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Открытая дверь не спасёт от плесени: что на самом деле нужно сделать после душа

Юрий Берендий
30 сентября 2026, 21:54
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Вентиляция, вытяжка и удаление капель воды помогают контролировать влажность после горячего душа.
Открытая дверь не спасёт от плесени: что на самом деле нужно сделать после душа
Плесень в ванной - эксперт рассказала, что делать после душа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Стоит ли оставлять дверь в ванную открытой после душа
  • Как проветривать ванную после душа
  • Как избавиться от влажности в ванной

После горячего душа в ванной комнате скапливается значительное количество влаги, а неправильное проветривание может способствовать появлению плесени. Финская экспертка Кирси Саккинен в комментарии Noklapja обращает внимание на то, что сама дверь не является главным фактором в борьбе с избыточной влажностью.

Важнее обеспечить нормальную работу вентиляции и не оставлять воду на плитке, стеклянных поверхностях и полу. Как правильно проветривать ванную после душа и что делать с лишней влагой - выяснял Главред.

видео дня

Нужно ли оставлять дверь в ванной открытой после душа

После купания зеркало, стены и плитка часто покрываются конденсатом. В этот момент выбор между открытой и закрытой дверью зависит от того, насколько хорошо организован воздухообмен в помещении.

"После купания можно смело оставлять дверь открытой, но это само по себе ещё не решает проблему запотевания. Самое главное - чтобы вентиляция в ванной комнате работала должным образом, а влажный воздух выходил через установленный вытяжной вентилятор или через окно", - отмечает Кирси Саккинен.

Если в дверях есть достаточный нижний зазор, воздух может циркулировать без необходимости постоянно держать их широко открытыми. При отсутствии такого зазора открытые двери после душа могут помочь обеспечить необходимое движение воздуха.

Как правильно проветривать ванную комнату

Особенно важно это становится в помещениях без окон. В таком случае основная нагрузка ложится на вытяжную систему, которая должна выводить насыщенный влагой воздух.

"Если в вашей ванной комнате нет окна, которое можно открыть, когда вы чувствуете необходимость проветрить помещение, важно иметь вытяжное устройство, которое можно включить в таких случаях. Часто внизу двери ванной комнаты есть небольшой зазор, который также обеспечивает приток и отток воздуха", - отмечает эксперт.

Длительное задерживание влаги в помещении создает условия для появления неприятных запахов и темных пятен. Поэтому важно не просто открыть дверь, а обеспечить контролируемый выход влажного воздуха.

Что делать с водой после душа

Особое внимание стоит уделять поверхностям, на которых остаются капли. Вода на плитке, стекле и полу продолжает испаряться, поддерживая повышенную влажность в помещении.

После душа целесообразно смахнуть воду со стенок душевой кабины и вытереть пол. Это сокращает время высыхания поверхностей и уменьшает количество влаги, попадающей в воздух.

"Это не только ускоряет высыхание, но и снижает вероятность появления плесени или неприятных запахов из-за длительной влажности", - отмечает Кирси Саккинен.

Почему не стоит постоянно держать дверь ванной открытой

Открытая дверь не всегда является оптимальным решением. Если в квартире и так повышенная влажность или вытяжка работает недостаточно эффективно, насыщенный влагой воздух может распространяться из ванной в другие комнаты.

"Если в квартире и так высокая влажность, часто пользуются душем или вентиляция недостаточная, то влажный воздух, выходящий из ванной комнаты, может попадать и в другие части квартиры. В таких случаях особенно важно проверить, правильно ли работает вытяжка", - предупреждает эксперт.

Зимой ситуация может несколько отличаться. Из-за отопления воздух в жилых помещениях нередко становится сухим, поэтому небольшое количество влаги может положительно влиять на микроклимат.

Какие признаки указывают на чрезмерную влажность

Плесень обычно не появляется после одного душа. Проблема формируется постепенно, когда в помещении в течение длительного времени сохраняется повышенная влажность.

"Стоит обращать внимание на мелкие признаки: тёмные пятна в углах, затхлый запах или часто запотевающие окна уже могут свидетельствовать о том, что в квартире остаётся слишком много влаги", - отмечает Кирси Саккинен.

На уровень влажности влияют не только водные процедуры. Пар также образуется во время приготовления пищи и сушки белья, а современные герметичные пластиковые окна уменьшают естественный воздухообмен.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Как снизить влажность в квартире

Для удаления лишней влаги помогает регулярное кратковременное интенсивное проветривание. Окна можно полностью открывать на несколько минут несколько раз в день, обеспечивая быстрый воздухообмен без длительного охлаждения помещения.

"Однако цель заключается не в том, чтобы в квартире оставалось как можно больше влаги, а в том, чтобы влага, образующаяся после принятия душа, выводилась контролируемо", - подчеркивает Кирси Саккинен.

Смотрите видео о том, нужно ли закрывать дверь в ванную после душа:

Напомним, как ранее сообщал Главред, Марк Любчик рассказал о трюке, упрощающем заправку одеяла в пододеяльник. В видео блогер продемонстрировал лайфхак с пододеяльником с пошаговой инструкцией по скручиванию и выворачиванию. Сначала пододеяльник выворачивают наизнанку, затем одеяло скручивают в трубочку, далее натягивают отверстие пододеяльника на скрученный рулон и впоследствии разворачивают одеяло внутри пододеяльника.

TikTok-блогерша vona_doma посоветовала, как избавиться от пятен от мыльных пузырей на одежде. Для этого она рекомендовала лайфхак для родителей: промыть вещи под проточной водой перед загрузкой в стиральную машину. Если пятна уже появились, авторша описала последовательность действий: промывание под холодной водой, замачивание в хлоргексидине и последующая стирка до исчезновения следов.

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Об источнике: Nők Lapja

Nők Lapja - старейший и наиболее влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами, а также популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.

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