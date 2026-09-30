Россия пригрозила применить ядерное оружие против НАТО: как отреагировали в Альянсе

Альянс подтвердил получение неофициального дипломатического документа из Москвы и уже направил на него ответ.

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В НАТО отреагировали на угрозы РФ применить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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РФ передала НАТО non-paper с угрозой ядерного удара

Условие Москвы - попытка изолировать Калининградскую область

Альянс осудил риторику и направил Кремлю ответ

Россия в письменной форме пригрозила НАТО применением ядерного оружия в случае, если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ. В Брюсселе подтвердили получение неофициального дипломатического документа (non-paper) и уже направили Москве ответ, в котором осудили угрозы применения силы, сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Эллисон Харт.

Сам документ Кремль передал через посольство РФ в Бельгии, а его содержание изучило агентство Reuters. В тексте говорится о готовности Москвы задействовать весь доступный арсенал сил и средств, включая ядерный, для защиты анклава.

Позиция Альянса в отношении собственной военной активности вблизи границ РФ осталась неизменной.

"Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ (non-paper) и что мы направили ответ, в котором указали, что НАТО является оборонительным альянсом и ни одна наша деятельность или учения не представляют риска для какой-либо части России", - заявила Гарт.

Отдельно в Брюсселе отреагировали на упоминание ядерного компонента в российском обращении.

"Мы решительно осуждаем угрозы применения силы, в частности любую безответственную ядерную риторику", - сказала пресс-секретарь.

Чем Москва мотивирует свои претензии

В своём обращении российская сторона ссылается на наращивание военного присутствия западных государств у границ РФ и на учения, проводимые Альянсом. Отдельным пунктом Москва прописала сценарий воздушной или морской блокады региона - именно на этот случай и предусмотрено применение всего имеющегося вооружения.

Кроме того, российское дипломатическое представительство допустило возможность ударов по территории стран Альянса уже на начальных этапах гипотетического конфликта.

Европейский высокопоставленный чиновник в сфере обороны, на которого ссылается Reuters, оценил эти угрозы как серьезные и отметил, что подобного рода заявления не фиксировались со времен Холодной войны. В Литве же новые сигналы Кремля относительно Калининграда расценили как психологическое давление, сообщает "Европейская правда".

"Признак отчаяния"

Причину активизации Москвы на дипломатическом направлении пресс-секретарь НАТО связывает с помощью, которую союзники оказывают Киеву. Подобные шаги в Альянсе квалифицируют как элемент гибридного инструментария.

"Мы призываем Россию прекратить неспровоцированную войну против Украины. Применение Россией гибридной тактики свидетельствует об отчаянии. Однако это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть всё необходимое, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО, и мы остаемся сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе", - подчеркнула Гарт.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо критически высказался в отношении поддержки Украины, заявив о высоком риске прямого столкновения между НАТО и Россией из-за решений западных политиков. Он подчеркнул, что Братислава не будет отправлять своих военных, и предостерег от провокаций, которые могут привести к применению статьи 5 Североатлантического договора.

Глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка вместе с представителями европейских спецслужб и лидерами стран Балтии предупредил о возможной попытке Кремля проверить готовность Альянса. По данным разведки, потенциальная эскалация ожидается уже в ближайшие месяцы и может включать диверсионные операции, использование дронов или даже ограниченное вторжение.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что в случае нападения на страны НАТО Россия начнет эскалацию не с ракетных ударов, а с применения беспилотников для проверки реакции союзников. По его мнению, агрессор может использовать на первом этапе восстановленные украинские БПЛА, после чего постепенно будет наращивать интенсивность атак.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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