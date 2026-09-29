Как платить меньше за отопление в 2026 году: експерты назвали уловки для экономии

Счета за отопление можно уменьшить: эксперты назвали простые способы экономии газа, которые помогут сократить расходы зимой без ущерба для комфорта.

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Как сэкономить газ в отопительный сезон: 9 способов сократить расходы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как сократить расходы на отопление

Какая температура является наиболее экономичной для отопления

Как сократить потребление газа

Отопительный сезон постепенно начинается из-за похолодания ночью, а вместе с ним для домохозяйств растут расходы на газ. Эксперты издания Pénzcentrum назвали несколько способов сократить потребление без необходимости всю зиму поддерживать низкую температуру в доме. Как правильно настроить отопление и уменьшить теплопотери - выяснял Главред.

Как настроить термостат для экономии газа

Одним из ключевых факторов является режим работы термостата. Постоянное поддержание одинаковой температуры в течение суток не всегда оправдано, особенно когда жильцы спят или надолго покидают дом.

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Температуру можно понижать ночью и в часы, когда дома никого нет. Согласно данным материала, даже снижение настройки на один градус Цельсия может обеспечить экономию энергии на отопление до 6%.

"Не нужно отапливать с одинаковой интенсивностью в течение всего дня. Снижение температуры на термостате на несколько градусов может уже дать ощутимую разницу в потреблении. Даже снижение на 1 градус Цельсия может обеспечить экономию энергии на отопление до 6 процентов", - отмечают эксперты издания "Pénzcentrum".

В то же время полностью выключать отопление на длительное время не стоит. Цель заключается в том, чтобы не тратить энергию на пустую квартиру, но и не допускать чрезмерного охлаждения помещений.

"Поэтому, например, в гостиной стоит поддерживать комфортную температуру, а на ночь - уменьшать отопление. То же самое касается случаев, когда семья надолго уезжает из дома: тогда не обязательно поддерживать ту же температуру, что и тогда, когда все дома", - подчеркивают они.

Как правильно использовать радиаторы

На эффективность отопления влияет не только температура на термостате, но и возможность теплого воздуха свободно циркулировать по комнате. Мебель, плотные шторы и другие предметы перед батареей могут препятствовать распространению тепла.

"Эффективность отопления может ухудшиться, если перед радиатором стоит мебель, толстые шторы или другие предметы, препятствующие циркуляции воздуха. Теплый воздух должен иметь возможность равномерно распределяться по помещению", - указали специалисты.

В начале отопительного сезона также стоит проверить состояние батарей. Если радиатор нагревается лишь частично, издает необычные звуки или работает неравномерно, причину неисправности лучше установить как можно раньше.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как подготовить батареи к отопительному сезону:

Почему стоит проверить газовый котел

Техническое состояние котла напрямую связано с его работой в течение отопительного сезона. Перед началом холодов стоит провести технический осмотр газового оборудования, особенно если прибор давно не обслуживался.

"Перед началом отопительного сезона стоит проверить не только термостат. Газовые приборы целесообразно проверить специалисту. Очищенное и правильно настроенное оборудование может работать не только безопаснее, но и экономнее", - отмечают эксперты.

Откладывать техническое обслуживание до первых серьезных холодов не стоит. Если котел уже в начале сезона работает с перебоями, неисправность может привести к более дорогостоящему ремонту в дальнейшем.

Как уменьшить теплопотери в доме

Даже исправный котел не поможет существенно сократить расходы, если произведенное тепло быстро уходит из помещения. Причиной могут быть негерметичные окна и двери, слабая теплоизоляция или так называемые тепловые мосты.

"Даже если котел работает хорошо, это не имеет значения, если значительная часть вырабатываемого тепла утекает из здания. Плохо закрытые окна и двери, слабая изоляция, а также тепловые мосты могут увеличить потребности в отоплении", - предупреждают эксперты издания.

Для уменьшения потерь не обязательно сразу проводить масштабную реконструкцию. Начать можно с проверки уплотнений окон и дверей и устранения очевидных мест, через которые в помещение попадает холодный воздух.

Как проветривать квартиру зимой

Экономия газа не означает, что помещения нужно держать полностью закрытыми. Проветривание остается важным, особенно в домах с газовыми приборами с открытой камерой сгорания.

"По данным службы по чрезвычайным ситуациям, газовые приборы с открытой камерой сгорания используют воздух из помещения, поэтому для них особенно важно надлежащее поступление свежего воздуха", - говорится в материале.

В то же время длительное проветривание при постоянно открытом окне может увеличить теплопотери. Вместо этого специалисты советуют быстро обновлять воздух в комнате.

"Кратковременное интенсивное проветривание, как правило, является лучшим решением, чем оставлять окно открытым на всю ширину в течение нескольких часов. В последнем случае теплый воздух постоянно уходит, а стены и мебель могут остыть. Лучше на несколько минут полностью открыть окна, а затем быстро их закрыть", - советуют специалисты.

Как использовать шторы и жалюзи для сохранения тепла

В холодное время года дополнительным способом уменьшить теплопотери могут служить плотные шторы и жалюзи. Вечером их стоит закрывать, поскольку они создают дополнительный барьер между холодным окном и комнатой.

В то же время днем, если через окно проникает солнечный свет, шторы лучше отодвинуть. Это позволяет использовать естественное тепло для прогрева помещения.

"Многие используют жалюзи в первую очередь для защиты от летней жары, хотя они могут быть полезны и зимой. После наступления темноты опущенные жалюзи создают дополнительный воздушный слой между окном и холодным наружным воздухом, что позволяет уменьшить ощущение холода, проникающего через окно", - объясняют эксперты.

При этом важно не закрывать радиатор шторами. В противном случае тёплый воздух будет хуже распространяться по комнате.

Помогает ли программируемый термостат

Программируемый термостат позволяет автоматически изменять температуру в зависимости от времени суток. Например, отопление можно усилить перед пробуждением, уменьшить в течение рабочего дня и снова повысить к приходу жильцов.

"Тем, кто до сих пор вручную регулирует термостат, более удобным и точным решением может стать программируемый термостат. Например, можно настроить так, чтобы утром была более комфортная температура, днём, когда никого нет дома, отопление уменьшалось, а вечером температура снова повышалась", - отмечают эксперты.

Важно также правильно выбрать место установки термостата. Если он расположен возле батареи, окна или двери, показания могут не отражать среднюю температуру в комнате.

Как не терять тепло через отопительные трубы

Потери могут возникать не только через окна и двери. Если трубы отопления проходят через холодные помещения, часть тепла может теряться ещё до того, как теплоноситель попадёт в нужную зону.

"Если трубы отопления проходят через неотапливаемые помещения, например подвал, гараж или чердак, стоит проверить их изоляцию. Если горячая вода проходит по неизолированной трубе на длительном участке, она может зря отдавать тепло в тех местах, где в этом нет необходимости", - советуют они.

Как контролировать расходы на газ

Регулярный контроль показаний счетчика позволяет заметить изменения в потреблении еще до получения очередного счета. Если расходы неожиданно выросли, это может стать поводом проверить режим отопления, состояние оборудования и возможные теплопотери.

"Тем, кто хочет держать свои расходы под контролем, стоит регулярно записывать показания газового счетчика. Так ещё в течение месяца можно заметить, если потребление существенно растёт, и не только после получения следующего счёта выяснится, что газа израсходовано гораздо больше, чем ожидалось", - подытоживают они.

Среди практических мер по экономии также называют снижение температуры ночью, умеренное отопление пустующих помещений, проверку радиаторов и котла, контроль герметичности окон и дверей, правильное проветривание и утепление отопительных труб в неотапливаемых зонах.

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалисты отметили, что с приближением холодов грызуны чаще проникают в жилища и требуют профилактических мер. Для борьбы с мышами в практических советах приведен способ с использованием уксуса

Эксперты объяснили механизм очистки потемневшего серебра без интенсивной полировки с помощью простых реактивов. Описан метод, при котором в растворе с теплой водой алюминиевая фольга вместе с содой и солью запускает электрохимический процесс. В материале указано, что алюминий при этом является более реактивным и переносит серу с поверхности серебра на себя.

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