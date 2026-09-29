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В Кремле передали Украине секретный сигнал о перемирии - СМИ раскрыли подробности

Юрий Берендий
29 сентября 2026, 19:14
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Трамп сомневается в готовности Путина к энергетическому перемирию. Киев получил сигналы из Москвы, но настаивает лишь на взаимном прекращении ударов.

В Кремле передали Украине секретный сигнал о перемирии — СМИ раскрыли подробности
Энергетическое перемирие - Киев получил секретный сигнал из Москвы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Москва пока не подтвердила готовность к перемирию
  • США добиваются взаимной паузы в ударах
  • Киев не согласится на односторонний отказ от ударов

Президент США Дональд Трамп сомневается, что диктатор и военный преступник Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие до наступления зимы. В то же время Украина уже получила от России определенные сигналы о готовности рассмотреть такую договоренность. Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

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Вашингтон пытается добиться ограниченного соглашения между Киевом и Москвой, которое предусматриватимет прекращение атак на энергетические объекты с обеих сторон. Этот вопрос стал одним из ключевых в ходе последних контактов по возможному урегулированию войны.

После поездки в Россию специальные посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер вернулись с впечатлением, что договоренность возможна. Однако, по данным источника издания, сам американский президент оценивает перспективы более осторожно.

"Дональд не настолько уверен, как его команда", - отметил источник.

В Белом доме при этом заявляют о сохранении оптимизма в отношении более широкого мирного процесса. Представитель администрации подчеркнул, что США продолжают контактировать с обеими сторонами для прекращения войны.

Отдельным вопросом остаются сигналы из Москвы. По информации собеседника "Kyiv Independent", украинская сторона получила от России определенные сигналы о возможности обсуждения энергетической паузы, однако детали этих контактов не разглашаются.

Посредником в этом процессе выступает Кирилл Дмитриев - представитель Кремля, который на прошлой неделе посетил США и встретился с Виткоффом и Кушнером. По словам американского чиновника, в ходе переговоров стороны обсуждали предложения о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Теперь Вашингтон и Киев ожидают, что Дмитриев доложит российскому руководству о результатах этих контактов и позиции относительно возможных трехсторонних переговоров. Отдельно может обсуждаться возобновление работы Черноморского зернового коридора.

Киев при этом не соглашается на одностороннее прекращение ударов по российской энергетической инфраструктуре. Украинские чиновники подчеркивают, что любая договоренность возможна только при условии одновременного прекращения Россией атак на украинские энергетические объекты. Такая позиция соответствует публичному заявлению Владимира Зеленского, который ранее подтверждал готовность Украины к энергетической паузе только на взаимных условиях.

Для Киева такая договоренность означала бы снижение рисков для энергосистемы в преддверии зимы, но в то же время ограничила бы возможность наносить удары по российской нефтяной и топливной инфраструктуре. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Александр Мережко считает, что у этого вопроса есть очевидные преимущества и недостатки.

"Есть свои плюсы и минусы. Очевидное преимущество для нас - сохранение нашей энергетической системы и спасение человеческих жизней. Но, с другой стороны, наши удары вглубь территории очень болезненны для России и ее военной машины. Поэтому есть определенные минусы… Однако я склоняюсь к такому перемирию", - заявил Мережко.

Ранее Кремль публично называл идею взаимной паузы в ударах по энергетическим объектам позитивной, но связывал её с другими вопросами, в частности с безопасностью коммерческого судоходства и санкциями. В то же время стороны не подтвердили фактического взаимного соглашения.

По данным "Kyiv Independent", Вашингтон стремится заключить ограниченное соглашение без необходимости сначала договариваться обо всех параметрах завершения войны. Украинские и американские чиновники уже передали Москве свое видение дальнейших шагов и теперь ожидают ответа российской стороны.

Почему энергетического перемирия не будет - комментарий эксперта

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией может сорваться из-за требований Москвы о прекращении ударов по всей территории РФ, включая оккупированные украинские территории. Российская сторона также пытается увязать возможные договоренности с вопросом работы портов. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Гларед.

Москва, по оценке эксперта, рассматривает потенциальное соглашение гораздо шире, чем взаимное ограничение атак на энергетическую инфраструктуру. В переговорный пакет российская сторона хочет включить и другие вопросы.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в пакете, в частности, и разблокировать порты", - отметил Загородний.

Ключевым препятствием могут стать территории, которые Россия после оккупации объявила частью своего государства. В таком случае любые договоренности об ограничении ударов будут иметь не только военное, но и политико-правовое измерение.

"Главный вопрос, который возникает в контексте энергетического перемирия, - каков юридический статус Крыма и других временно оккупированных территорий? Ведь Москва будет требовать, чтобы не наносились удары по всей территории России, соответственно, и по Крыму, и по другим оккупированным территориям. Украина, естественно, на это не согласится. И я думаю, что на этом вопрос будет закрыт", - подчеркнул Загородний.

Отдельно эксперт обратил внимание на возможные последствия для самой России, если зимой стороны не договорятся об ограничении атак. Среди проблем, которые могут усугубиться, он назвал ситуацию с нефтепереработкой, дизельным топливом и электроснабжением.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль обозначил свои условия для так называемого "энергетического перемирия". В комментарии российским СМИ пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил о готовности к контактам с США, однако назвал ключевыми требованиями Москвы гарантии безопасности судоходства, снятие санкционных ограничений и беспрепятственный доступ российских нефтепродуктов на мировые рынки.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил готовность Киева к потенциальному соглашению о прекращении атак на энергетику и черноморскую акваторию. Глава МИД рассчитывает на рычаги влияния и давление со стороны Соединенных Штатов, которые способны подтолкнуть российскую сторону к реальным договоренностям.

Украина прорабатывает три возможные модели перемирия: энергетическое, зерновое и морское. По словам президента Владимира Зеленского, обсуждение этих форматов может состояться в трехстороннем или многостороннем формате, в частности на площадке предстоящего саммита G20 в Майами, а первые ощутимые результаты ожидаются уже в декабре.

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Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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