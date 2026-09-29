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Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухне

Мария Николишин
29 сентября 2026, 10:25
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Специалисты объясняют, почему личинки выживают в трубах даже после обработки квартиры, и что нужно чистить в первую очередь.
Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухне
Как избавиться от мушек в ванной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем сливная муха отличается от плодовой мушки
  • Какие пять мест на кухне стоит проверить в первую очередь

Иногда в ванной комнате и на кухне могут появляться маленькие мушки. Хотя эти крошечные насекомые выглядят безобидно, их появление часто свидетельствует о проблеме в канализации.

Главред решил разобраться, как избавиться от мелких мушек в доме.

видео дня

Почему в ванной и на кухне появляются мелкие мушки

Мелкие мушки, появляющиеся в ванной комнате и возле кухонной раковины, в большинстве случаев не залетают с улицы, а появляются внутри самих труб. Дело в наслоении органики на внутренних стенках слива, где развиваются личинки, пишет Cronista.

Речь идет о насекомых семейства Psychodidae длиной от 2 до 5 миллиметров. Их тело покрыто мелкими волосками, а сложенные крылья придают им сходство с миниатюрной бабочкой. Двигаются они медленно и чаще всего сидят неподвижно на плитке, стенах, потолке и возле сливных решеток.

Путать их с плодовыми мушками не стоит: последние держатся на спелых фруктах, овощах и сладких отходах. Если скопление насекомых привязано именно к сливной трубе - это сливные мухи.

Почему инсектицид не действует

В трубах постепенно оседают мыло, жир, волосы и другие загрязнения, которые образуют слой биопленки. Именно эта влажная среда становится инкубатором: личинки созревают внутри канализации, а взрослые особи выходят наружу через раковину, душ, ванну или мойку.

Дополнительными очагами могут служить редко используемые сифоны, утечки воды и поддоны для конденсата кондиционеров.

Уничтожение взрослых насекомых само по себе не устраняет заражение. Пока личинки остаются в трубе, новые поколения будут появляться снова.

Поэтому следует прибегнуть к механическим методам: снять и промыть сифон раковины или умывальника, пройтись щеткой по внутренним стенкам слива, очистить фильтр посудомоечной машины и проверить все стоки в квартире, в частности те, которыми почти не пользуются.

Отпугиватель мух
Отпугиватель мух / Инфографика: Главред

Какие привычки помогают избавиться от мушек

Чтобы проблема не вернулась, стоит периодически мыть сифоны и решетки, не оставлять пищевые остатки в раковине, держать влажные зоны сухими, устранить протечки, проветривать ванную после душа и время от времени проливать воду через сливные отверстия, которые почти не работают.

Если же даже после всех этих мер мелкие мушки появляются в течение нескольких недель, скрытый источник следует искать глубже - в водосточной трубе, стояке или в невыявленном очаге влаги.

Как избавиться от мушек на кухне - видео:

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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