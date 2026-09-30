Биография бывшего руководителя Управления кадров Белого дома оказалась в центре скандала после расследования его происхождения и карьерного пути.

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Советский след в команде Трампа - кто стоял за кадровой политикой Белого дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Где родился Серджио Гор

Что известно о Серджио Горе

Биография Серджио Гора, возглавлявшего Управление кадров Белого дома во время уже второго президентского срока Дональда Трампа, стала предметом внимания расследователей в Вашингтоне. Среди вопросов, привлекших внимание, - его советское происхождение, смена имени и обстоятельства прохождения процедур для получения доступа к государственной тайне. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Чем примечательна биография Серджио Гора и какие вопросы возникли вокруг его происхождения и карьеры - выяснял Главред.

видео дня

Серджио Гор и кадровая политика Белого дома

Гор входил в ближайшее окружение Трампа и занимал должность, которая давала ему значительное влияние на кадровые решения администрации. Управление кадров Белого дома участвовало в проверке кандидатов на государственные должности.

Особое внимание привлекали процедуры оценки лояльности претендентов. Согласно приведенным в материале данным, влияние Гора на кадровые процессы было настолько заметным, что вызывало раздражение даже среди политических союзников президента.

Что известно о происхождении Серджио Гора

Публичный образ Гора долгое время ассоциировался с Мальтой и европейским происхождением. В то же время журналисты обратили внимание на другую часть его биографии: он родился в Ташкенте, который на момент его рождения входил в состав Советского Союза, под именем Сергей Гороховский.

Отдельный вопрос касался документов, необходимых для получения доступа к государственной тайне. Согласно приведенным в материале данным, чиновник в течение нескольких месяцев не заполнял базовую анкету, необходимую для прохождения соответствующей процедуры.

Какие версии прозвучали относительно биографии Гора

Появление информации о советском происхождении чиновника привлекло внимание к его дальнейшей карьере и возможным связям. В то же время утверждение о контактах с российскими спецслужбами в представленном материале принадлежит эксперту и не подается как установленный факт.

"Я считаю, что он не „для прикола" придумал себе гражданство Мальты, а, конечно, для того, чтобы замаскировать свое реальное происхождение и реальные связи с российскими спецслужбами", - рассказала военный корреспондент The Insider Татьяна Попова.

Смотрите видео о том, кто такой Серджио Гор:

Почему назначение Гора послом привлекло внимание

После скандала администрация Трампа изменила роль Гора, назначив его послом в Индии. Таким образом, бывший глава кадрового управления Белого дома перешел от работы непосредственно в администрации к дипломатической должности.

Новое назначение также привлекло внимание из-за географического фактора: Индия расположена значительно ближе к Ташкенту - городу, где Гор родился.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский историк Александр Алферов рассказал о ключевом вкладе украинского учёного в освоение космоса, отметив, что уроженец Полтавы Александр Шаргей разработал расчёты полёта на Луну. Известная как "трасса Кондратюка", эта принципиальная теория впоследствии легла в основу разработки траекторий для американской космической программы "Аполлон".

Также Алферов осветил малоизвестный эпизод Первой мировой войны, связанный с высадкой американского военного контингента в Архангельске в 1918 году. По приведенным данным, в этой операции на территории бывшей Российской империи участвовали около 13 тысяч солдат США, а активные боевые действия продолжались до лета 1919 года.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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