бы пойти на дроны и перехватчики для Киева. Проблема в том, что возвращать эти средства придется государствам-бенефициарам - для Берлина и Парижа такой сценарий пока немыслим.

Второй резерв - Европейский фонд мира на 6,6 миллиарда евро, который долго блокировала Венгрия. После поражения Виктора Орбана на апрельских выборах эта опция снова стала реальной. Еще один вариант - ускорить выплату траншей, запланированных на 2027 год в рамках займа на 90 миллиардов, но это лишь отодвигает проблему.

Главный ресурс остается нетронутым: 210 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, из которых 180 миллиардов хранятся в бельгийском Euroclear. Берлин, выступающий против любых новых совместных займов, уже пытался продвинуть это решение в 2025 году вместе со Швецией и Нидерландами, однако Бельгия заблокировала идею, и канцлер Фридрих Мерц был вынужден согласиться на совместный долг в 90 миллиардов. Сейчас Германия с союзниками возвращается к этой теме, но Брюссель до сих пор не нашел схему, которая обезопасила бы Королевство от судебных исков.

Директор European Policy Centre Фабиан Зулеег предостерегает от иллюзий относительно этого инструмента.

"Даже если бы мы использовали замороженные российские средства, это было бы временное решение. Европе нужно подумать об устойчивом и постоянном решении", - убежден он.

Как писал Главред, Украине необходимо привлечь около 20 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы закрыть оставшуюся часть дефицита средств на оборонные нужды в 2026 году. От этого ресурса, в частности, зависит финансирование производства вооружений и возможность продолжать активные боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

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Об источнике: Le Monde

Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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